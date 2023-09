Denuncia por el Memorándum: “Finalmente, es la prisión lo que a ellos les espera, lo que debía haber sucedido hace mucho tiempo” -Daniel Sabsay

El 27 de enero de 2013, el mismo día en que se conmemoraba la fecha establecida por la Unesco como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, se presentaba “ese mamarracho” jurídico que fue el Memorándum de Entendimiento con Irán.

A las pocas horas de ello, esta radio convocó a una mesa con los doctores, Ricardo Moner Sans, Paul Warszawski, quienes junto con Daniel Sabsay, abogado constitucionalista, con gran contundencia señalaron cuál era el propósito de ese memorándum. Dos años después el fiscal Nisman realizaba la denuncia que involucraba a la entonces Presidenta de la Nación, a su Canciller y a otros personajes del poder.

Hoy, muchos años después, finalmente y con todas las trabas que la política puso para que esta causa no pudiera ser investigada, es finalmente posible llegue a juicio oral. Casación determinó que el sobreseimiento a los imputados en esa causa estuvo manchado de intereses que no tienen que ver con la verdad.

El Dr. Sabsay que fue convocado en su momento por la DAIA para asesorar sobre el tema del Memorándum, el que finalmente fue declarado inconstitucional, recordó en Radio Jai el encuentro con aquellos grandes juristas en donde vaticinaron lo que había detrás de eso, que lo que se quería en realidad era levantar las alertas rojas para que los sospechosos pudieran circular libremente. Pero que luego, se firmó ese memo en el cual, “de manera absolutamente inconstitucional”, se decidió la prórroga de la jurisdicción penal de Argentina al país que precisamente estaba sospechado, o acusado de haber tomado parte o haber cometido semejantes atentados, tanto contra Embajada de Israel como contra la AMIA.

Explica Sabsay que la inconstitucionalidad estaba dada por esa prórroga, pero además por la incompatibilidad entre ambos sistemas jurídicos. El sistema iraní es un sistema autocrático que no reconoce las garantías del proceso penal: “Se pretendía además que el fiscal Nisman viajase a ese país, lo cual le podría haber producido cualquier tipo de barbaridad, inclusive su desaparición”, declaró.

Por lo tanto cree que el no haber querido abrir el proceso oral, precisamente el tribunal de juicio oral, sin demostrar, sin presentar pruebas nuevas que pudieran de manera contundente demostrar la no culpabilidad de los acusados, que simplemente dice de manera absolutamente nominativa que ”hay pruebas nuevas” pero que no dice cuáles son.

Señaló que hoy finalmente, después de tantos años, se ha podido abrir la causa; que los jueces Petrone y Barroetaveña, hayan ordenado la apertura a juicio oral va a ventilar todo lo que va a obligar a Cristina Kirchner, demás adláteres, a que tengan que argumentar y decir qué es lo que pasó en un juicio donde están todas las pruebas.

Sostiene el constitucionalista que “no tienen mucho para decir”, por lo que ve un futuro muy auspicioso, y que, finalmente, es la prisión lo que a ellos les espera, lo que debía haber sucedido hace mucho tiempo.

Respecto de las otras causas que deben preocupar a Cristina Fernández como son Hotesur y Los Sauces, Sabsay precisó que tienen una acumulación probatoria inmensa, en las que se da la misma situación que en el caso del Memorándum, es decir que no se abre el juicio oral, con el argumento de que hay pruebas nuevas, pero que no se identifica de qué pruebas se trata, como para llegar a una solución absolutamente excepcional que es precisamente la no celebración del juicio oral y la decisión sin causa de parte del tribunal de juicio oral.” Esto es una aberración que no tiene antecedentes en el mundo”, reveló.

Indicó que esto es importantísimo (las causas los sauces y Hotesur) porque está muy ligado al juicio de Vialidad, aquel por el cual el gran fiscal Luciani los ha condenado, y que está pidiendo, además, el agravamiento, porque para él hubo asociación ilícita. En tal caso se llegaría a elevar la de seis años por la cual ya se condenó a Cristina y compañía por fraude al Estado.

Sobre los tiempos de la Justicia, la que llevó tanto tiempo en arribar a esta decisión, y sobre lo que pasa con su poder, cuando hoy sabemos, por ejemplo lo que apareció en la investigación de que los servicios de inteligencia estaban siguiendo a Jaime Stiuso, que era agente de la SIDE y cercano a Nisman, y a la jueza Arroyo Salgado, antes de que apareciera el cuerpo del Fiscal, el doctor Sabsay manifestó que, efectivamente, todo eso es muy lamentable, pero que debe destacar que desde hace ya bastante tiempo la Corte Suprema, en su actual composición, ha dictado una serie de fallos que son adversos para Cristina y para el poder, y que, sin embargo, lo ha hecho. Lo hizo tanto en la composición del Consejo de la Magistratura, como la presencialidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, como así también en el caso del supermercado chino, es decir, son varios casos que ya tienen algunos años y en los que la Corte Suprema, en su composición fundamentalmente de tres miembros, realmente tomó un rol muy importante.

Sabsay se congratula de que esto sea así, pero dice que es cierto lo del “tiempismo” de la Justicia, pero que también hay que recurrir a estas situaciones, donde la Corte Suprema ya desde hace varios años ha mostrado que puede enfrentar al poder, y que este es un presente muy importante también a futuro, para que no pase más semejante cosa.

Los jueces suelen ser atacados, por un fallo determinado, fiscales que reciben amenazas muy fuertes. El doctor Sabsay lo padeció en carne propia, el fiscal Nisman fue asesinado y sus asesinos impunes. No parece ser nada fácil los que les toca a los jueces en la Argentina.

Sobre ello, Sabsay señaló que esto es así porque son la parte más débil de la ecuación del poder. Los jueces son algo muy solitario, que solo se sienten acompañados cuando tienen un apoyo enorme de la población, lo que últimamente felizmente está pasando, es decir, que la gente se ha dado cuenta de la importancia de los jueces y del padrón judicial independiente.

Redacción: Prof Cita Litvak

Escuche a Sabsay

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai