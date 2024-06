Guterres pondrá a Israel en la lista negra de la ONU

Antonio Guterres, Secretario General de la ONU informó al agregado de las FDI en Washington que agregará a Israel a la lista de países y grupos que dañan a los niños en zonas de conflicto.

Guterres, informó al general de división Hedi Silberman, que ha decidido incluir a Israel en la lista negra de países y organizaciones que dañan a los niños en zonas de conflicto, junto con Rusia y las organizaciones terroristas ISIS, Al Qaeda y Boko-Haram.

Todos los esfuerzos de Israel para convencer a Guterres de evitar la medida fueron infructuosos, e Israel aparecerá en la lista que se publicará la próxima semana.

Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que era una batalla perdida. “El actual Secretario General odia a Israel y es imposible influir en él. La inclusión de Israel en la lista negra es muy problemática y puede provocar que países del mundo impongan un embargo de armas a Israel.”

Según las estimaciones, el nombre del Estado de Israel no se mencionará explícitamente en el informe, pero se escribirá que las “fuerzas de seguridad israelíes” son responsables de la situación.

El PM Benjamín Netanyahu contestó publicamente: “Hoy la ONU se añadió a la lista negra de la historia al unirse a quienes apoyan a los asesinos de Hamas. Las FDI son el ejército más moral del mundo; ninguna decisión delirante de la ONU cambiará eso”.

Recibí la notificación oficial sobre la decisión del Secretario General de poner a las FDI en la “lista negra” de países y organizaciones que dañan a los niños, escribió Gilad Erdan, embajador ante la ONU en X:

“Esto es sencillamente escandaloso y erróneo porque Hamás ha estado utilizando a niños para el terrorismo y utiliza escuelas y hospitales como complejos militares. Respondí a la vergonzosa decisión y dije que nuestro ejército es el más moral del mundo. El único que está en la lista negra es el Secretario General que incentiva y alienta el terrorismo y está motivado por el odio hacia Israel. ¡El Secretario General debería estar avergonzado de sí mismo!”

I received the official notification about the Secretary-General’s decision to put the IDF on the “blacklist” of countries and organizations that harm children. This is simply outrageous and wrong because Hamas has been using children for terrorism and uses schools and hospitals… pic.twitter.com/o1civfJFAk

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) June 7, 2024