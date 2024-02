Histórico: La Justicia argentina investigaría los crímenes de Hamás contra Israel

Un grupo de abogados en nombre de la organización Victims International presentó una denuncia por delitos de Lesa humanidad contra la organización terrorista y sus principales líderes por el ataque del 7 de octubre de 2023.

Por Martín Trenyan y Sebastián Murstein

En la tarde del primero de febrero, un grupo de abogados presentó formalmente una denuncia por delitos de Lesa Humanidad en contra de la organización terrorista Hamás y una docena de sus líderes ante los Tribunales Federales de Comodoro Py.

La querella busca la condena de los principales referentes y a todo miembro de la fuerza terrorista que haya sido partícipe del ataque realizado el 7 de octubre pasado en territorio del Estado de Israel, durante el cual fueron asesinadas más de 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes, víctimas entre las cuales había 24 ciudadanos argentinos, incluido un bebé de apenas meses de vida.

La denuncia, primera en el mundo en ser presentada ante la Justicia de un país, ha sido realizada en nombre de la organización Victims International y un grupo de familiares de víctimas del ataque que la fuerza terrorista realizó el 7 de octubre pasado en territorio Israel.

“La posibilidad de interponer este recurso se basa en dos principios del Derecho: el de Jurisdicción Universal y el de Nacionalidad de las Víctimas”, explica Salvatore Tolone Azzariti, abogado italo-argentino, Doctor en Derecho por la Universidad de Oxford y Distinguished Professor de la misma Universidad y de la Woxsen School of Law, quien lidera el grupo de denunciantes.

“Por el primero de ellos, se permite que cualquier Estado juzgue y sancione a quien ha cometido un acto de genocidio como lo es el ataque del 7 de octubre. El segundo refuerza la denuncia, recordando que veinticuatro de las víctimas del ataque son de nacionalidad argentina”, agrega.

El Juzgado y la Fiscalía que tramitarán la denuncia se conocerán hoy.

Algunos de los aspectos más importantes a destacar de la denuncia son:

Si bien es cierto que no es la primera vez que se presenta una denuncia en la que se pide la investigación de crímenes de lesa humanidad perpetrados fuera del paìs -de hecho, los mismos letrados presentaron anteriormente denuncias a la justicia argentina para investigar hechos ocurridos contra poblaciones extranjeras (los ocurridos, por ejemplo, en Myanmar) sin que se haya comprobado que entre las víctimas hubieran ciudadanos argentinos- no es menos cierta la relevancia histórica de la presente querella. No solo por el tenor de la acusación (se le endilga a Hamas el haber perpetrado un plan sistemático de exterminio de la población del Estado de Israel -en particular la población judía- sino porque es la primera vez que se denuncia al grupo terrorista por los crímenes cometidos durante el ataque del 7/10.

La denuncia presenta un detalle pormenorizado, basado en informes periodísticos, de cómo el ataque se llevó a cabo: cómo se planificó desde las altas esferas y, por sobre todo, cómo el mismo forma parte de un plan incluido en la carta fundacional de Hamas de 1988 en el que llama a la destrucción del Estado de Israel.

Los crímenes denunciados son: genocidio (llamar al exterminio de una población entera y a la destrucción de un estado soberano y entrar a territorio de este y atentar deliberadamente contra su población civil), lo que se conoce como “delito de gentes” tales como asesinatos, tortura, crímenes de violencia sexual, vejámenes y secuestros, entre los cuales figuran delitos contra 24 ciudadanos argentinos.

En el texto figura el organigrama de la organización y los nombres y funciones de cada uno de los líderes de Hamas.

Los acusados son 12 y son los siguientes:

(1) Khaled Meshaal, “Director Gral. de la oficina (para)estatal” de Hamás.

(2) Ismael Haniya, “Primer ministro y cofundador” de Hamás.

(3) Mohamed Al-Deif, “Comandante y cofundador” de las Brigadas de Ezzedín al-Kassam (brazo militar de la organización Hamás).

(4) Marwan Issa, “Comandante en jefe” de las Brigadas de Ezzedín al Kassam

(5) Musa Abu Marzouk ,Subdirector de la oficina estatal de Hamás.

(6) Mahmoud Al-Zahar, Ministro de asuntos exteriores, Cofundador de Hamás y Cofundador de las Brigadas de Ezzedín al-Kassam.

(7) Mohammed Sinwar, líder de los “Servicios de inteligencia” de Hamás.

(8) Maher Salah, líder y co-encargado de recaudar fondos para la organización y estructura de poder de Hamas.

(9) Izzat Al-Risheq, Vocero de Hamas.

(10) Mouhammad Nazal, líder del Partido Político de Hamas.

(11) Salah Abu Salah, líder y co-encargado de recaudar fondos para la organización y estructura de poder de Hamas.

(12) Yahay Sinwar, Jefe político de Hamas en la Franja de Gaza.

Una investigación de un Tribunal imparcial puede ayudar a dar a conocer al mundo el calibre de las atrocidades cometidas por Hamas

