“En las mejores manos” Testimonio de Luis Har, rehén argentino – israelí rescatado por las FDI

Luis Har, de 70 años, describió los momentos iniciales cuando miembros de la agencia de seguridad Shin Bet y la unidad de élite antiterrorista Yamam de la policía utilizaron explosivos para irrumpir en el apartamento del segundo piso en Rafah donde él y Fernando Marman, de 61 años, estaban detenidos y mataron a tres terroristas que los custodiaban.

En una entrevista en canal 12 israelí después de ser rescatado recordaba la secuencia: “Fue cuestión de segundos. De repente, hubo una explosión. Lo primero que pensé fue que el edificio estaba siendo bombardeado por las Fuerzas de Defensa de Israel. Me caí del colchón donde estaba durmiendo en dirección a los terroristas”, dijo Har.

Har describió disparos ininterrumpidos en todas direcciones como nunca antes había visto “ni siquiera en las películas”.

“De repente gritaron: ‘¡Luis, ven aquí!’ Alguien me agarró la pierna y dijo: ‘¡Tzahal! ¡Tzahal! ¡Venimos a llevarte a casa!’”, contó, y dijo que las fuerzas de seguridad israelíes los protegieron con sus cuerpos mientras continuaba la batalla.

“Fue una locura.”

Har y Marman fueron llevados rápidamente a vehículos blindados hasta un helipuerto improvisado en el interior de Gaza, y luego transferidos a un helicóptero militar que los llevó a Israel.

“Le pregunté al soldado que estaba sentado a mi lado: ¿Estás seguro de que no estamos en una película? Realmente tuve que pellizcarme para asegurarme de que estaba despierto, de que no era otro de mis sueños”, dijo.

Har fue tomado como rehén del Kibbutz Nir Yitzhak y llevado a Gaza por terroristas de Hamas el 7 de octubre, junto con la pareja de Har, Clara Marman, de 62 años, el hermano de Clara, Fernando, la hermana Gabriela Leimberg, de 59 años y la hija de Gabriela, Mia Leimberg, de 17 años.

Los mantuvieron retenidos juntos en un apartamento pequeño y oscuro hasta que las mujeres y el adolescente fueron liberados después de 52 días como rehenes, como parte de una tregua de una semana en noviembre que vio la liberación total de 105 secuestrados.

Har dijo que a él y a Marman les dijeron que su liberación era inminente, pero rápidamente comprendieron, como los bombardeos persistían, que podrían tener que esperar más tiempo.

Los días pasaban “muy lentamente”, dijo, recordando que se contaban historias para pasar el tiempo.

“Conozco a Nando [Fernando] más que a nadie porque nunca he estado con alguien tan de cerca, 129 días”, dijo. “Discutíamos, hasta nos reíamos de nosotros mismos”.

“Nos aseguramos de que el otro no se rompiera”, dijo, describiendo que los dos tuvieron momentos en los que lloraron.

No había televisión ni radio y comían una pita al día, a veces con cebolla o tomate si había disponibilidad, según el informe.

“Hicimos lo que pudimos para sobrevivir”, le dijo al entrevistador, y luego agregó que no creía que pudiera salir vivo de allí.

Har dijo que sus captores les dijeron a menudo que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu no estaba interesado en un acuerdo para liberar a los rehenes restantes y que los prefería muertos. Dijo que los terroristas entraron en detalles sobre el trágico asesinato por error de tres rehenes por parte de las fuerzas de defensa israelíes en diciembre.

“No creíamos en la mayoría de las cosas, pero después de todo, esto era una guerra psicológica, así que [afecta] de alguna manera”, dijo Har.

Har dijo que “no sabía nada de lo que pasó el 7 de octubre”, cuando los terroristas mataron a unas 1.200 personas y tomaron a 253 rehenes. “Así que cada vez, [oímos] un poco, y un poco más. Es duro, cada vez descubro que otro amigo había sido asesinado”.

“No he reanudado mi vida, no sé dónde estoy”, respondió a una pregunta sobre cómo ha sido su regreso desde Gaza. “Tomará tiempo. Esa es la verdad”.

Har también dijo que, si bien ha retomado algunas de sus aficiones, como bailar, otras, como la repostería, no las ha retomado. “Después de una experiencia como esa, no volvemos a ser las mismas personas”, añadió.

Dijo que el momento más difícil para él desde que regresó fue cuando se encontró con un joven en una de las protestas por la liberación de los rehenes que le dijo que su primo era parte de la operación de rescate.

“Le dije que se lo contara… pero me dijo que lo habían asesinado la semana anterior”, dijo, rompiendo a llorar. “Me destrozó por completo. No sé quién era, pero solo pensarlo me resultó difícil”.

