Irán: “Tenemos la capacidad técnica para producir una bomba nuclear”

El asesor de política exterior de Khamenei, Kamal Kharrazi, dijo en una entrevista al canal Al Jazeera que Irán se ha convertido en un país con umbral nuclear: tenemos la capacidad técnica para producir una bomba nuclear.

Kamal Kharrazi: “No es ningún secreto que nos hemos convertido en un país con umbral nuclear. Esta es la realidad, es un hecho. No es ningún secreto que tenemos las capacidades tecnológicas necesarias para producir una bomba nuclear. Pero no queremos eso y no hemos decidido hacerlo. En el pasado, elevamos el nivel de enriquecimiento de uranio del 20 % al 60 % en cuestión de días. Podemos simplemente elevar este nivel al 90 %. Lo que queremos es un Oriente Medio que sea libre de armas nucleares. Esto se aplica, ante todo, a Israel y sus armas nucleares.

Irán tiene la capacidad técnica para fabricar una bomba atómica, pero no tiene intención de hacerlo, dijo este lunes el jefe de la Organización de Energía Atómica del país (AEOI, por sus siglas en inglés), Mohammad Eslami, informa la agencia de noticias Fars.

“La demanda de Estados Unidos y otros países occidentales de negociar sobre nuestro programa de misiles y política regional está fuera de discusión. Lo rechazamos porque significa rendirse”.

En la entrevista también destaca las buenas relaciones con los Emiratos Árabes Unidos, especialmente en los aspectos económicos y comerciales. Sin embargo, la normalización de las relaciones con Israel dice: “Fue un error histórico. Si Israel ataca nuestra seguridad nacional desde el territorio de los Emiratos Árabes Unidos, nuestra respuesta será clara y pública. todos los demás países vecinos, en caso de que permitan que Israel lo haga. Nuestra respuesta será doble: contra esos países y directamente contra Israel. Hemos realizado extensos simulacros [simulando] ataques en las profundidades del territorio israelí si Israel decide atacar nuestras instalaciones sensibles”…

Mediante el acuerdo nuclear los expedientes de todas las acusaciones contra Irán fueron cerrados, pero “actualmente la parte occidental, después de haberse retirado del acuerdo, para volver a ello nuevamente está presentando las mismas falsas acusaciones del pasado”, dijo Eslami, ante las críticas a Irán.

Esas acusaciones “provienen de los hipócritas (en referencia a los Muyahidin) y del régimen sionista (en referencia a Israel)” indicó Eslami, quien agregó que ellos “han estado expresando estos temas falsos durante unos 20 años”.

Eslami explicó que “no es aceptable para Irán” que otra vez lo pongan bajo presiones con las mismas acusaciones. Por ello, se decidió apagar todas las cámaras, para que la otra parte entendiera que no debía volver a levantar esas falsas acusaciones, dijo.

Irán ya está enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza fisionable, muy por encima del límite del 3,67% establecido en el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales. El uranio enriquecido al 90% es apto para una bomba nuclear.

El pacto nuclear de 2015, conocido como JCPOA, limitaba el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de sanciones, pero en 2018 el entonces presidente de EEUU, Donald Trump, lo abandonó y volvió a imponer medidas restrictivas a Irán.

Teherán respondió un año después con la aceleración de sus esfuerzos nucleares y el enriquecimiento de uranio.

Desde el año pasado, Irán negocia con cinco potencias e indirectamente con Estados Unidos para restablecer el pacto atómico, pero hasta ahora no se ha logrado concluir.

Los dos gobiernos dicen que todavía quedan temas claves por resolver que requieren de la voluntad y la decisión política de la otra parte.

El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, advirtió el viernes que el programa nuclear de Irán “avanza al galope y tenemos muy poca visibilidad”.

En declaraciones a El País de España , Grossi dijo que el proyecto nuclear de Teherán “ha crecido enormemente, mucho más allá de lo que era en 2015. Es un crecimiento que no solo es cuantitativo sino cualitativo, también con los niveles de enriquecimiento”.

