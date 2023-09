A 50 años del asesinato de Rucci – Ceferino Reato

Al día de hoy, no hay un preso, no lo hubo, ¿algún día será justicia?

El expediente está radicado en el juzgado de Ariel Lijo.

Un crimen macabro en el que 4 hombres vaciaron sus cargadores sobre el cuerpo del ex secretario general de la CGT (Central General de Trabajadores).

Ceferino Reato, periodista y escritor de “Operación Traviata” revela detalles y cuestiones nodales de un hecho histórico que significa la ruptura entre montoneros y Perón.

Rucci era para el general “como su hijo “ y literalmente expresó “me cortaron las patas.

Juan Pablo Tramezzani en Modo Tarde entrevistó a Reato quien repasa hechos de los violentos años 70 ocurrido a 2 días que Perón arrasó en las elecciones.

Escuche la nota

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai