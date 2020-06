La aerolínea El Al podría retornar a manos estatales

La crisis del coronavirus puede estar empujando a El Al Israel Airlines a manos del Estado, menos de dos décadas después de que la aerolínea de bandera fuera privatizada.

El sindicato de El Al le mencionó a Reuters que no se oponía al control estatal y sostuvo que su primordial preocupación era mantener la aerolínea volando, ya que las compañías de todo el mundo han estacionado sus aviones en los hangares y han buscado ayuda de los gobiernos.

El Al y el principal accionista Knafaim Holdings han estado en negociaciones de rescate con el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas expresó su voluntad de proporcionar un préstamo bancario de U$S 250 millones, pero señaló que El Al debe emitir U$S 150 millones en acciones. “Si no hay nadie más, el Estado comprará estas acciones”.

El Al, que reportó pérdidas durante dos años consecutivos y acumuló deudas para renovar su flota, canceló los vuelos cuando Israel cerró sus fronteras y suspendió a la mayoría de sus 6.500 empleados. La empresa ha dicho que se enfrentaría a la bancarrota sin la ayuda estatal.

El líder de la Asociación de Pilotos de aeronáuticas israelíes, Meidan Bar, comentó que el gobierno había indicado que no permitiría el colapso de Aerolíneas israelíes, calificándolo de un activo estratégico.

Por otro lado, detalló que El Al proporcionó conexiones importantes con el mundo, porque durante el conflicto pasado, la mayoría de las otras aerolíneas internacionales detuvieron los vuelos a Israel.

Un alto funcionario del Ministerio de Finanzas sostuvo a Reuters que si el Estado tiene la mayoría de los votos, cederá el control a un gerente independiente para administrar las operaciones diarias y tratar de vender acciones en el futuro.

“El Estado no está interesado en nacionalizar El Al y convertirlo en una compañía gubernamental. El objetivo es ayudar a la empresa para que pueda recuperarse de la crisis”, amplió el funcionario.

El Al y Knafaim Holdings declinaron hacer comentarios.

Avi Edri, jefe del sindicato de transporte de la federación laboral de Israel, expresó: “Sabemos que estamos tomando un nuevo camino, y no importa si se trata de un gobierno o una empresa privada. Lamentablemente tendremos que tendremos que dejar ir a varios trabajadores”.

Hace dos décadas, cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu se desempeñaba como ministro de finanzas, promovió la venta de El Al y otras empresas estatales. Su oficina declinó hacer comentarios sobre el futuro destino de El Al.

Con información de Ynet.