Las lesiones cerebrales traumáticas invisibles en soldados heridos de las FDI pueden tener efectos devastadores

La Dra. Raquel Gardner, inmigrante reciente e investigadora experta en conmociones cerebrales, lidera los esfuerzos para crear conciencia entre sus colegas para diagnosticar y tratar con precisión a los pacientes después del 7 de octubre.

Después de luchar en la Guerra Global contra el Terrorismo a principios de la década de 2000, a los soldados de las fuerzas estadounidenses se les diagnosticaba cada vez más enfermedades neuropsiquiátricas que escapaban a toda explicación. Poco a poco, los investigadores comenzaron a encontrar tentativamente una correlación con las conmociones cerebrales en el campo de batalla.

“Muchos soldados estadounidenses regresaban con problemas neuropsiquiátricos que eventualmente se relacionaron con conmociones cerebrales por explosión. Pero hubo que esperar hasta 2006 (cinco años completos) para que los militares siquiera comenzaran a detectar conmociones cerebrales. Les tomó otros cinco a seis años desarrollar completamente sus protocolos de lesión cerebral traumática (TBI, por sus siglas en inglés)”, dijo a The Times of Israel la Dra. Raquel C. Gardner, directora de investigación clínica del Centro de Neurociencia Joseph Sagol del Centro Médico Sheba.

Según cifras publicadas por el Centro de Lesiones Cerebrales de Veteranos y Defensa de EE. UU. y citadas en estudios, 413.853 miembros del servicio militar estadounidense fueron diagnosticados con TBI entre 2000 y 2019.

“Comencé a estudiar y trabajar en neurociencia en el contexto de la Guerra Global contra el Terrorismo, que comenzó en 2001. Empezaba a haber conciencia sobre la TBI y que era necesario investigarlo”, dijo Gardner.

Antes de emigrar a Israel con su familia en 2021, Gardner tenía un programa de investigación clínica centrado en TBI en la Universidad de California en San Francisco. Fue financiado por los NIH, el Departamento de Defensa de EE. UU. y la Administración de Salud de los Veteranos.

TBI es otro término para una conmoción cerebral, que puede ser leve, moderada o grave. Si bien la mayoría de las personas que sufren una conmoción cerebral se recuperan completamente con el tiempo y con el tratamiento y seguimiento adecuados, algunas continúan presentando síntomas.

Cuando estalló la guerra contra Hamas el 7 de octubre, Gardner estaba seguro de que Israel comenzaría a sufrir muchas lesiones cerebrales traumáticas relacionadas con el combate.

Estaba pensando principalmente en una lesión cerebral traumática invisible, aquella en la que la lesión no es evidente a simple vista. Ninguna bala ni metralla ha atravesado el cráneo.

“Todavía no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo de una o varias ocurrencias de TBI”, dijo Gardner.

La mayoría de las veces, la TBI ni siquiera puede detectarse mediante imágenes médicas. Como resultado, a menudo no se diagnostica ni se trata adecuadamente.

El desafío en este momento es educar a los profesionales médicos israelíes, lograr que examinen a los heridos para detectar su condición y brindarles la atención adecuada. Gardner, que ha creado un programa de TBI en tiempos de guerra en Sheba, admite que se trata de una gran petición por parte del personal, ya que trabajan sin parar para salvar a los soldados de lesiones que ponen en peligro sus vidas de inmediato.

En una entrevista reciente con The Times of Israel en su oficina de Sheba, Gardner contó cómo ella y sus socios en el hospital comenzaron el 8 de octubre a establecer iniciativas de TBI relacionadas con la guerra. Afortunadamente, pudo confiar en aspectos del programa de investigación que transfirió de la UCSF. También aprovechó sus conexiones con otros expertos en TBI de todo el mundo.

Por muy importante que sea para las FDI y el sistema médico israelí controlar mejor la TBI, Gardner enfatizó que Israel no se queda atrás en esto en comparación con otros países aparte de Estados Unidos. Está ansiosa por hacer avanzar la investigación, pero también reconoce las prioridades y pone las cosas en perspectiva.

“A Estados Unidos le tomó al menos una década llegar a algún lado con esto, y continúa realizando estudios que cuestan enormes cantidades de dinero. Israel lleva seis meses en una guerra en curso por su supervivencia”, dijo.

Lo siguiente son aspectos destacados, editados para mayor brevedad, de la conversación de The Times of Israel con Gardner.

The Times of Israel: Mucha gente está familiarizada con el término conmoción cerebral, pero nunca ha oído que se refiera a él como TBI. ¿Puedes darnos alguna aclaración?

Dra. Raquel Gardner: Primero hay una exposición. Puede ser un golpe en la cabeza, una aceleración o desaceleración (un fuerte movimiento repentino de la cabeza) o una onda expansiva que recorre la cabeza y el cerebro.

Si la persona siente y no muestra síntomas inmediatamente, entonces decimos que se trata de un evento subconmocional.

Parte de mi investigación se ha centrado en jugadores de fútbol americano que han sufrido repetidos episodios de conmoción cerebral. Esto se ha relacionado con algo llamado encefalopatía traumática crónica (CTE), que en este momento sólo puede diagnosticarse después de la muerte durante una autopsia cerebral. Esto también se ha observado en niños autistas que se golpean la cabeza, víctimas de violencia doméstica y soldados con impactos en la cabeza por explosiones repetitivas.

No todas las personas con eventos repetitivos de conmoción cerebral terminan con CTE. Todavía no sabemos por qué algunas personas lo padecen y otras no. Los impactos repetitivos subconmocionales son necesarios pero no suficientes para desarrollar la afección.

Entonces, ¿qué tiene que pasar para que una de las exposiciones cause una lesión cerebral traumática?

Es necesario que suceda al menos una de tres cosas después de la exposición para que haya un diagnóstico clínico de TBI. Se trata de una pérdida del conocimiento por cualquier período. Otra es lo que llamamos amnesia peritraumática o pérdida de memoria inmediatamente después de la exposición. El último es una alteración de la conciencia, que es esencialmente confusión, desorientación o cuestionamientos repetidos. Puede categorizar la gravedad de la lesión según la gravedad de los síntomas y cuánto duraron después de la exposición.

Si los síntomas son lo suficientemente graves o duran lo suficiente, se realizará una tomografía computarizada de la cabeza. Si se ve sangre en la tomografía computarizada, esa es otra forma de hacer un diagnóstico clínico de TBI.

Lo que más vemos en la guerra moderna es una conmoción cerebral como resultado de una explosión cuya tomografía computarizada de sangre es negativa y que implica pérdida del conocimiento o amnesia de menos de 30 minutos. Por lo general, no se produce pérdida del conocimiento o solo dura unos segundos. Por tanto, estos casos de TCE se clasifican como leves.

¿Qué están haciendo en Sheba para abordar las lesiones cerebrales traumáticas durante la guerra?

Lo primero que hicimos fue aprovechar las mejores herramientas de detección de TBI que existen (especialmente para explosiones de alto y bajo nivel) y crear nuestra propia herramienta validada en hebreo para usar con los soldados en nuestras unidades de rehabilitación. Lo ideal es que los exámenes de detección se realicen dentro de las 24 horas posteriores a la exposición, pero eso no nos ha sido posible.

Les preguntamos a los soldados qué les pasó para determinar si estaban expuestos. Si lo fueran, podríamos utilizar la información de detección para hacer un diagnóstico clínico. También les preguntamos sobre los síntomas posteriores a una conmoción cerebral. Entre ellos se encuentran dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, sensibilidad al sonido, dificultades para dormir, fatiga general, irritabilidad y depresión. El insomnio es casi universal entre los soldados que sufren conmociones cerebrales explosivas.

¿Que encontraste?

Descubrimos que el 60 por ciento de los primeros 50 soldados que examinamos cumplían los criterios clínicos de conmoción cerebral. De los soldados examinados que tenían mecanismos de lesión no relacionados con la explosión, sólo el 25 por ciento sufrieron conmociones cerebrales. Sin embargo, de los soldados que resultaron heridos por una explosión, entre el 75 y el 80% sufrieron una conmoción cerebral. La evaluación de los soldados en las unidades de rehabilitación continúa y estamos tabulando todos los datos.

Usted participó en estudios que condujeron a la aprobación de la FDA el año pasado para un análisis de sangre que puede ayudar a diagnosticar una lesión cerebral traumática. ¿Cómo funciona?

La prueba detecta dos proteínas en la sangre. Es muy bueno para descartar hemorragia intracraneal con una especificidad del 99%. Pero lo que también sabemos a partir de nuestros estudios de investigación es que los niveles de proteína se elevan cada vez que hay una lesión cerebral traumática aguda, incluso en un paciente con una tomografía computarizada o incluso una resonancia magnética que no muestra sangrado en el cerebro.

Inmediatamente después del 7 de octubre, nos comunicamos con Abbot Laboratories para pedirles que nos distribuyeran la prueba para lo que sería un uso no autorizado. No tenían previsto distribuirlo en Oriente Medio, pero aceptaron. La prueba llegó aquí el 1 de enero. Estamos en proceso de validarla en el laboratorio de nuestro hospital, pero mientras tanto ya estamos haciendo la prueba a cada soldado evacuado a nuestra sala de emergencias. Hemos descubierto que cada soldado que cumple con los criterios para un diagnóstico clínico de TBI también tiene elevaciones de estos marcadores en la sangre.

La TBI y el PTSD a menudo van de la mano porque la lesión cerebral ocurre en una situación de combate muy estresante. Los soldados también pueden sufrir estrés debido a lesiones corporales. ¿Puede este análisis de sangre ayudar a diferenciar las dos condiciones?

Sí. Digamos que un soldado está en un edificio con trampas explosivas y se produce una explosión. El soldado se ve afectado por la onda expansiva y también ve que su amigo que luchaba junto a él ha muerto. El soldado puede presentar síntomas similares a los de una conmoción cerebral, como confusión y desorientación, pero esto no se debe necesariamente a una lesión cerebral traumática. Esta también puede ser la forma en que reacciona ante un trauma emocional. El análisis de sangre puede decirnos si tuvo una conmoción cerebral o no.

¿Qué pasa con los soldados que están expuestos a repetidas explosiones de bajo nivel, como los del cuerpo blindado?

El ejército estadounidense está realizando estudios para intentar determinar el umbral seguro de las explosiones de bajo nivel. No sabemos cómo se puede usar este análisis de sangre que discutimos para predecir quién tendrá síntomas crónicos posteriores a una conmoción cerebral o no. Hay una gran cantidad de cosas que no sabemos. Ya estamos aprovechando todo lo que sabemos del ejército estadounidense, pero necesitamos más personal y recursos para estudiar esto también aquí en Israel con las FDI. Es necesario que haya un grupo médico aquí que defienda esta afección. Podría ser neurología, psiquiatría o medicina física y rehabilitación.

¿Cómo estudia el ejército estadounidense los efectos de las explosiones de bajo nivel?

Están estudiando esto en entornos de formación. Han comenzado a equipar unidades de fuerzas especiales con monitores de calibre de explosión. Una empresa llamada Blast Gauge fabrica un sistema de tres sensores que captura la presión y la aceleración experimentadas en una explosión.

Un sensor se coloca en la nuca, otro en el pecho y otro en el hombro. Cada vez que hay una explosión, los sensores envían información de forma inalámbrica a una tableta. El sistema almacena información acumulativa que muestra cuánta presión de explosión ha recibido un soldado a lo largo del tiempo. El sistema tiene sus inconvenientes y la dinámica de las ondas de presión es muy compleja.

Otro sistema que se está probando de otra empresa incluye solo un sensor que muestra inmediatamente el nivel de presión de la exposición a la explosión. El soldado puede mirar el indicador de su uniforme y ver inmediatamente cuánta exposición ha tenido. Los investigadores han descubierto que el comportamiento de los soldados que utilizan este dispositivo ha cambiado según las lecturas. Incluso un ligero cambio de posición puede cambiar el nivel de exposición a la presión.

Los tres sensores usados ​​por el personal militar de EE. UU. como parte del Blast Gauge System, que mide la presión de explosión potencialmente traumática que causa lesiones cerebrales en una explosión. Los sensores pertenecen a la Dra. Raquel Gardner y fueron fotografiados en el Centro Médico Sheba, Ramat Gan, el 27 de marzo de 2024. (Renee Ghert-Zand/Times of Israel)

¿Cómo lo han manejado los soldados de Sheba diagnosticados con TBI?

Hemos descubierto que la gran mayoría de ellos lo están afrontando bien.

La clave es educar a los soldados –y a todos los demás– sobre cómo abordar los síntomas. Hacemos hincapié en que no hay motivo para sufrir los síntomas y que el paciente debe consultar a su médico porque existen formas de afrontarlos eficazmente.

Lo más importante es el sueño, que es sumamente importante para la recuperación y rehabilitación neurológica. Si una persona con una conmoción cerebral tiene problemas para dormir, está bien que use medicamentos para dormir recetados por su médico. El sueño natural es mejor, pero el sueño medicado también es una opción en esta situación. El simple hecho de asegurarles a las personas con TBI que sus posibilidades de recuperación son extremadamente altas a menudo las hace menos ansiosas y les permite dormir.

No tenemos una pastilla mágica para curar las lesiones cerebrales. Lo más importante que podemos hacer ahora es diagnosticar, educar y ayudar a las personas a optimizar su propia recuperación.

Fuente: The TImes of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai