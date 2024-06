Tensión en el Líbano, Gaza y Cisjordania – Natalio Steiner

Natalio Steiner, reconocido por su profundo conocimiento en asuntos estratégicos, enfatiza la determinación de Israel en mantener la estabilidad frente a múltiples amenazas. “Israel enfrenta una serie de desafíos significativos, desde Gaza hasta el Líbano, donde la seguridad nacional es primordial”, comenta Steiner.

El periodista explica que las políticas de defensa del país buscan proteger a sus ciudadanos y salvaguardar su soberanía, haciendo uso de tecnologías avanzadas y estrategias militares eficaces.

En cuanto a las tensiones en Judea y Samaria, Steiner subraya que: “La prevención del contrabando de armas es crucial para evitar amenazas directas contra nuestras ciudades”. Destaca la necesidad de operaciones antiterroristas intensivas para mitigar el riesgo de ataques futuros.

Respecto a la diplomacia internacional, Steiner comenta sobre las negociaciones delicadas con potencias regionales y la resistencia de Israel a propuestas de un Estado Palestino gobernado por la Autoridad Palestina que puedan comprometer su seguridad.

El cronista también analiza los desafíos internos, como el debate sobre el servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos. “Es un tema sensible que afecta la cohesión social y política” y produce tensiones internas en la coalición de gobierno. En todo caso Steiner sostiene que los ortodoxos no dejaran la coalición ya que la caída del gobierno les implicaría un gobierno donde no tendrían cabida sus exigencias y beneficios.

Escuche la nota.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai