Rehén de Hamás recuerda: Le dije a mi madre: “Me van a violar”

Agam Almog-Goldstein, quien regresó del cautiverio de Hamás en el intercambio de prisioneros el 26 de noviembre, habló el jueves con la Radio del Ejército sobre su tiempo encarcelada en la Franja de Gaza desde que fue secuestrada durante los ataques de Hamás del 7 de octubre.

21 de Diciembre 2023

“Recuerdo nuestra entrada a la ciudad. Simplemente le dije a mi madre: me van a torturar, me van a violar”, dijo Agam.

Agam habló sobre las conversaciones con su madre en cautiverio, mencionando que se miraban y decían que nadie las entendería. “Hay sensaciones que siente el cuerpo y que no se pueden explicar. Es un shock absoluto, no importa lo que diga, no se entenderá. Los dos nos miramos y entendimos que probablemente nunca habría palabras. Habrá Siempre serán sólo sentimientos.

Agam fue secuestrada el 7 de octubre junto con su madre, Chen Almog-Goldstein, de 48 años, y sus dos hermanos, Gal, de 11 años, y Tal, de 9.

“Las palabras son demasiado pequeñas en comparación con lo que siente el cuerpo. Así fue. Nos miramos y entendimos, por más cliché que pueda parecer. Sólo teníamos que mirarnos y sentir que estábamos en el mismo barco, sintiendo el Lo mismo y no podemos hablar de ello porque no hay palabras para describirlo”.

“Hasta ahora no entiendo que estuve allí”, añadió. “Se siente como la historia de otra persona, alguien que realmente no tuvo un momento para entender esta situación. No sé si alguna vez lo entenderemos. Pero recuerdo haberle dicho a mi mamá que me iban a hacer algo, y Ese fue el momento en que me di cuenta de que realmente me estaban sacando de la casa”.

Cuando se le preguntó cuándo tenía más miedo durante el cautiverio, Agam respondió que el momento más aterrador era durante las noches. «Con toda la dificultad para decirlo, lo que más temía eran los ataques aéreos [israelíes] cada noche. Al principio, estaba el miedo a [los terroristas], que era el mayor temor. La guerra y los bombardeos tardan en llegar hasta que el “El país toma tales decisiones. Poco a poco, los temores fueron cada vez más aterradores, como los fuertes bombardeos”.

Agam mencionó que soñó con su padre y su hermana, vivos, hablando y riendo en cautiverio. Ella, su madre y sus dos hermanos no fueron separados en cautiverio y, aunque ocasionalmente se encontraban con otros secuestrados, la mayor parte del tiempo estaban solos. También dijo que escribió cosas en cautiverio, pero quedaron atrás.

El marido de Chen, Nadav, y su hija mayor, Yam, fueron asesinados el mismo día mientras se encontraban en la habitación segura de su casa. Yam permaneció con su padre mientras él se recuperaba de una cirugía y no podía moverse con facilidad. La familia perdió contacto con Yam al mediodía y su cuerpo fue encontrado más tarde. Almog recordó haber escuchado la confirmación de la muerte de su padre.

“Sabíamos que Yam no tenía ninguna posibilidad, pero teníamos la esperanza de que regresaríamos y que nuestro padre estaría esperándonos, que lo veríamos en una silla de ruedas. Lo que escuchamos en la radio destrozó esa esperanza para nosotros”.

‘¿Qué, no llegaré a cumplir 18 años?’

Cuando se le preguntó cuándo estaba más preocupada por sus hermanos, Agam respondió: “Me preocupaba lo que les harían si mi madre y yo sufriéramos daño en los ataques aéreos. Esos fueron los momentos en los que más me preocupaba por ellos. Seguí diciendo “Yo mismo todo el tiempo – ¿qué, no llegaré a mi cumpleaños número 18? Al menos dame hasta los 18. Y Gal y Tal, pensé, son tan jóvenes, qué vergüenza. “Vergüenza” es una palabra pequeña en comparación con este sentimiento, pero como si realmente fuera una pena, es una pena que no experimenten las cosas que necesitan experimentar”.

Respecto a la posibilidad de que el cautiverio la haya cambiado, afirmó: “Cambió para peor muchas cosas y me quitó una sensación de seguridad, infundiéndome mucho miedo, ansiedad, confusión e impotencia”. Cuando se le preguntó sobre el momento que borraría de su existencia allí, mencionó que cada vez que los movían: “Las transiciones entre la gente de allá, de un lugar a otro, porque en cada transición me preguntaba si nos iban a matar. Creo que Me gustaría borrar eso de mí por completo para no tener esta pregunta en mi vida, si me van a matar. Los valores de mi vida han cambiado. Los de ellos siempre fueron diferentes a los nuestros, pero los míos cambiaron después de algo como esto. ”

“No creo que todavía haya gente allí”, añadió, refiriéndose a los 129 rehenes restantes. “Me cuesta entender cómo la gente aquí pasa por el mismo proceso, toma la misma taza de café y vive la misma vida después de algo que cambia el orden del mundo. Me alegra que haya quienes continúan con sus vidas. ; muestra cierta fuerza, pero por otro lado, 71 días en cautiverio son como un día largo. En realidad es el mismo día. Así que siempre estamos avanzando, pero pensando en aquellos que todavía están atrapados detrás y quieren decir eso. están en peligro.”

Fuente: Jerusalem Post

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai