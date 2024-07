‘Civiles’ palestinos: cómplices de los crímenes de Hamás

Por Bassam Tawil

La valiente operación israelí que resultó en el rescate de cuatro rehenes israelíes el 8 de junio ha confirmado lo que muchos israelíes y palestinos saben desde hace algunos meses: que los civiles palestinos fueron, y siguen siendo, cómplices de los crímenes perpetrados por la organización terrorista Hamás antes del 7 de octubre de 2023 y en adelante.

Los cuatro rehenes, Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov y Shlomi Ziv, fueron secuestrados, junto con más de 250 israelíes, durante el ataque liderado por Hamas –respaldado por Qatar e Irán– contra Israel hace ocho meses.

Ahora ha salido a la luz que los rehenes estaban retenidos en una zona residencial del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Este es otro ejemplo de cómo los grupos terroristas palestinos utilizan a sus compañeros palestinos como escudos humanos en la Jihad (guerra santa) para masacrar judíos y eliminar a Israel. En este caso, es difícil decir que las familias palestinas fueron utilizadas como escudos humanos porque mantuvieron a los rehenes voluntaria y felizmente.

Si regímenes gobernantes como Hamás no quieren que sus civiles mueran durante las operaciones de rescate de rehenes, no deberían comenzar guerras no provocadas y luego quejarse cuando reciben el golpe. Tampoco deberían tomar rehenes y luego esconderlos entre la población civil. No es complicado.

Las familias palestinas sólo pueden responsabilizarse de las decenas de habitantes de Gaza que murieron durante la operación de rescate. Esas familias no fueron coaccionadas ni amenazadas para mantener a los rehenes dentro de sus hogares. La verdad es exactamente lo contrario: estaban encantados de ayudar a Hamás porque apoyan al grupo terrorista.

Tres de los rehenes, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov y Shlomi Zia, fueron retenidos en la casa del periodista palestino Abdallah Al-Jamal , que trabajaba para la organización sin fines de lucro registrada en Estados Unidos 501(c)3 The Palestina Chronicle , y como portavoz para el Ministerio de Trabajo de Hamás. Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que los tres rehenes estaban retenidos por este “periodista” y su familia.

Como era de esperar, Abdallah Al-Jamal también trabajó para la cadena de televisión Al-Jazeera , de propiedad qatarí, que ha servido durante mucho tiempo como portavoz de facto de Hamás y otros grupos terroristas islamistas.

Abdallah, su esposa Fátima y su padre, el Dr. Ahmed Al-Jamal, murieron durante el ataque israelí al apartamento donde tenían a los rehenes.

La participación del periodista palestino en el encarcelamiento de rehenes israelíes no sorprendió a quienes están familiarizados con su odio hacia los judíos y su afiliación con Hamas.

El 7 de octubre, Abdallah Al-Jamal, en respuesta al ataque liderado por Hamás contra Israel, celebró en las redes sociales:

Alabado sea Dios, muchas gracias, Oh Dios, paga, Oh Dios, paga, Oh Dios, paga, Oh Dios, prometiste la victoria. Oh Dios, acéptalo, acéptalo, concédenos tu victoria.

Irónicamente, Al-Jamal ha sido fuente de múltiples historias sobre ataques israelíes contra civiles en la Franja de Gaza. Escribió las historias mientras él y su familia mantenían a tres rehenes judíos en su casa.

Uno sólo puede preguntarse si fue una de las “fuentes confiables” de los medios extranjeros para las estadísticas falsas de víctimas de Gaza – revisadas desde entonces por la ONU – publicadas por el Ministerio de Salud controlado por Hamás. El 3 de junio, Associated Press informó :

La proporción de mujeres y niños palestinos que mueren en la guerra entre Israel y Hamas parece haber disminuido drásticamente, según un análisis de Associated Press de los datos del Ministerio de Salud de Gaza, una tendencia que coincide con las cambiantes tácticas de Israel en el campo de batalla y contradice las propias declaraciones públicas del ministerio. . La tendencia es significativa porque la tasa de mortalidad de mujeres y niños es el mejor indicador disponible de las víctimas civiles en uno de los conflictos más destructivos del siglo XXI. En octubre, cuando comenzó la guerra, estaba por encima del 60%. Para el mes de abril estuvo por debajo del 40%. Sin embargo, el cambio pasó desapercibido durante meses para la ONU y gran parte de los medios de comunicación, y el Ministerio de Salud, vinculado a Hamás, no ha hecho ningún esfuerzo por dejar las cosas claras.

El artículo más reciente de Al-Jamal, fechado el 3 de junio, llevaba el título: “Mi casa siempre estará abierta – Historias del asedio de Gaza”.

De hecho, la casa del periodista palestino estaba abierta, pero sólo para encarcelar a los rehenes secuestrados por asesinos, matones y violadores palestinos de un festival de música israelí el 7 de octubre.

La Administración Biden y otros en Occidente que han estado llorando por los civiles “inocentes” y “no involucrados” muertos y heridos desde el comienzo de la guerra iniciada por Hamas, deberían dirigir su ira hacia los palestinos, no contra Israel, por ayudar e incitar a Asesinos, violadores y secuestradores.

“Hoy se ha demostrado una cosa con seguridad: no existen civiles inocentes en Gaza”, comentó Raylan Givens, un influencer de las redes sociales que se describe a sí mismo como un “estadounidense y patriota orgulloso”. Añadió :

Todos en el barrio sabían lo que estaba pasando; Todas estas familias sabían quién estaba retenido en estos edificios y todos son cómplices de los crímenes de Hamás. Estas familias lo hicieron voluntariamente y no fueron coaccionadas ni amenazadas por Hamás. ¿Se supone que debemos creer que las familias “inocentes” de Gaza que cruzaron la frontera el 7 de octubre y cometieron algunas de las peores atrocidades de ese día de repente se animaron mientras pusieron fin a la retención de rehenes? ¿Los padres e hijos que no tenían ningún problema en violar hasta la muerte a mujeres israelíes, pero que de repente estaban tan en contra de Hamás que necesitaban ser obligados a ayudarlos? Incluso si fueran[coerced and threatened] , ¿qué habría sido necesario para ponerse en contacto con alguien de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y decirle: ‘Me están obligando a mantener rehenes en mi casa; Por favor, ven a sacarlos y llévate a mi familia con ellos.’ Israel lo habría hecho en un instante y nadie habría muerto. Estas familias tomaron la misma decisión que cientos de miles de habitantes de Gaza tomaron y siguen tomando a diario. Eligen ayudar a Hamás, eligen odiar a los judíos, eligen participar en la matanza y la tortura de israelíes y continúan apoyando a una organización terrorista asesina incluso si eso significa la muerte de ellos y de sus familias enteras. ( Raylan Givens, X, 9 de junio de 2024 )

La próxima vez que escuchemos sobre muertes de civiles en la Franja de Gaza debemos tener presente al periodista palestino y su familia. Durante los ocho meses anteriores, él y su familia habían mantenido cautivos judíos en su casa. Tampoco debemos olvidar a los miles de palestinos “corrientes”, a muchos de los cuales Israel les había otorgado permisos de trabajo, que cruzaron la frontera hacia Israel el 7 de octubre y participaron en los crímenes contra los israelíes.

Recientemente, videos de interrogatorios publicados por las autoridades israelíes mostraban a un padre y un hijo palestinos confesando haber asesinado, secuestrado y violado a mujeres judías en el Kibbutz Nir Oz el 7 de octubre.

Después de que el hijo se salió con la suya, el padre se salió con la suya y luego la asesinó.

Tampoco debemos perder nunca de vista el hecho de que, a pesar de la devastación que el grupo terrorista causó a su propio pueblo en la Franja de Gaza, todavía hay muchos palestinos allí que continúan colaborando con Hamás. Antes de romper a llorar por los civiles “inocentes” de la Franja de Gaza, recordemos que una porción mayor de ellos eligió a Hamás en las elecciones parlamentarias de enero de 2006, lo apoyó, trabajó para él, lo protegió y se regocijó por la mayoría de sus crímenes contra israelíes, incluidas las atrocidades del 7 de octubre.

La operación de rescate israelí sirve como recordatorio de que Israel continúa haciendo todo lo posible para salvar a sus ciudadanos, mientras que Hamas –con la ayuda de muchos palestinos “comunes”- está haciendo todo lo posible para salvarse a sí mismo, incluido el sacrificio de sus propios ciudadanos.

Fuente: Gatestone Institute

