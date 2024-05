‘Sálvanos’: Hamás publica un vídeo propagandístico en el que aparece la voz de la rehén Noa Argamani

La familia dice que creen que la joven de 26 años, secuestrada junto a su novio Avinatan Or en la rave Nova el 7 de octubre, dibujó los bocetos en un vídeo en el que aparece su voz.

31 de Mayo 2024

Hamás publicó hoy viernes un nuevo vídeo propagandístico en el que aparece la voz de la rehén israelí Noa Argamani en el que insta al país a lograr su liberación después de lo que, según ella, fueron más de 237 días en cautiverio.

El viernes se cumplieron 238 días de la guerra, sin embargo no se pudo verificar la fecha en que se realizó la grabación.

“Hago un llamamiento al pueblo de Israel para que nos salve”, dijo en la grabación, que se sabe le fue dictada por sus captores.

“Salgan a las calles a manifestarse, cierren las calles de Tel Aviv y no regresen a casa hasta que regresemos. No dejemos que [el primer ministro Benjamín] Netanyahu y el gobierno nos maten. Sálvanos, el tiempo se acaba, el pueblo debe decidir. No queremos morir aquí”.

En un comunicado, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas dijo que su familia creía que las imágenes vistas en el video con la voz de Argamani eran dibujos hechos por la joven de 26 años.

La Jihad Islámica y Hamás han publicado anteriormente vídeos similares de rehenes que mantienen en Gaza desde el 7 de octubre, en lo que Israel ha condenado como una guerra psicológica deplorable.

La mayoría de los medios israelíes no publican los videoclips a menos que los familiares del rehén les soliciten o les den permiso para hacerlo; la familia Argamani dijo que aprobaba la publicación del clip por parte de los medios de comunicación. Si bien el clip está subtitulado en inglés, no coincide exactamente con las palabras de Argamani en hebreo.

Otra señal de vida hoy de la secuestrada #Noa Argamani, esta vez sólo en su voz. Está en manos de Hamás. Su familia cree que las ilustraciones son obra suya.

“Hamás ha mantenido a 125 hombres y mujeres como rehenes durante 238 días. ¡El gobierno israelí debe escuchar el llamado y actuar con decisión, sin necesidad de ningún video propagandístico de Hamás, para llegar rápidamente a un acuerdo para traer a los rehenes a casa! dijo el foro en un comunicado.

Argamani fue vista en uno de los primeros videos de Hamás publicados durante la masacre de cientos de asistentes a la fiesta en el desierto Supernova el 7 de octubre, sentada en la parte trasera de una motocicleta detrás de su captor de Hamás, gritando: “¡No me mates!”.

En el vídeo, Argamani extiende los brazos hacia su novio, Avinatan Or , que también está retenido por terroristas en Gaza.

A mediados de enero, Hamás publicó un vídeo de ella en cautiverio. Parecía demacrada y bajo coacción, hablaba de otros rehenes muertos en ataques aéreos y pedía frenéticamente a Israel que la trajera a ella y a otros a casa.

La madre de Argamani, Liora, tiene un cáncer terminal y ha suplicado que vuelva a ver a su hija.

El jueves, el grupo terrorista Jihad Islámica Palestina publicó un segundo vídeo de propaganda que muestra al rehén Alexander (Sasha) Trufanov, de 30 años, lo que proporciona una prueba aparente de que las imágenes fueron filmadas recientemente.

En el vídeo de casi tres minutos de duración, Trufanov –en una declaración casi con certeza dictada por sus captores en la Franja de Gaza– se refiere a la decisión de Israel de sacar del aire el canal de noticias Al Jazeera, de propiedad qatarí, el 5 de mayo, indicando que el Es probable que las imágenes se filmaran durante el último mes y que él estaba vivo en ese momento.

El nuevo vídeo se produjo después de que el grupo terrorista publicara el martes un vídeo de casi 30 segundos de duración de Trufanov, que no contenía ninguna información que indicara cuándo había sido filmado.

En el vídeo de propaganda publicado el jueves, Trufanov mencionó a los rehenes israelíes supuestamente asesinados por los bombardeos israelíes en Gaza en medio de la guerra en curso, una táctica de presión que se ha utilizado repetidamente en clips publicados por los grupos terroristas. En muchos de los casos, Israel dice que los rehenes fueron secuestrados después de haber sido asesinados por los terroristas el 7 de octubre o por sus captores terroristas en Gaza.

La guerra en Gaza estalló después de la masacre de Hamás del 7 de octubre, en la que unos 3.000 terroristas irrumpieron a través de la frontera con Israel por tierra, aire y mar, matando a unas 1.200 personas y tomando 252 rehenes, en su mayoría civiles, muchos de ellos en medio de actos de brutalidad y agresión sexual.

Se cree que 121 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre permanecen en Gaza, y no todos están vivos. También se cree que Hamas ha estado reteniendo los cuerpos de dos soldados caídos de las FDI desde 2014, así como de dos civiles israelíes que se cree que ambos están vivos después de ingresar a la Franja por su propia voluntad en 2014 y 2015, respectivamente.

