Estados Unidos admite a Israel en el Programa de Exención de Visa, en un gran impulso a las relaciones bilaterales

Los israelíes podrán viajar a Estados Unidos sin visa en 2 meses después de que el país cumpla con todos los requisitos, incluida la flexibilización de las restricciones a los palestinos-estadounidenses.

Israel ha sido admitido en el Programa de exención de visas de Estados Unidos (VWP), anunció el miércoles la administración del presidente estadounidense Joe Biden después de años de esfuerzos de ambos gobiernos, consolidando un importante impulso a las relaciones bilaterales.

Después de verse obligados a esperar muchos meses para solicitar y obtener una visa, a partir de ahora los israelíes sólo tendrán que llenar un formulario del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) varios días antes de embarcarse en un viaje de turismo o negocios al país. EE. UU. que tiene una duración de hasta 90 días.

Estados Unidos todavía necesita tiempo para preparar sus sistemas electrónicos para la admisión de Israel en el VWP, pero los funcionarios de la administración Biden que informaron a los periodistas el martes antes del anuncio oficial dijeron que esperan tenerlos en funcionamiento para el 30 de noviembre.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Estado, Antony Blinken, hicieron el anuncio oficial este miércoles miércoles.

En una sesión informativa para periodistas israelíes ese mismo día, la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos, Stephanie Hallett, ofreció un “mazal tov” a Israel por convertirse en el país número 41 en ingresar al VWP, calificándolo como “otro reflejo más de la fortaleza de nuestra seguridad bilateral”. , relación económica y cultural”.

Si bien Israel ha buscado ingresar al VWP durante varias décadas, el año fiscal pasado fue una de las primeras veces que cumplió con un requisito clave: una tasa de rechazo de solicitudes de visa inferior al tres por ciento.

Esa hazaña se produjo después de una intensa campaña encabezada por el ex embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nides, y la embajada de Estados Unidos en Jerusalén destinada a informar a los viajeros israelíes cómo completar correctamente los formularios de solicitud de visa, aunque también recibió ayuda de un número atípicamente bajo de viajes debido a la pandemia.

Sin embargo, fue necesario hasta el último minuto para que los países pulieran los detalles de otro componente clave del VWP: que Israel otorgue derechos de viaje recíprocos a todos los viajeros estadounidenses, similares a los que Estados Unidos otorga a los ciudadanos de los países que participan en el programa.

Los funcionarios de Biden que informaron a los periodistas el martes aclararon que Estados Unidos continuaría monitoreando el cumplimiento por parte de Israel de los requisitos del VWP y se reserva el derecho de suspender o cancelar la membresía de Israel en el programa.

“La entrada al programa no es el final de un proceso, sino más bien el comienzo de una colaboración estrecha y continua para mantener todos estos requisitos del programa, incluida la extensión continua de privilegios recíprocos por parte de un país socio”, dijo Hallett, haciéndose eco de la advertencia. de funcionarios de la administración.

Los palestinos-estadounidenses y los estadounidenses de origen árabe y musulmán han enfrentado durante mucho tiempo discriminación por parte de las autoridades israelíes cuando viajan hacia y desde el Estado judío.

A los palestinos se les prohíbe en gran medida utilizar el aeropuerto Ben Gurión y se ven obligados a volar dentro y fuera de la vecina Ammán antes de cruzar a pie el cruce fronterizo de Allenby entre Cisjordania y Jordania, lo que hace que la experiencia de viaje sea más larga y costosa.

Israel generalmente justifica su uso de perfiles raciales, controles de seguridad intensivos y restricciones a los palestinos como parte de sus esfuerzos por frustrar el terrorismo.

Pero la administración Biden dejó claro que no admitiría a Israel hasta que aliviara sus restricciones de viaje, al menos para aquellos con ciudadanía estadounidense.

El 19 de julio, Israel y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento, que detalla los términos del requisito de reciprocidad , que son diferentes a los de cualquier otro miembro del VWP.

Israel se comprometió a tratar a todos los viajeros estadounidenses por igual, incluidos los de origen musulmán y árabe, al tiempo que se reserva el derecho de negar la entrada a aquellos que considere una amenaza importante para la seguridad.

También acordó permitir que los aproximadamente 70.000 palestinos-estadounidenses identificados en el registro de población de la Autoridad Palestina como residentes en Cisjordania solicitaran un permiso similar al ESTA, que les permitiría ingresar a Israel por hasta 90 días, incluido volar desde Ben Aeropuerto Gurión.

Posteriormente, Israel acordó conceder privilegios similares a los aproximadamente 700 ciudadanos estadounidenses que figuran en el registro de población de la Autoridad Palestina como residentes de la Franja de Gaza. Sin embargo, ese subconjunto seguirá enfrentando condiciones más estrictas que los ciudadanos estadounidenses de Cisjordania, dado que Estados Unidos todavía desalienta a sus ciudadanos a viajar a Gaza, que está gobernada por Hamás, una organización terrorista designada por Estados Unidos.

Israel comenzó a aliviar las restricciones de viaje el día después de que se firmara el Memorando de Entendimiento, y más de 100.000 ciudadanos estadounidenses, entre ellos decenas de miles de palestinos-estadounidenses, han ingresado exitosamente a Israel sin visa desde entonces, dijo el martes un funcionario de la administración que informó a los periodistas, agregando que los resultados vistos por Estados Unidos durante el período de prueba fueron “ impresionantes ”.

“La información que recopilamos”, explicó Hallett, “había muchos datos y en persona, no solo del gobierno israelí, sino también en persona, los datos que recopilamos mostraron que Israel está implementando sus compromisos en sus nuevas políticas de viaje y está permitiendo que todos los ciudadanos estadounidenses soliciten ingresar a Israel sin visa para estadías cortas por negocios, turismo o tránsito por hasta 90 días”.

Para utilizar el programa ESTA, los israelíes deben ser mayores de 18 años y tener un pasaporte biométrico válido por diez años. De lo contrario, todavía tendrán que solicitar visas en Tel Aviv o Jerusalén.

Hallett señaló que los israelíes con una cita para visa existente no deberían cancelar la reunión, porque las visas de visitante B-1 y B-2 son válidas por diez años y permiten a los titulares de visas permanecer en el país durante seis meses. Según ESTA, los viajeros pueden permanecer solo 90 días.

Además, quienes ingresan con visas de visitante pueden cambiar su categoría de visa, lo que no se puede hacer bajo ESTA.

Hallett también señaló que los israelíes que deseen permanecer en Estados Unidos por períodos prolongados para estudiar o trabajar aún necesitan visas de la embajada y no pueden ingresar bajo el VWP.

Advirtió a los israelíes sobre los peligros de los estafadores. “Los ciudadanos israelíes sólo deben utilizar la solicitud ESTA en el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional”, dijo. “Nadie necesita pagarle a un tercero para que haga esto, y no debería hacerlo. ESTA es muy fácil de usar”.

Estados Unidos advirtió a Israel que no rechace la entrada a ciudadanos estadounidenses que hayan expresado su apoyo a los boicots a Israel o sus asentamientos, dijo una fuente israelí familiarizada con el asunto a The Times of Israel, aclarando que Jerusalén no se comprometió a atender la solicitud. . En 2019, el primer ministro Benjamín Netanyahu prohibió la visita de las representantes demócratas Rashida Tlaib e Ilhan Omar, citando su respaldo a los boicots a Israel.

Si bien el VWP disfruta de un apoyo abrumador de los israelíes, aún así fue víctima de luchas políticas internas. Los partidos que ahora forman la actual coalición de derecha se negaron a apoyar la legislación necesaria mientras estuvieron en la oposición el año pasado. El partido Likud de Netanyahu citó preocupaciones de seguridad respecto de la flexibilización de las restricciones a los viajeros palestino-estadounidenses como justificación para bloquear los proyectos de ley que aprobó varios meses después de regresar al poder.

Los legisladores estadounidenses también han tratado de bloquear la iniciativa, y varias docenas de miembros demócratas progresistas del Congreso argumentaron que las mejoras que Israel hizo en su trato a los palestinos-estadounidenses no alcanzaron el estándar de reciprocidad utilizado en otros países miembros del VWP.

