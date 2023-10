Milei la habló a la familia militar a la familia de la fuerza de seguridad que capacidad de supervisión del proceso electoral – Carlos Ruckauf

Carlos Ruckauf, vicepresidente de la República Argentina durante el segundo mandato de Carlos Menem analizó en Radio Jai lo que dejó el primer debate entre los candidatos a presidente que se enfrentarán en las urnas el próximo 22 de octubre.

El experimentado político señala que no se sacaron ventaja y mantuvieron de acuerdo a lo que se viene percibiendo. Milei adelante, Massa atrás y una Bulrich muy pegada que no logro convertir un penal cuando el escándalo de Insaurralde era fácil de capitalizar contra el candidato oficialista.

Respecto de Sergio Massa señala “es capaz de vender naranjas en Paraguay salió bastante bien parado y él es muy hábil polemista claramente. Yo le diría al próximo presidente o señora presidente, no sé quién será quién asuma el día 10 de diciembre, que tenga en cuenta que Massa va a ser un habilísimo opositor.

Ruckauf comenta sobre los indecisos: “que no sé cuántos serán no los indecisos, son muchos y los que no vayan a votar son muchísimos yo estuve hace dos días con un encuestador serio que obviamente no voy a mencionar y que no publicó las encuestas pero que está trabajando para grupos económicos del exterior que quieren saber quién viene y cerca del 40% de electorado está con intención de no ir a votar o de votar en blanco y esto es muy grave”

Escuche la nota

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai