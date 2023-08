“Hay un decrecimiento dramático de la Aliáh en el mundo entero” – Yigal Palmor

La Aliáh, la Inmigración judía, es uno de los pilares del Estado de Israel desde su creación, hace 75 años, y precisamente hoy miércoles, está llegando al país un grupo de alrededor de 200 olim (inmigrantes) desde Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, sabemos que la crisis interna que vive hoy Israel seguramente está afectando la llegada de nuevos inmigrantes. Para conocer sobre esta situación, conversamos con Yigal Palmor, Director de Relaciones Internacionales de la Agencia Judía para Israel, quien brindó para Radio Jai un detallado informe sobre el tema.

Palmor manifestó que “por supuesto le dan la bienvenida al grupo de los Estados Unidos y Canadá”, que siempre lo recibirán con el mayor de los afectos, pero que lo cierto es que, en cifras, la aliáh de estos países ha bajado en un 36 por ciento, en lo que va del año. Remarcó con preocupación que esto no solo ocurre con Estados Unidos y Canadá, que “hay un decrecimiento dramático de la aliáh en el mundo entero”, como la de Francia, Argentina, Inglaterra, Australia e incluso Ucrania. Subrayó que, desde el único lugar que continúan llegando olim, y que se halla en constante crecimiento en términos de aliáh, es Rusia, que se ha elevado en un 22 por ciento este año, y que con el 60 por ciento del año anterior, constituyen el contingente más importante de olim.

En general en temas de aliáh, los números son fluctuantes, hay movimientos estadísticos, los números varían, sin motivos puntuales. Sin embargo, señala Palmor que “lo que está ocurriendo en Israel desde enero, es tan dramático que no se puede no atribuir a las estadísticas”, ya que bajó el número en un 35 por ciento en Norteamérica, un 60 por ciento la de Francia, y en cifras importantes en Argentina y Brasil.

No se pueden brindar respuestas comprobadas, surgidas de una investigación, porque no se han realizado encuestas para conocer los motivos de este decrecimiento de la aliáh, pero todo parece indicar que la situación interna de Israel desde enero, cuando el nuevo gobierno de coalición llegó al poder, y desató un conflicto social, contribuyó fuertemente a ello.

La situación de Israel es muy confusa, por lo que se viene observando que muchas personas, por lo menos en la Argentina y Latinoamérica, que iniciaron los trámites, es decir “abrieron carpeta”, están esperando tener más claro el panorama antes de decidirse a realizar su aliáh.

La inquietud que seguramente surge entre los futuros olim (inmigrantes), tenga que ver con el cuestionamiento de la Ley del Retorno, un tema muy específico, que podría modificar los requisitos a cumplir por el nuevo inmigrante.

El asesor de la presidencia de Agencia Judía indicó que este tema aún no ha llegado a la fase de legislación, que se habla de “intenciones políticas”, de planteamientos de los partidos religiosos de Itamar Ben Gvir y de Betzalel Smotrich, y muy especialmente de los partidos ultraortodoxos, que constituyen la mayoría parlamentaria junto con el Likud. “Hay que decir que desde el Likud se escuchan voces que ponen también un punto de interrogación sobre la ley del Retorno”, señaló.

El funcionario señala que, aunque aún no se ha hablado de un proyecto de ley al respecto, que se escuchan declaraciones de responsables de partidos ortodoxos que expresan claramente su intención de hacerlo en la próxima sesión de la Knesset; es decir, presentar un proyecto para enmendar la Ley y restringir el derecho de judíos solo a aquellos que tengan madre y padre judíos, y no, como hasta ahora que bastaba con tener un abuelo judío.

Considera Palmor que se trata de eslóganes populistas que nada tienen que ver con la realidad jurídica ni con la realidad e identidad del pueblo judío: “Hace mucho daño en términos de imagen, en términos de solidaridad y de cohesión del pueblo judío”, declaró.

En el año 2022 Israel recibió casi 75 mil olim, de los cuales, 42 mil arribaron entre enero y julio, y este año, entre esos mismos meses, han llegado solo 5800, lo cual indica que se prevé para fin de 2023 cifras muy bajas respecto del año anterior.

Consultado sobre el tema de Francia y el descenso tan importante de nuevos inmigrantes, expresó el referente de la Agencia Judía: “Me sorprende mucho que baje tanto el número de la aliáh desde Francia, a pesar de los atentados y del antisemitismo que allí padecen. Pienso que los franceses eligen otros destinos, como Londres, Nueva York, Miami, Montreal”. Sostiene que la crisis política de Israel puede ser un factor determinante, pero que lo es en mayor medida la situación económica. Indicó que el costo de vida en Israel es muy alto y que el francés que llega con Euros, con el dinero de la pensión en esa moneda, no puede acceder fácilmente a una vivienda y demás necesidades.

Sobre la emigración desde Israel, lo que se denomina en hebreo ieridá, señala Palmor que es un fenómeno permanente, que Israel es un país de fronteras abiertas, que cada persona puede emigrar o inmigrar como lo desee, no hay restricciones, que “no es la Unión Soviética”. Dijo que los datos de emigración las publica cada año la Central de Estadísticas, que desde la Agencia Judía no tienen los datos sobre número de emigrantes: “Nosotros ayudamos a la aliáh, no a la ieridá”, destacó. De todos modos, es conocido que siempre hubo un fenómeno de retorno que ronda entre el diez y el quince por ciento de israelíes que emigran a países occidentales, aunque en la actualidad, hay algunos que se han instalado en Marruecos, en Dubái y en los Emiratos por motivos económicos y comerciales, entre otros.

Redacción: Prof. Cita Litvak

