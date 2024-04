“No creo que Dios quiera que me separe de mi pareja”

Karen: “Mi pañuelo en la cabeza tiene que ver con cómo me comporto en el mundo. Me hace cuidarme, ser humilde. Me recuerda que estoy en una relación comprometida, no me sorprende. Cuando me lo pongo por la mañana, me recuerdo a mí misma que tengo una pareja con la que estoy comprometido. Tenemos un hogar y una vida juntos. No importa si se trata de una relación con un hombre o una mujer. Salgo a la calle y no miro a los demás”.