Grupos cristianos entregan a Herzog una bandera israelí hecha con los nombres de los rehenes del 7 de octubre

Grupos cristianos de la comunidad internacional han entregado al presidente israelí Isaac Herzog una bandera de Israel confeccionada con los nombres de los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre. Herzog compartió una fotografía de este homenaje en una publicación en X, describiendo la bandera como una “conmovedora muestra de apoyo de los amigos cristianos de Israel de todo el mundo” y exigiendo la liberación inmediata de todos los rehenes.

A meaningful and beautiful show of solidarity for our hostages! A flag of Israel made up of the names of those brutally taken captive by Hamas on October 7th. A moving token of support from Christian friends of Israel from all over the world.

Thank you to the @NRBAssociation,… pic.twitter.com/oTGVIpTKev

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) May 28, 2024