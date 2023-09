La música clásica, los intérpretes judíos, la formación en Israel recibida por dos argentinos

La música clásica, los intérpretes judíos, la formación en Israel siendo argentinos es algo de lo mucho en común que tienen el Mtro. Ezequiel Silberstein, Director invitado y el Mtro. Alberto Bohbouth, pianista invitado que hoy se presentarán en el CCK con entrada gratuita por una iniciativa de la dirección Nacional de Elencos estables de la Secretaria de gestión cultural del ministerio de cultura de la Nación.

Radio Jai dialogó con los músicos que comentaron de sus trayectorias y de las piezas que interpretaran hoy junto a la orquesta sinfónica nacional a partir de las 20hs.

Acerca de Ezequiel Silberstein (Director invitado)

Desde 2018 Ezequiel Silberstein se desempeña como regente y director musical de la Academia Orquestal

del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y como profesor de la Cátedra de Dirección Orquestal en

la Universidad Nacional de las Artes. Fue director musical asistente de la Orquesta Filarmónica de Buenos

Aires entre 2017 y 2019.

Entre sus actividades de la temporada 2022 se destaca el estreno en Hispanoamérica de “Sinfonia para

nuestro planeta”, un espectáculo de National Geographic, sus conciertos junto a las orquestas Sinfónica de

la UNCuyo, Sinfónica Nacional de Argentina, Filarmónica de Buenos Aires, Sinfónica Provincial de Santa Fe,

Sinfónica Provincial de Rosario, Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago de Chile y su regreso junto

al Ballet Estable del Teatro Colón para la dirección musical de El Cascanueces.

Ha sido premiado recientemente con un premio Grammy y dos premios Grammy Latinos por la dirección

de la Nashville Recording Orchestra en el álbum La conquista del espacio del cantautor argentino Fito Páez.

Se destacan entre los últimos años su dirección y arreglos para los conciertos del Bicentenario de la

Universidad de Buenos Aires y la celebración de los 70 años de Charly García en el Teatro Colón, su debut

en el Carnegie Hall de Nueva York junto a Fito Paez, su dirección de conciertos, ópera y ballets en el Teatro

Colón, y su debut frente a la Sinfónica del SODRE (Uruguay) y la Sinfónica de Curitiba (Brasil).

En cuanto a producciones de cine y series, dirigió las sesiones de grabación de las bandas sonoras de Dan

Zlotnik y Camilo Froideval para Maradona Sueño Bendito (Amazon Prime Video), La Casa de Las Flores The

Movie y Luis Miguel La Serie (Netflix), la banda Sonora de Fito Paez para Camino Sinuoso y con la Sinfónica

Nacional Checa en Praga para la película mexicana Mientras El Lobo No Está, compuesta por Christian

Paris. Silberstein también trabaja como compositor y productor para publicidad, televisión y cine.

Es Licenciado en Artes Musicales con especialización en Dirección Orquestal por la Universidad Nacional de

las Artes, donde estudió bajo la tutela de Mario Benzecry.

Continuó sus estudios en la Escuela de Música “Buchmann-Mehta” de la Universidad de Tel Aviv, Israel,

con Yoav Talmi, graduándose con honores de la Maestría en Dirección Orquestal. Recibió la Beca de

Excelencia y la Colton Foundation Scholarship por su sobresaliente desempeño (2015-2016). Otros

galardones incluyen la beca “Teresa Grüneisen” (2014) y la del Fondo de Becas de Mecenazgo Cultural

(2015), otorgadas por el Mozarteum Argentino.

Participó activamente en masterclasses con Zubin Mehta (Israel), Benjamin Zander (Royal Northern College

of Music, Reino Unido), Matthias Pintscher (Lucerne Festival Academy, Suiza), Guillermo Scarabino (ISA

Teatro Colón, debut en dicho teatro), Johannes Schlaefli (International Summer Academy, Bulgaria) y

Fabián Panisello (DaMus).

Aparte de los organismos ya mencionados, trabajó junto a numerosas orquestas argentinas y del exterior.

Entre 2010 y 2014 fue Director Practicante y Adjunto de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional “José de

San Martín”.

Trabajó como director asistente de Kent Nagano frente a la Orquesta Filarmónica Estatal de Hamburgo

(2016), de Evelino Pidò en la producción de La traviata (2017) y de Enrique Arturo Diemecke en la

producción de Pelleás et Melisande, todas en el Teatro Colón (2018). Previamente trabajó como maestro

preparador de la Orquesta de Cámara de Israel (2015) y de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata de la UNAM

para la presentación mundial del disco Canciones para Aliens de Fito Páez en Ciudad de México (2011).

Ha colaborado con el compositor y pianista Leo Sujatovich. Dirigió la grabación de su obra Las ilusiones

argentinas, disco ganador del Premio Gardel, Mejor Álbum de Música Clásica 2018.

Nació en Buenos Aires, Argentina, en Junio de 1986. A los 6 años comenzó sus estudios de Piano con su

abuela, Pichona Sujatovich, y continuó su formación con Violeta de Gainza, Juan Carlos Figueiras, Nicolas

Guerschberg y Carmen Pepe.

Acerca de Alberto Bohbouth (pianista invitado)

Nacido en Buenos Aires en 1965. Se trasladó a Israel en 1988.

El reconocido pianista ha sido aclamado por la crítica en diversos medios como un músico excepcional.

“…todo lo que se hubiese esperado de un pianista que ganó el Primer Premio en el concurso Prokófiev

” La delicadeza y sutileza del Scherzo N° 2 de Chopin fueron dignas de goce” – The Jerusalem Post

“Bohbouth, un solista brillante” – La Nación

“…ha alcanzado el nivel de la maestría.” – El Día

Comenzó sus estudios musicales aún niño con Antoniette de Zanella, en su adolescencia fue discípulo de

José Luis Juri, Juan Carlos Arabián y Klaus Cabjolski. Egresado del Conservatorio de Música “Carlos López

Buchardo en Buenos Aires (Argentina) y de la Academia Rubin de Jerusalén (Israel), recibiendo el título

de:”Artist Diploma” con la calificación de “Nivel pianístico excepcional.

En Israel sus principales maestros Allan Sternfield y Michael Boguslavsky.

Participó de importantes cursos de perfeccionamiento: “Ernen Musikdorf”(Suiza), de Música de Cámara en

The Apple Hill Center for Chamber Music, EE.UU. Integró en calidad de activo clases magistrales con

renombrados pianistas, como ser, Claude Franck (EE.UU), Ralph Votapek (EE.UU), Boris Berman (Rusia),

Peter Feutchwanger (Alemania), Abbey Simon (EE.UU), Victor Rosenbaum (EE.UU), Gyorgy Sebok

(Hungría), Bruno Gelber (Argentina) quien le ha extendido una carta de recomendación.

Galardonado con el Primer Premio por unanimidad del jurado en el Concurso Prokofiev de Jerusalén. En

1991 y 1992 fue becado de la Fundación América – Israel

En la Argentina, se presentó en las principales salas del país entre ellas el Auditorio de Belgrano, La Ballena

Azul en el CCK, Usina del Arte, Teatro Gral. San Martín, Salón Dorado de la Casa de Cultura del Gobierno de

la C.A. de Buenos Aires, Salón Dorado del Teatro Colón, Auditorio Amijai, Biblioteca Nacional, Salón Dorado

de la Municipalidad de La Plata, Teatro San Martín en Tucumán, Universidad de Cuyo en Mendoza, Villa

General Belgrano, Círcolo Italiano entre otros.

Como solista actuó junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina en varias oportunidades, Orquesta

Sinfónica de Salta, Orquesta de Cámara Mayo, Sinfonietta Argentina, Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio

Nacional RNA, Orquesta Sinfónica de La Ciudad de Buenos Aires e internacionalmente junto a The

Jerusalem Symphony, The Ashdod Chamber Orchestra, The Israel Chamber Orchestra, and The Ramat

Gan Chamber Orchestra (Israel).

También realizó recitales en el Jerusalém Theatre, Israel Museum, Jerusalem Music Center “Mishkenot

Sha’ananim”, The Rubin Academy, Mormon University, Bible Lands Museum, The Felicia Blumental Library

y en varias salas de prestigio en el mundo como ser Apple Hill Center for chamber Music, New Hampshire

(EE.UU), Ernen Musikdorf (Suiza). Fue invitado especial en renombrados festivales como el “Israel Festival”,

The Jerusalem 3000 Celebrations, The Classical Festival in Eilat. Festival internacional de Ushuaia 2014 y

2015.

Tocó bajo las batutas de los maestros P. I. Calderón, Andrés Spiller, Noam Shariff, Aviv Ron, Mario

Benzecry, Luis Gorelik, , Bracha Waldman, Enrique Roel, Jorge Lhez, Gustavo Fontana, entre otros.

Se han transmitido sus interpretaciones por radio y televisión, Radio Municipal, Radio Clásica, TV Canal A, y

por Kol HaMusica y TV Canal 2 en Israel.

Desde enero del 2008 fija su residencia en Buenos Aires, donde desarrolla una intensa actividad musical

ofreciendo recitales, conciertos con orquesta, y como profesor de piano

Entrada gratuita en www.cck.gob.ar

