Mensaje de Nili Pitchon Directora del Departamento de América Latina, España y Portugal del KKL

El último sábado en Israel nos despertamos sobresaltados por un nuevo ataque con misiles de Hamás generalizado en gran parte del país. Esto, lamentable e insólitamente, es algo a lo que nos hemos tenido que acostumbrar.

Sin embargo, lo que sucedió esta vez fue la materialización del infierno, de nuestras peores pesadillas. Una masacre indescriptiblemente despiadada contra civiles inocentes, contra familias, hombres, mujeres, niños, bebés y ancianos. Una maldad y crueldad solo vista antes en los nazis.

Familias enteras quemadas vivas, bebés decapitados, mujeres violadas, niños secuestrados, ante la incredulidad de un mundo ingenuo.

Ingenuo por no haber visto, o no haber querido ver, a Hamás por lo que es: una organización TERRORISTA de la peor calaña, equiparable únicamente con ISIS o con el nazismo. No ahora, sino siempre. Ellos hicieron exactamente lo que siempre han declarado abiertamente que querían hacer: masacrar judíos de la forma más horrorosa posible.

No era un secreto. Siempre dijeron en voz muy alta y sin matices que esa era su intención, y siempre lo intentaron. Ahora lo lograron.

Ante el terrorismo y la maldad pura no hay medias tintas, no se puede entender, justificar, relativizar ni minimizar la decapitación de un bebé ni el secuestro de un niño. O estás del lado del mundo civilizado y democrático, o estás del lado del terrorismo barbárico. Es así de simple.

En los días más oscuros para nuestro pueblo, luego de la matanza más grande de judíos desde el holocausto, la unión de nuestro pueblo es un rayo de luz.

Un pueblo que hasta hace pocos días estaba dividido y con disputas internas, hoy deja todas las diferencias de lado y se une en un solo frente para luchar por nuestra supervivencia, tanto a nivel social como político.

Nuestros héroes combatientes en el ejército dejan sus vidas y sus familias para defender su país. En vez de escaparse de un país en guerra, los israelíes que se encontraban fuera del país al comenzar la guerra vuelven desesperados por defender a su país. Todo ciudadano israelí se voluntariza y aporta lo que le sea posible en la lucha del Estado de Israel.

La lucha del Estado de Israel es la lucha del Pueblo Judío, y por eso quiero pedirles a los judíos de todo el mundo que nos apoyen activamente en esta guerra cruel.

Tanto durante la guerra como después de ella, Israel necesita la ayuda de todo el Pueblo Judío para reconstruirse y ayudar a tantas víctimas del terrorismo despiadado. Miles de personas perdieron a sus seres mas queridos, muchos de ellos a todos sus seres queridos, muchos de ellos los vieron violados, torturados y asesinados en manos de terroristas.

Nuestros hermanos necesitan apoyo y tratamiento, y para eso en KKL estamos recolectando fondos para ayudar.

Estamos en campaña intensiva para ayudar a nuestros hermanos en lo que más se necesita: financiar la reconstrucción de las localidades quemadas y arrasadas por los terroristas de Hamás. Brindar terapia psicológica a las víctimas de los horrores perpetrados, muchos de los cuales han perdido a gran parte o a todos sus familiares. Donamos ambulancias para tratar heridos de guerra. Construimos bunkers al aire libre para que los transeúntes puedan protegerse en caso de alarmas de misiles, y brindamos actividades lúdicas para los cientos de miles de niños que han sido desplazados de sus hogares por la guerra.

Quiero pedirles a los judíos de Latinoamérica que nos apoyen, que nos ayuden a fortalecer a nuestro pueblo en los tiempos más difíciles.

Para colaborar, pueden contactar a su oficina local de KKL o donar a través de la web: https://donate.kkljnf.org/south_spanish/

Nuestros hermanos están en el frente, y es nuestro deber ayudar cada uno con lo que pueda.

Por último, quiero pedirles que no pierdan la esperanza. El Pueblo Judío siempre ha resurgido de sus peores catástrofes más fuerte y unido, y esta no será la excepción.

Como dice nuestro himno, el Hatikva: ¨no perdemos la esperanza milenaria, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la Tierra de Sión y Jerusalém¨.

Am Israel Jai.

Nili Pitchon,

Directora del Departamento de América Latina, España y Portugal de KKL.

