Irán podría reconsiderar su ataque a Israel en medio de una fuerte presión diplomática de EE.UU. – informe

La demostración de fuerza militar de Estados Unidos podría contribuir a que Teherán reduzca su amenaza, según un informe, junto con la comprensión de Irán de que la bomba que mató al líder de Hamás detonó a distancia.

Por Jacob Magid

Los funcionarios de la Casa Blanca creen que los intensos esfuerzos diplomáticos para moderar las represalias de Irán por la eliminación del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán la semana pasada pueden estar teniendo efecto, dijo el Washington Post el martes, al tiempo que informaba que la administración Biden estaba enfurecida por el momento del asesinato.

El Oriente Medio se ha estado preparando para una posible nueva ola de ataques por parte de Irán y sus aliados tras la muerte de Haniyeh, junto con el asesinato del alto comandante militar de Hezbolá, Fuad Shukr, en un ataque israelí en Beirut horas antes. Aunque Israel no ha hecho comentarios públicos sobre la muerte de Haniyeh, Teherán ha culpado a Jerusalén y ha prometido que debe pagar el precio.

Una serie de esfuerzos diplomáticos en los últimos días ha visto a Estados Unidos, junto con sus aliados en Occidente y Medio Oriente, presionar tanto a Irán como a Israel para que calmen las tensiones y eviten que la región estalle en una guerra total.

Al comentar sobre los esfuerzos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el martes que Washington había comunicado tanto a Israel como a Irán que el conflicto no debe escalar.

“Es urgente que todos en la región hagan un balance de la situación, comprendan el riesgo de un error de cálculo y tomen decisiones que calmen las tensiones, no que las exacerben”, dijo el alto diplomático al final de una reunión con la ministra australiana de Asuntos Exteriores, Penny Wong, y el ministro de Defensa, Richard Marles. “Hemos estado involucrados en una intensa diplomacia con aliados y socios, comunicando ese mensaje directamente a Irán. Hemos comunicado ese mensaje directamente a Israel”.

Aunque el riesgo de un ataque iraní todavía es alto, funcionarios de la Casa Blanca dijeron a The Washington Post que los esfuerzos estadounidenses podrían estar empezando a dar frutos y que existía la posibilidad de que Irán reconsiderara su posición.

Según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, Teherán concluyó en privado que Haniyeh no fue asesinado por un misil de precisión, sino por una bomba que había sido introducida previamente de contrabando en la habitación en la que se alojaba y que fue detonada a distancia, como han sugerido los informes.

Este entendimiento podría llevar a Teherán a desistir de su amenaza de atacar a Israel, dijeron los funcionarios, añadiendo que el propio Irán ha llevado a cabo ataques similares en países extranjeros en el pasado.

La voluntad de Washington de mostrar su poderío militar en la región también puede estar haciendo que Irán lo piense dos veces, según un alto funcionario de la administración Biden, quien dijo al Post que Irán “entiende claramente que Estados Unidos es inquebrantable en su defensa de nuestros intereses, nuestros socios y nuestro pueblo”.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha expuesto en los últimos días varias medidas militares estadounidenses para ayudar a defender a Israel de posibles ataques de Irán y sus aliados, y para salvaguardar a las tropas estadounidenses, incluido el despliegue de aviones de combate adicionales. También dijo que el portaaviones USS Abraham Lincoln reemplazará al USS Theodore Roosevelt en la región “a finales de este mes”.

Según un funcionario estadounidense, alrededor de una docena de aviones de combate F/A-18 y un avión de vigilancia E-2D Hawkeye del USS Theodore Roosevelt volaron desde el Golfo de Omán a una base militar en Medio Oriente el lunes.

Se espera que el despliegue terrestre de los aviones de la Armada sea temporal, ya que un escuadrón de aviones de combate F-22 de la Fuerza Aérea se dirige a la misma base desde su base en Alaska. Se espera que los aproximadamente doce F-22 lleguen a Oriente Medio en los próximos días, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre los movimientos de tropas.

No está claro cuánto tiempo todos los aviones permanecerán juntos en la base, y eso puede depender de lo que suceda (si sucede algo) en los próximos días.

“En lo que me he centrado es en asegurarme de que estamos haciendo todo lo posible para poner en marcha medidas para proteger a nuestras tropas y también asegurarnos de que estamos en una buena posición para ayudar en la defensa de Israel, si se nos pide que lo hagamos”, dijo Austin el martes durante una conferencia de prensa posterior a la reunión con los líderes australianos.

Las medidas cumplieron la promesa que el presidente estadounidense Joe Biden le hizo al primer ministro Benjamin Netanyahu la semana pasada, que se emitió a pesar de que, según informes, el presidente estaba furioso por el asesinato de Haniyeh.

Israel informó a Estados Unidos que estaba detrás del asesinato de Haniyeh —un asunto que no ha comentado públicamente— inmediatamente después del evento, dijeron al Post fuentes familiarizadas con el proceso de pensamiento de la Casa Blanca.

La ira surgió de la preocupación de que el asesinato pudiera haber condenado al fracaso las negociaciones que duraron meses para un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes entre Israel y Hamás, según las fuentes.

Añadieron que Estados Unidos también está frustrado por el momento en que se produjo el ataque en Beirut que eliminó al grupo Shukr de Hezbolá, que tuvo lugar apenas horas antes de que mataran a Haniyeh. Cree que ambos asesinatos fueron “tácticamente brillantes pero estratégicamente imprudentes”, afirmó el Post.

Sin embargo, un funcionario estadounidense que habló con The Times of Israel rechazó la caracterización del Post de la reacción de Washington y dijo que la Casa Blanca no estaba indignada con Israel.

El funcionario estadounidense enfatizó que Haniyeh era un líder de Hamas que celebró la masacre del 7 de octubre, por lo que no hay remordimiento ni duelo por su asesinato.

El funcionario reconoció que la administración Biden estaba sorprendida y preocupada por el momento del asesinato y la forma en que se llevó a cabo.

Israel lleva mucho tiempo diciendo a Estados Unidos que intentaría eliminar a todos los líderes de Hamás, pero la operación dentro de Irán fue altamente provocativa, dijo el funcionario estadounidense.

A pesar de las preocupaciones de que las negociaciones para detener la guerra de diez meses en Gaza, que comenzó con el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel, estaban en peligro, Blinken dijo el martes que estaban en su etapa final y deberían terminar muy pronto.

Mientras tanto, los funcionarios iraníes negaron los informes de que el país esperaba un envío de nuevos aviones de combate rusos Sukhoi Su-35, informó Radio Free Europe.

El informe de que Irán recibiría los aviones de combate había sido publicado por fuentes cercanas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, dijo RFE, pero luego fue retractado tras una discusión con el Ministerio de Defensa iraní.

No hay tolerancia para los ataques a las tropas estadounidenses

Mientras Israel y Estados Unidos se preparan para un ataque iraní que podría eclipsar el asalto sin precedentes de abril, durante el cual se lanzaron más de 300 drones y misiles contra Israel, Austin advirtió que Estados Unidos no dudaría en responder también a un ataque del lunes contra las fuerzas estadounidenses en Irak por parte de una milicia respaldada por Irán.

Siete efectivos estadounidenses resultaron heridos en el ataque.

“No se equivoquen, Estados Unidos no tolerará ataques a nuestro personal en la región”, dijo Austin a los periodistas en una conferencia de prensa, “y seguimos listos para desplegarnos en poco tiempo para enfrentar las amenazas cambiantes a nuestra seguridad, nuestros socios o nuestros intereses”.

Dijo que un “grupo de milicia chiíta respaldado por Irán” llevó a cabo el ataque, pero las autoridades aún están tratando de determinar cuál.

Funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, dieron a conocer más detalles sobre el ataque a la base aérea de al-Asad, que según dijeron hirió a cinco soldados estadounidenses y dos contratistas.

Las autoridades indicaron que cinco de los heridos estaban siendo tratados en la base aérea y dos fueron evacuados, pero los siete se encontraban en condición estable. No proporcionaron detalles sobre quiénes fueron evacuados.

El ataque con cohetes es el último de un aumento de ataques contra las fuerzas estadounidenses por parte de milicias apoyadas por Irán. No se cree que esté relacionado con los asesinatos de Hezbolá y Hamás.

En las últimas semanas, las milicias iraquíes apoyadas por Irán han reanudado los ataques contra bases que albergan fuerzas estadounidenses en Irak y Siria después de una pausa de varios meses, tras un ataque a una base en Jordania a fines de enero que mató a tres soldados estadounidenses y provocó una serie de ataques estadounidenses en represalia.

Entre octubre y enero, un grupo paraguas autodenominado Resistencia Islámica en Irak se atribuyó regularmente ataques que, según dijo, eran una represalia por el apoyo de Washington a Israel en su guerra contra Hamás en Gaza y tenían como objetivo expulsar a las tropas estadounidenses de la región.

Hasta ahora, las milicias iraquíes han estado organizadas de manera vaga, pero un informe del Canal 12 de Israel del martes indicó que esto podría cambiar pronto.

Según el informe, Irán ha comenzado a consolidar las milicias en un grupo militante iraquí unificado al que llama Fuerzas Qassem Soleimani.

El grupo respaldado por Irán tendrá alrededor de 10.000 combatientes, informó el Canal 12, y sus números serán reforzados por alrededor de 1.600 militantes hutíes de Yemen.

