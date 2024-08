Las heridas de bala en los cuerpos de los seis rehenes de Gaza sugieren que fueron asesinados por sus captores

El Instituto Forense Abu Kabir proporciona los resultados iniciales de la autopsia de los cuerpos recuperados por las FDI en el túnel de Khan Younis; también se examinaron los cuerpos de los terroristas encontrados cerca, sin heridas de bala.

Los cuerpos de los seis rehenes recuperados por las FDI en Khan Younis, al sur de Gaza, esta semana tienen signos de heridas de bala, según los resultados iniciales de la autopsia publicados el jueves.

Representantes de las FDI mostraron a las familias de Alex Dancyg, Yagev Buchshtav, Chaim Peri, Yoram Metzger, Nadav Popplewell y Avraham Munder los hallazgos del Instituto Forense Abu Kabir.

Según el informe del instituto, los cuerpos de los seis rehenes presentan señales de disparos, lo que probablemente indica que fueron asesinados por sus captores.

El Canal 12 informó que los militares creen que fueron ejecutados por sus captores durante una operación de las FDI cerca de donde estaban detenidos y que sus guardias posiblemente creyeron que se estaba llevando a cabo una operación de rescate.

Los resultados son preliminares y las FDI y los funcionarios de salud aún no han determinado las causas exactas de las muertes.

El instituto también está trabajando para identificar otros cuatro cadáveres encontrados cerca de los rehenes, que las FDI consideran terroristas. La investigación preliminar del instituto no encontró señales de disparos en ninguno de esos cuerpos.

La operación de recuperación tuvo lugar durante la noche del lunes al martes de esta semana, en medio de una operación que ya llevaba una semana en Khan Younis y que se amplió el fin de semana pasado.

Los cuerpos fueron localizados en un túnel de 10 metros de profundidad, oculto tras una pared falsa.

Los soldados no encontraron ninguna resistencia dentro del túnel, aunque las fuerzas mataron a varios hombres armados en el área circundante y algunos agentes terroristas que custodiaban el túnel huyeron cuando las fuerzas israelíes establecieron el control.

Las tropas encontraron armas en varios operativos, terroristas muertos a unos cientos de metros del túnel donde se encontraban los cuerpos, cerca de algunos de los pozos que conducían a los pasajes subterráneos. Fuentes militares dijeron que esos hombres armados probablemente estaban vigilando la zona del túnel.

En una declaración del jueves, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos dijo que el descubrimiento de balas en los cuerpos de los rehenes era “una prueba más de la crueldad de los terroristas que han mantenido retenidos a 109 rehenes durante 321 días”.

“Cada minuto que no se complete el acuerdo, otro rehén podría perder la vida. Después de diez meses y medio de guerra en los que los rehenes han sufrido, han sido torturados y han muerto, está claro para todos que el retorno de los rehenes sólo es posible mediante un acuerdo”, continuó el foro.

“La recuperación de los seis cuerpos no es un logro; es un testimonio del fracaso total de alcanzar un acuerdo a tiempo, ya que seis rehenes que se suponía que regresarían con vida han regresado en ataúdes”, agregó.

A principios de esta semana, Ron Metzger, el hijo del rehén asesinado Yoram Metzger, dijo a la radio 103FM: “A mi papá le dispararon, no fue herido por una operación de las FDI”, enfatizando que su familia no atribuía ninguna culpa al ejército israelí, sino sólo a Hamás.

Metzger fue enterrado el jueves en el kibutz Nir Oz.

Ayala Metzger, su nuera, es una de las líderes de un grupo de familias de rehenes que protestan regularmente contra el gobierno. En el funeral, pidió la destitución del primer ministro Benjamin Netanyahu.

“Quiero aprovechar esta plataforma y apelar a los ministros y miembros sensatos de la coalición: Netanyahu fracasó el 7 de octubre y no ha logrado traer a los rehenes a casa, no quiere y no puede traer a los rehenes a casa”, dijo.

“El destino de Yoram está sellado, pero aún se puede salvar a otros rehenes. Saquen a Netanyahu del puesto de primer ministro. Designen a una persona capaz, promuevan un acuerdo y devuélvanos la cordura que merecemos”, añadió.

El hijo del rehén asesinado, Nir Metzger, dijo en el funeral: “Esperábamos que te liberaran mediante un acuerdo como el de mamá. Descansa en paz”.

Tamar (Tami) Metzger, de 78 años, fue secuestrada con su marido de su casa en Nir Oz el 7 de octubre y liberada el 28 de noviembre como parte de un acuerdo de alto el fuego de una semana de duración.

La nieta del rehén asesinado cantó la canción “Yesterday”.

El miércoles, el ministro de Inmigración y Absorción, Ofir Sofer, asistió al funeral de Yagev Buchshtav y depositó una corona de flores del gobierno en la tumba del rehén asesinado.

Según el sitio de noticias Ynet, Esther Buchshtav, la madre del rehén asesinado, dijo que era la primera vez que alguien del gobierno se comunicaba con su familia sobre la muerte de su hijo.

“Espero que hayamos iniciado una nueva tradición”, dijo Buchshtav, “que el gobierno de Israel sepa colocar coronas de flores junto a los rehenes que fueron asesinados”, añadiendo que era la primera vez que el gobierno lo hacía.

Su familia ya había celebrado una ceremonia en julio, antes de que se recuperara el cuerpo de Yagev, después de que Israel confirmara que había sido asesinado en cautiverio. Ningún representante del gobierno asistió entonces, dijo Buchshtav.

“No es un consuelo, pero creemos que el Estado debe estar en contacto con sus ciudadanos, debe asumir su responsabilidad; estamos esperando que hablen con nosotros y nos cuenten todo”, añadió.

“Pido que detengan todo y traigan a los rehenes, para que no haya otro caso como el nuestro. No importa cómo los mataron, no hay tiempo. Estoy gritando por todos lados, hay que ayudarlos a regresar”, agregó.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai