En un fallo histórico, el Tribunal Superior anula una legislación clave de reforma judicial

En una decisión histórica profundamente controvertida, el Tribunal Superior de Justicia anuló el lunes la ley de limitación de razonabilidad del gobierno, anulando por primera vez en la historia del país una de sus Leyes Básicas cuasi constitucionales.

El tribunal se dividió casi por la mitad sobre la legislación altamente polémica, la única ley del polarizador paquete de reforma judicial del gobierno que se ha aprobado, con ocho jueces fallando para derogar la ley y siete para defenderla.

Pero 13 de los 15 jueces del panel que conoció el caso escribieron en sus opiniones que el tribunal sí tenía autoridad para revisar las Leyes Básicas. Y de los cinco jueces que afirmaron este derecho pero se negaron a derogar la ley de razonabilidad, tres expresaron profunda preocupación por la legislación y escribieron que debería interpretarse de manera estricta para preservar aspectos del estándar de razonabilidad.

En lo que quizás sea el resultado más significativo de la decisión, el tribunal actualizó plenamente como precedente legal el argumento formulado en fallos anteriores por la ex jueza de la Corte Suprema Esther Hayut de que tiene, en circunstancias limitadas, el derecho de anular las Leyes Básicas si socavan las características clave del Estado de Israel como país judío y democrático.

El fallo marca la culminación de una batalla de un año entre el gobierno y el poder judicial sobre la naturaleza de la democracia de Israel y la cuestión de qué rama del gobierno tiene la última palabra sobre su carácter constitucional.

La ley de limitación de la razonabilidad se impulsó después de que el gobierno se retractara de una legislación de reforma judicial extrema y de largo alcance que, según muchos juristas, habría dañado gravemente, si no mortalmente, la democracia de Israel, incluidas leyes que habrían dado a la coalición gobernante un control casi total sobre casi todos los nombramientos judiciales, y que habría anulado casi por completo la revisión judicial de la legislación del Knesset.

Esa legislación fue congelada por el Primer Ministro Benjamín Netanyahu a finales de marzo ante los graves disturbios civiles, las protestas masivas, la negativa al servicio militar de reserva y la amenaza de una huelga a nivel nacional.

La ley de razonabilidad, aprobada en julio como una enmienda a la Ley Básica: El Poder Judicial, prohibía a todos los tribunales, incluido el Tribunal Superior, deliberar y fallar en contra de decisiones gubernamentales y ministeriales sobre la base del estándar judicial de razonabilidad.

Ese criterio permitía al Tribunal Superior anular decisiones gubernamentales y ministeriales si creía que había habido problemas sustanciales con las consideraciones utilizadas en dichas decisiones, o con el peso otorgado a esas consideraciones.

Los peticionarios contra la ley de razonabilidad, así como el Fiscal General Gali Baharav Miara, argumentaron que eliminaba barreras cruciales que protegían la democracia israelí y, por lo tanto, debían ser derribadas; el gobierno argumentó que la norma otorgaba al tribunal un alcance demasiado amplio para intervenir en decisiones políticas que deberían ser competencia exclusiva del gobierno, y que el tribunal no tenía autoridad para derogar Leyes Básicas en primer lugar.

En su opinión de la mayoría, Hayut se refirió a su fallo sobre la ley del Estado-nación de 2021, donde desarrolló la doctrina de la enmienda constitucional inconstitucional y argumentó que a la Knesset no se le permitía legislar una Ley Básica, o modificar una, lo que socavaría el carácter judío o democrático del Estado.

En su decisión de anular la ley de limitación de la razonabilidad, repitió sus argumentos de que su decisión se deriva de los principios establecidos en la Declaración de Independencia, el documento formativo que marcó el camino para los acuerdos constitucionales de Israel, así como las Leyes Básicas ya legislado y precedente legal de sentencias judiciales históricas.

Hayut también señaló la extrema facilidad con la que se puede cambiar una Ley Básica con una mayoría simple en la Knesset, y el hecho de que mayorías políticas estrechas pueden controlar este proceso, afirmando que esta realidad significa que la revisión judicial de las Leyes Básicas es crítica para restringir la Knesset en circunstancias extremas.

La ex juez, que se jubiló en octubre, argumentó que la ley de razonabilidad es uno de esos casos extremos, ya que suprime el uso del estándar judicial de razonabilidad de manera general y sin excepción para las decisiones tomadas por el primer ministro, el gabinete y los ministerios del gobierno. .

Esto, afirmó Hayut, “produce el daño más severo posible al principio de separación de poderes y al principio del Estado de derecho”, lo que constituye “un duro golpe a dos de las características más explícitas de Israel como Estado democrático”. ”

Por tanto, la ley debe ser anulada, escribió.

El juez David Mintz, en una opinión para la minoría, criticó el fallo de Hayut y describió su doctrina de la enmienda constitucional inconstitucional como “algo surgido de la nada”, que “socava los principios democráticos básicos, incluida la separación de poderes”.

Mintz, un juez fuertemente conservador, sostuvo que la capacidad del tribunal para revisar y derogar incluso la legislación regular “no estaba basada en bases sólidas” y dijo que, como tal, “seguramente no había ninguna autoridad que permitiera al tribunal deliberar sobre la validez de una Ley Básica” o derribar una.

“Anular una Ley Fundamental basada en una doctrina amorfa y una fórmula indefinida conlleva un alto precio desde un punto de vista democrático, especialmente cuando se trata de una cuestión sobre la cual el propio tribunal se encuentra en un ‘conflicto de intereses institucional'”, escribió Mintz. .

Sostuvo además que la ley no impide que el tribunal revise decisiones gubernamentales y ministeriales con otras doctrinas judiciales, y “no les da [al gobierno] discreción completa y total, y no les otorga inmunidad para sus decisiones”.

El juez Yael Wilner, una figura conservadora más moderada que Mintz, adoptó una posición más matizada y escribió que el Tribunal Superior tiene derecho a revisar y, en casos extremos, derogar las Leyes Básicas, al tiempo que expresa preocupación por la limitación de razonabilidad. ley.

A diferencia de Hayut y otros jueces liberales, Wilner basó esta autoridad no en la Declaración de Independencia, sino en la Ley Básica: El Poder Judicial, que faculta al tribunal para brindar reparación legal “por el bien de la justicia”.

Como tal, escribió que la doctrina de la “interpretación existente” debería usarse para interpretar la ley de manera más estricta y permitir que se utilice el estándar de razonabilidad en los casos en que una decisión administrativa sea extremadamente irrazonable, pero permitir que la ley prevalezca en los casos en que ese no es el caso.

“Dada la interpretación antes mencionada, la enmienda no daña gravemente la identidad democrática del Estado de Israel… a la luz del hecho de que la enmienda no resta valor al deber del gobierno y de los ministros de actuar legalmente; y no impide una revisión judicial efectiva, dada la existencia de motivos adicionales para la revisión judicial”, dijo.

Wilner escribió que aunque la ley significaría que hay casos en los que no podría haber remedio judicial para una aparente injusticia cometida por una decisión administrativa, tales decisiones aún tendrían que tomarse de acuerdo con estándares judiciales de autoridad legítima, proceso administrativo válido, buena fe, consideraciones no pertinentes, proporcionalidad, arbitrariedad y discriminación.

Los jueces Alex Stein y Gila Canfy Steinitz presentaron argumentos similares en sus opiniones escritas, defendiendo el derecho del tribunal a derogar las Leyes Básicas y expresando preocupación por la ley de razonabilidad, pero dictaminando una interpretación más estricta de esa ley para no derogarla. en su totalidad.

Los jueces Hayut (retirado), el presidente interino de la Corte Suprema, Uzi Vogelman, Isaac Amit, Daphne Barak-Erez, Anat Baron (retirado), Ofer Grosskopf, Chaled Kabub y Ruth Ronnen decidieron derogar la ley de razonabilidad.

Wilner, Stein, Steinitz y Yechiel Kasher escribieron que, aunque se oponían a anular la ley de razonabilidad, el tribunal tenía derecho a revisar y derogar las Leyes Básicas, mientras que Yosef Elron coincidió en que el tribunal no debería derogar el estándar de razonabilidad, pero Escribió con más cautela que el Tribunal Superior podría derogar una Ley Básica sólo en situaciones extremas en las que se lesionen derechos individuales fundamentales, y como último recurso.

Sólo Mintz y su compañero conservador Noam Sohlberg argumentaron que el Tribunal Superior no tenía autoridad alguna para anular las Leyes Básicas.

Fuente: The Times of Israel

