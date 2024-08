“Comía principalmente pan, y no todos los días – Un rehén murió junto a él en cautiverio”

La sociedad israelí celebra el regreso con vida de Farah Al-Qadi quien ya se reunió con su familia: “Comía principalmente pan, y no todos los días, adelgazó”

Cuando fue encontrado por las tropas de las FDI en un túnel en el sur de Gaza, solo, sin captores ni otros rehenes, Al-Qadi se convirtió en el octavo rehén en ser rescatado con vida desde el inicio de la guerra.

En una conversación con el presidente Herzog, Al-Kadi dijo: “La gente está realmente sufriendo, no se puede describir. De repente escuché a alguien afuera de la puerta hablando en hebreo, no podía creerlo, no podía creerlo”.

Canal N12 news informó que en una conversación que mantuvo con el ex alcalde de Rahat, Al-Qadi dijo que un rehén que estaba cautivo con él murió junto a él. “Pasó por un cautiverio brutal, no vio la luz durante 8 meses”, dijo.

Al-Qadi dijo a su familia: “Me informaron sobre lo que estaba sucediendo en el país a través de los medios de comunicación. Estuve allí en condiciones difíciles. Estaba feliz de salir del túnel y ver la luz del sol”.

También dijo: “Nunca dejé de creer que saldría vivo de allí. Los soldados me lo anunciaron antes de entrar, y luego los terroristas huyeron (no está claro si los terroristas huyeron cuando escucharon a los soldados que los rescataban, o en una etapa anterior). Tenía miedo de que el túnel estuviera atrapado con explosivos, así que caminé lentamente”

Los funcionarios militares han dejado en claro que recuperar a los restantes, incluidos los restos de 34 rehenes cuya muerte fue confirmada por las FDI, probablemente requerirá un acuerdo de intercambio.

El hermano de Farhan al-Qadi añadió: “Le dije que todo está bien y me preguntó por el resto de la familia. Vio a dos o tres hermanos, preguntó por la familia, por su madre, le aseguré que todo estaba bien. Lo vi por un minuto y se siente bien”.

Su prima dijo a N12 que la familia quedó muy sorprendida al recibir el mensaje: “Aún no lo podemos creer. Llevamos diez meses esperando que pase algo”. Faiz Abu Suleiman, ex alcalde de Rahat y miembro de la familia, habló con News 12 cuando llegó al Hospital Soroka y describió la emoción en la familia: “Estamos muy felices de que Farhan esté libre y vivo. Es una alegría indescriptible. Nunca hubo ni habrá tanta alegría. Espero que regresen. Que todos los secuestrados estén a salvo y tendrán la emoción que tenemos ahora”.

Así celebran en Rahat el rescate de Farhan Al Qadi “Pasó por un cautiverio brutal, no vio la luz durante 8 meses”, dijo. Se alimentaba básicamente de pan, y no todos los días. “Nunca dejé de creer que saldría vivo de allí” Bienvenido a casa, que pronto las demás familias… pic.twitter.com/Rxjq7SseZg — Radio Jai (@fmjai) August 27, 2024

El primer ministro Netanyahu llamó por teléfono al recientemente rescatado Al-Qadi.

PM: Farhan, hola querido, ¡bienvenido de nuevo!

Farhan: Ya Bibi, Ya Abu Yair! (Siguiendo las convenciones árabes)

PM: Farhan, estoy muy feliz de hablar contigo.

Farhan Qadi: Yo también estoy feliz. He estado esperando este momento. Te lo juro, Abu Yair.

Le agradeció: “por este trabajo, por haberme ayudado a llegar a una situación en la que puedo ver a mi familia y estar aquí. Todos ustedes hicieron un trabajo sagrado, un trabajo sagrado. Hay otros que están esperando”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu habló con Farhan Al-Qadi, quien fue rescatado de estar secuestrado por Hamás en Gaza. El Primer Ministro felicitó a Al-Qadi y le dijo que todo el pueblo de Israel estaba conmovido por su liberación. pic.twitter.com/X552i3wNpY — Radio Jai (@fmjai) August 27, 2024

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai