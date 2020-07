Israel tiene una nueva reina de belleza

Tehila Levi es la nueva reina de belleza de Israel y Tali Krasnopolski obtuvo el segundo lugar en el concurso “Miss Israel”.

Tehila, de 18 años y residente de Yavne, espera su enrolamiento en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). La joven superó a otras 11 candidatas este año.

Esta no es la primera vez que Tehila participa en un concurso de belleza. En 2017, fue candidata de “Reina de Belleza del Sur” y obtuvo el título “descubrimiento del año”. En pocos meses viajará para representar a Israel en la competencia internacional “Miss Universo”.

“El título de reina de belleza puede ayudarme a representar muchas cosas en las que creo. Yo trabajo por lo que pienso que es importante”, dice la nueva reina de 18 años. Una de sus aspiraciones es convertirse en terapista comunicacional y ayudar a niños con dificultades. Su hermano menor, Ori, fue diagnosticado con trastornos del espectro autista cuando tenía un año. “Tenemos un vínculo muy fuerte y él me enseñó un nuevo idioma”, expresó. Tehila no esperó a obtener el título para voluntarizarse, y durante sus estudios brindó su aporte en escuelas para niños especiales, y señaló que esta experiencia “fortaleció mi idea de que todo niño es un mundo aparte”.

Por otra parte, El segundo puesto del concurso fue para Tali Krasnopolski, de 18 años y oriunda de Nahariya, que ganó la elección del público del 2020. Ella recibió el mayor número de votos entre los cientos de miles de internautas en el sitio web de la competencia, lo que le dio su paso directo a la final. “Llegué al concurso porque es una experiencia espectacular, y también porque soy una persona muy competitiva y debía intentarlo”.

Tali está terminando sus estudios secundarios y es jugadora profesional de tenis; ocupa el tercer puesto de Israel en su categoría. Ella viaja todos los días desde Nahariya, en el norte, a Tel Aviv para entrenar. “Desde los 4 años y medio comencé a dedicarme a la gimnasia artística de forma competitiva, y luego empecé a jugar al tenis debido a que mi hermana mayor lo hacía. Quise dedicarme por completo a este deporte, por lo que comencé a entrenarme con un entrenador competitivo, que era muy estricto y no aceptaba perder ni un solo entrenamiento. A la edad de 12 años gané un torneo, por lo que pude viajar a Europa para representar a Israel”, amplió Tali.

Por último, Tali también enseña a jugar al tenis voluntariamente a niños que quieren incursionar en este deporte mientras desarrolla una carrera como modelo. “Siempre me gustó sacarme fotos y les pedía a todos que me fotografiaran. Desde hace dos años comencé a tomarme el asunto en serio. Esta competencia me dio un empujón en este sentido”, manifiesta la joven. Y agrega que en el futuro quiere trabajar como entrenadora física y ayudar a personas con limitaciones y necesidades especiales.

Con información de Ynet.