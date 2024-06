Lapid en la conferencia ‘Democracia bajo fuego’: Si actuamos como nuestros enemigos, seremos como ellos

Israel está en peligro “existencial” porque sus aliados occidentales ya no creen que sea “el único representante confiable de los valores democráticos y liberales en Medio Oriente”, declara el líder de la oposición Yair Lapid en la conferencia “Democracia bajo fuego” de la Universidad Reichman.

Por Sam Sokol / 20 de Junio 2014

“El gobierno estadounidense, la Unión Europea y los países liberales ya no creen que somos un país cuerdo, serio y liberal” que esté “obligado por el derecho internacional”, dice, argumentando que a pesar de “librar la guerra más justa en la historia”, Jerusalén “no está logrando unir al mundo a nuestro lado”.

“Lo que está pasando ante nuestros ojos es una avalancha. España, Noruega, Irlanda y Eslovenia ya han anunciado el reconocimiento unilateral de un Estado palestino, hay más países en camino», prosigue.

Lapid dice que recientemente se reunió con el asesor de seguridad nacional de un país de Europa central, quien advirtió que si se emiten órdenes de arresto internacionales contra líderes israelíes él “no tendría discreción” y que las autoridades legales de su país han dicho que “tan pronto como Netanyahu Aterriza en París, Berlín o Madrid, tendrás que arrestarlo”.

“Nadie me acusará de ser un gran admirador de Netanyahu, pero esto es un desastre político. No se debería haber permitido que sucediera y se podría haber evitado”, continúa, descartando la tendencia a acusar a todos los críticos de antisemitismo y quejándose de que a pesar de “reconocer en voz alta y sin pestañear que tenemos derecho a defendernos”, el gobierno ha desperdiciado su crédito “casi infinito” posterior al 7 de octubre.

“Para aliviar la presión, nos decimos a nosotros mismos que conocemos a Amichai Eliyahu, [Shlomo] Karhi y [Nissim] Vaturi, no saben de qué están hablando y no tienen ninguna influencia. Esto no es verdad. No hagan suposiciones: son ministros del gobierno, ocupan altos cargos en la coalición, el mundo no se equivoca, ve la verdad: este es nuestro gobierno. Este es su camino”, afirma.

Argumentando contra las declaraciones de los miembros de extrema derecha del gobierno “de que en tiempos de guerra, valores como la dignidad humana o la defensa del derecho internacional son una indulgencia occidental liberal”, Lapid dice que “si actuamos como [nuestros enemigos], entonces seremos como ellos. Los valores no son algo que se conserva sólo cuando es conveniente. Los valores y principios están pensados ​​exactamente para momentos difíciles. Si renunciamos a nuestros valores, este país corre peligro existencial”.

