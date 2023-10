“El análisis del debate revela que careció de ideas innovadoras y recibió calificaciones mediocres por parte del público”

Sergio Berensztein, es un destacado politólogo, analista y consultor político. En diálogo con Radio Jai comentó las expectativas que se abren para el segundo debate presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo en la Facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires.

“Acabamos de terminar un sondeo de opinión pública con Eduardo Dalesio respecto del primer debate para intentar comprender como la sociedad lo y saber que perspectiva tiene para el próximo que es este domingo en la facultad de derecho aquí en la universidad de Buenos Aires, te diría Miguel tres aspectos para señalar, primero la mayor cantidad de la sociedad no se sorprendió de nada, no hubo ninguna idea innovadora, nada que haya llamado particularmente la atención, alguna cosa sobre economía sobre todo el votante de Milei que ratifica lo que pensaban. Segundo elemento una calificación más bien mediocre para todos los participantes, Los que más obtuvieron en un empate según este sondeo son Miriam Bregman y Sergio Massa con un 5.5 en un 10. Con un 5.5 en nuestra época se lo hubieran llevado diciembre. Esos fueron los que mejor nota han sacado y la peor fue Patricia Bullrich que estaba enferma y no estuvo bien. La gente cree que el próximo debate va a ser un poquito mejor Ojalá así sea no una vez roto el hielo” Señala Berensztein.

“Ahora queda una sola instancia y hay que jugar a fondo ya no queda mucha digamos oportunidad para recuperar es un momento de mucha audiencia la gente cree que no cambió mucho el voto con esto al contrario ha ratificado lo que ya pensaba solamente un porcentaje marginal lo cambia. Lo que pasa que en esta lección un poquito hace la diferencia sobre todo pensando en quién llega la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, ahí hay una competencia entre Massa y Bullrich que están peleando por el segundo lugar, por eso ese margen de dos tres puntitos bueno eso puede hacer una diferencia sustantiva”

Berensztein también analiza las últimas declaraciones del ex presidente Macri y la incidencia de los escándalos de corrupción en las perspectivas de los candidatos por resultar electos.

