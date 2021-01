9 estrellas de Israel empiezan a emerger en Hollywood

Si se le pregunta a cualquier persona qué actores israelíes han triunfado en Hollywood, lo más probable es que nombren a Gal Gadot o Natalie Portman.

Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabe es que hay una gran cantidad de otros artistas de Israel que están dejando su marca en la industria de la televisión y el cine.

Incluso, si no se reconocen sus nombres o nadie se da cuenta de que provienen de Israel, quizás se enteren de quiénes se tratan al ver sus caras.

Esta es una lista de nueve actores israelíes que seguramente aparecerán en las pantallas con mayor frecuencia.

1. SHIRA HAAS

Año de nacimiento: 1995

Lugar de nacimiento: Tel Aviv

Papeles más conocidos: Esther Shapiro en Poco ortodoxa; Rujama Weiss en Shtisel; y Ariela en Broken Mirrors.

Curiosidades/premios: por su papel en Asia, Haas ganó el premio a la mejor actriz en un largometraje narrativo internacional en el festival de cine de Tribeca 2020 y el premio a la mejor actriz de reparto de la academia israelí de cine y televisión. Fue nominada para un Emmy y muchos otros premios de la Academia israelí; y apareció en la lista de 30 menores de 30 de Forbes Israel en 2019.

2. LIOR RAZ

Año de nacimiento: 1971

Lugar de nacimiento: Maalé Adumim

Papeles más conocidos: Doron Kavillio en Fauda y Royaj Alimov en 6 Underground.

Próximos proyectos: Segev Azulay en Golpe y Fuga

Curiosidades/premios: Raz ganó el premio de la Academia de Televisión de Israel y fue reconocidos por The New York Times como parte del Mejor Programa Internacional de 2017 por su trabajo como protagonista y cocreador en Fauda.

3. LIOR ASHKENAZI

Año de nacimiento: 1968

Lugar de nacimiento: Ramat Gan

Papeles más conocidos: Zaza en Matrimonio tardío; Eshel en Norman: El hombre que lo conseguía todo; y Michael Feldman en Foxtrot.

Próximos proyectos: Ashkenazi protagonizará la serie Traitor, en proceso de post producción.

Curiosidades/premios: Ashkenazi ganó el Premio al Logro Cinematográfico en el Festival de Cine de Israel en 2017. Fue galardonado por la Academia israelí por sus papeles en Matrimonio tardío, Nota al pie y Foxtrot. También hizo doblajes al hebreo para películas como Pocahantas, Mulán y Tarzán.

4. NIV SULTAN

Año de nacimiento: 1992

Lugar de nacimiento: Jerusalén

Papeles más conocidos: Tamar Rabinyan en Teherán; Tom Shachar en Eilat; y Libi Gueta en Temporalmente muerto.

Curiosidades/premios: para prepararse para su papel de acción intensa en Teherán, Sultan recurrió a sus años de experiencia militar en las Fuerzas de Defensa de Israel así como su entrenamiento en el arte marcial israelí krav magá. También aprendió a hablar farsi.

5. AYELET ZURER

Año de nacimiento: 1969

Lugar de nacimiento: Tel Aviv

Papeles más conocidos: Dafna Kaufman en Munich; Lara Lor-Van en El hombre de acero; Alice en Perder a Alice; y Elisheva en Shtisel (2013).

Próximos proyectos: Zurer tendrá en el papel de Ira en la película Apparat.

6. MARK IVANIR

Año de nacimiento: 1968

Lugar de nacimiento: Ucrania (emigró a Israel a los 4 años)

Papeles más conocidos: Marcel Goldberg en La lista de Schindler; Mikhail Balyoney en Águilas de acero 2; Tzvika en Beauty and the Baker; y Dov Ben Gelman en Berlín-Ierushalaim.

Próximos proyectos: Ivanir trabaja en sus próximos papeles tanto en Away como en For All Mankind.

Curiosidades/premios: Ivanir cursó dos años en una escuela de circo después de servir en las Fuerzas de Defensa de Israel y luego pasó a actuar en el Cirque Pawelles. Fue nominado para un premio Screen Actors Guild en 2015 por su papel en Homeland.

7. MORAN ATIAS

Año de nacimiento: 1981

Lugar de nacimiento: Haifa

Papeles más conocidos: Monika en Tercera Persona; Erit en Los próximos tres días; y Leila Al-Fayeed en Tyrant.

Próximos proyectos: Atias acaba de ser elegida para su primer papel como una israelí de habla hebrea en el que es su primer proyecto en Israel después de muchos años en Hollywood. También está escribiendo un programa para FX.

Curiosidades/premios: Atias comenzó su carrera como modelo. Cuando se volcó a la actuación ganó el Premio Capri Mediterráneo por su trabajo en Tercera Persona y el premio LA Femme Filmmaker. Además sirvió como Embajadora de Buena Voluntad para la ONG israelí de ayuda humanitaria IsraAID.

8. ODEYA RUSH

Año de nacimiento: 1997

Lugar de nacimiento: Haifa

Papeles más conocidos: Jenna Walton en Ladybird; Hannah en Goosebumps; Ellen en Dumplin; y Fiona en El Dador de Recuerdos.

Próximos proyectos: Rush fue escogida como la próxima coprotagonista de la película de terror Umma.

Curiosidades/premios: Rush ganó los premios ACCA y CinEuphoria como la mejor actriz de reparto como parte del elenco de Ladybird. Fue nominada por lo mismo por el Gold Derby, el OFTA y los premios Screen Actor Guild.

9. ALONA TAL

Año de nacimiento: 1983

Lugar de nacimiento: Herzliya

Papeles más conocidos: Katy Bradshaw en Ciudad de sombras; Meg Manning en Veronica Mars; y Jo Harvelle en Supernatural.

Próximos proyectos: Tal fue elegida para interpretar a Monroe en Famous Adjacent.

Curiosidades/premios: Tal es la cantante del estribillo en hebreo de la canción “Party to Damascus” de Wyclef Jean. En abril de 2020 hizo un video de concientización y recaudación de fondos en nombre de la organización israelí de salud mental ELEM.