Antisemitismo: “El mundo no ve que no ve” – Diana Wang

Diana Wang, psicóloga y activista de segundas generaciones de la Shoá, insta a la conciencia global ante amenazas actuales y rinde tributo a sobrevivientes, como la recientemente fallecida, Sara Rus.

“Es un día de recordación, de homenaje, de memoria, un día triste”, comenzó. Señala que es un día triste por lo que está pasando en Israel; triste por este “brote furibundo, pestilente de antisemitismo” en gran parte del mundo occidental, y por supuesto del mundo islámico. Se siente muy triste, además por la partida de Sara Rus, que definió como “una figura delicada, vibrante, bella”, que tenía la capacidad de hablar de la Shoá, de hablar de la desgarradora desaparición de su hijo Daniel, en manos de la Dictadura, y hacerlo “de manera amorosa”, ya que ella no apelaba al morbo, a horrorizar, sino desde el amor y el cariño. Nunca olvidó, pero sus palabras permitían la posibilidad de pensar.

Recordó a Jack Fuchs, sobreviviente de la Shoá que solía decir que “Auschwitz no fue liberado, que a Auschwitz se lo encontraron, no lo estaban buscando”, que se toparon sorpresivamente ya que el Ejército Rojo, cuando estaba reconquistando la zona que los nazis habían ocupado, se toparon sorpresivamente con el horror que encontraron.

Subraya Diana, este día no conmemora, sino la ceguera del mundo, que no sabía lo que estaba pasando, que no quería ver: ” Esta ceguera de hace 78 años, nos toca el corazón hoy, porque es algo parecido a lo que nos está pasando”, expresó. El mundo no ve, y cómo entonces, “el mundo no ve que no ve”, y que quienes embanderan la supuesta causa palestina, y minimizan y ningunean lo que pasó en Israel el 7 de octubre, no ven el peligro en el estamos inmersos todos, judíos y no judíos. “Estamos en manos del terrorismo en medio de este juego atroz y engañoso de la victimización de los palestinos, cuando víctimas somos todos”, declaró.

Remarcó con contundencia que el mundo está siendo víctima del terrorismo, del islamismo radical, que pretende establecer el Califato universal, por lo que no está destinado solo a los judíos, sino a todos.

“Fue lo mismo con la Shoá, empezaron con los judíos, pero si no hubieran sido derrotados en la guerra, hubieran continuado con los demás”.

Como reflexión final en su agudo análisis, señaló que el trabajo que tenemos los judíos es trabajar con los no judíos, para que ellos hagan la tarea, porque también están amenazados, tanto como nosotros.

Redacción: Prof. Cita Litvak

Escuche la nota

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai