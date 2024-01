Medicamentos vitales serán transferidos a los rehenes cautivos en Gaza en los próximos días, dice la oficina del primer ministro

Se ha llegado a un acuerdo mediante el cual se entregarán medicamentos vitales a los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza, anunció la Oficina del Primer Ministro en un comunicado el viernes por la noche

El comunicado agrega que los medicamentos serán entregados a los rehenes en los próximos días.

Canal 12 informó que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) facilitará el traslado.

Se cree que 132 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre permanecen en Gaza (no todos vivos) después de que 105 civiles fueran liberados del cautiverio de Hamás durante una tregua de una semana a finales de noviembre.

No han tenido acceso al CICR desde que fueron secuestrados durante el ataque asesino de Hamas en todo el sur de Israel, cuando los terroristas mataron a 1.200 y tomaron cautivos a otros 240, en su mayoría civiles. Los críticos han criticado a la Cruz Roja por no visitarlos en cautiverio o incluso por no asegurarse de que los medicamentos que tanto necesitan lleguen a los detenidos.

Un funcionario israelí dijo a The Times of Israel que la lista de medicamentos para los rehenes incluirá aquellos que sus médicos consideren “salvavidas” y se cree que incluyen medicamentos para personas con enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas, presión arterial alta y asma.

Según el funcionario, las negociaciones fueron complejas porque Hamás teme que la transferencia de medicamentos a los rehenes lleve a Israel a descubrir dónde están exactamente retenidos.

El funcionario dijo que Israel ha estado presionando desde el principio para que los medicamentos sean transferidos a Hamás, que hasta esta semana se ha negado a cooperar.

El grupo terrorista cedió ante la creciente presión de Qatar, dijo el funcionario.

El funcionario dijo que como parte del acuerdo, Israel había acordado ampliar la entrada de medicamentos para los palestinos como parte de la ayuda humanitaria que ingresa a Gaza.

El acuerdo liderado por Qatar con el grupo terrorista Hamás fue liderado por el jefe de la agencia de espionaje Mossad, David Barnea, y aprobado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, según la declaración de la PMO.

El anuncio se produjo un día después de que The New York Times revelara la existencia de negociaciones avanzadas mediadas por Qatar entre Israel y Hamás destinadas a transferir medicamentos a los numerosos rehenes que los necesitan.

El Canal 12 dijo que el acuerdo para transferir medicamentos a los rehenes de Gaza no debe interpretarse como un paso hacia un posible nuevo acuerdo de liberación de rehenes.

Poco después de que se anunciara el acuerdo, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas emitió un comunicado exigiendo ver “pruebas visuales” de que sus seres queridos efectivamente recibieron sus medicamentos.

“Después de 98 días en los túneles de Hamás, todos los rehenes se enfrentan a un peligro mortal inmediato y necesitan medicamentos que les salven la vida. Además de los medicamentos, los rehenes también necesitan un tratamiento médico exhaustivo”, afirmó en un comunicado el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas. “El gabinete de guerra debe exigir pruebas visuales de que los medicamentos han llegado a los rehenes”.

Según un informe publicado por el Foro de Rehenes esta semana, un tercio de los rehenes retenidos en Gaza padecen enfermedades crónicas que requieren atención médica periódica, entre ellas “diabetes, osteoporosis, anemia, asma, enfermedades inflamatorias del intestino como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria de la piel, enfermedad de Addison, cáncer, infecciones recurrentes del tracto urinario, hipotiroidismo, enfermedades cardíacas, epilepsia e hipertensión”.

El informe enumera casos específicos, incluidos rehenes que fueron tomados cautivos sin gafas, dispositivos auditivos ni ayudas para la movilidad, algunos de los cuales fueron “intencionalmente rotos para humillarlos y así dañarlos”.

El diez por ciento de los rehenes restantes tienen más de 65 años, añade el informe, y el 75 por ciento de ellos padecen enfermedades crónicas no transmisibles.

Shelly Shem-Tov, cuyo hijo Omer , de 21 años, se encuentra entre los israelíes detenidos en Gaza, reaccionó al anuncio de que en los próximos días se entregarán medicamentos a los rehenes.

“No sé cuál es su estado de salud después de 100 días sin su inhalador. Sólo lo quiero en casa”, dijo al Canal 12.

Omer asistía al festival de música de Re’im el 7 de octubre cuando comenzó el ataque terrorista de Hamás.

Sufre de asma, así como de enfermedad celíaca, que no requiere medicación, pero significa que comer alimentos con gluten (como el pan, que muchos rehenes liberados han dicho que era el principal sustento proporcionado durante el cautiverio de Hamás) es peligroso para él.

“El aire es muy importante para él, y ahora mismo no tiene aire”, dijo Shelly Shem-Tov, en aparente referencia al hecho de que se cree que muchos de los rehenes están retenidos en túneles de Hamás en las profundidades de Gaza.

Una de las rehenes liberadas en la tregua de noviembre, Nili Margalit, enfermera de profesión, dijo en una entrevista después de su liberación que había tratado a algunos de sus compañeros cautivos en Gaza.

Margalit dijo que les diría a los captores qué medicamentos necesitaba para tratar a los rehenes enfermos y que ellos le darían algunos, aunque en cantidades insuficientes.

Además de los 105 rehenes liberados en la tregua temporal de noviembre, cuatro rehenes fueron liberados antes y uno fue rescatado por las tropas. También se recuperaron los cuerpos de ocho rehenes y los militares mataron a tres de ellos por error.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado la muerte de 25 de los que aún están retenidos por Hamás, citando nuevos datos de inteligencia y hallazgos obtenidos por las tropas que operan en Gaza.

Una persona más figura como desaparecida desde el 7 de octubre y aún se desconoce su destino.

Fuente: The Times of Israel

