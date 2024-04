La guerra esperada hace años llegó

Desde hace años se venía preanunciando una guerra entre Israel y Irán. En realidad, hace años hay una guerra de baja intensidad y de manera indirecta. Irán ha declarado su intención de borrar al Estado de Israel del mapa y ha obrado en consecuencia permanentemente con sus próxis (sus brazos armados), Hezbollah, Hamás, los hutíes y otros.

El proyecto nuclear de los ayatolas viene siendo denunciado por Israel en todo foro internacional posible. Occidente más allá de sus contradicciones ha tomado medidas diversas no demasiado efectivas intentando frenar y controlar ese proyecto persa. Israel ha realizado infinitas operaciones militares en todos los escenarios incluyendo el territorio iraní para contrarrestar los ataques de Teherán.

El 7 de octubre marcó un antes y después en la autopercepción de Israel en lo que hace a su invulnerabilidad y a la necesidad de dejar de esperar que los sucesos tengan su propia dinámica. La hora de la verdad parece haber llegado. Recuperar la supremacía militar a nivel regional parece ser una necesidad existencial de sobrevivencia para el país.

Nadie debe ser ingenuo respecto del ataque de Hamás que se da cuando el Estado Judío se encontraba cada vez más cerca de un acuerdo de normalización con Arabia Saudita, el país clave en el mundo musulmán y acérrimo enemigo de Irán. Los acuerdos de Abraham fueron la continuación de ese reconocimiento de Israel en el Medio Oriente que ya tiene décadas con Egipto y Jordania.

No hay dudas que este ataque de Irán no sorprende a Israel que hace años se viene preparando para el mismo y esperemos el análisis militar israelí de las verdaderas capacidades de daño de Irán y las posibilidades de Tzahal de dañar a su enemigo se vean plasmadas por un resultado que definitivamente lleve a la descontenta población iraní con su régimen a levantarse contra el mismo y volver a esa cultura que supo estar tan cerca de occidente en la época no tan distante de Mohamed Reza Pahlevi, el Sha de Irán.

Las autoridades militares de Israel han informado que lograron interceptar el 99% de los ataques provenientes de Irán.

* El Comando de Frente Interior reduce las alarmas en el sur de Israel. Ya no es necesario mantenerse cerca de “zonas protegidas” hasta nuevo aviso.

* El gabinete de guerra autoriza al PM Benjamín Netanyahu y a los ministros Yoav Gallant y Benny Gantz a decidir sobre la respuesta militar contra Irán.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai