“El Memorándum se crea con el único objetivo de hacer caer las alertas rojas y lo que había detrás de él, una cantidad de negocios” Dr. Tomás Farini Duggan

La Cámara Federal de Casación ordenó juzgar a la vicepresidenta de la Nación,Cristina Kirchner y otros, en la causa por la firma del Memorándum con Irán. La decisión se tomó al mismo tiempo en que se ordenó abrir también los casos Hotesur y Los Sauces. El fallo fue firmado por los jueces de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

Hace unos años, el Dr. Tomás Farini Duggan señalaba que no abrir la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán sería un escándalo jurídico. Más tarde, afirmaba que esta causa terminaría en la Corte Suprema y que llevaría años llevarla a cabo.

Hoy, en un día histórico en el que estas causas, que en un momento habían llegado a un sobreseimiento de todos los implicados, se encaminan, de acuerdo con la orden de Casación, a juicio oral. En dialogó con Radio Jai Farini Duggan, que patrocina a los familiares Czysewski y Averbuch señaló:

Cuando la causa llega a juicio oral se ordena la prueba, las partes la presentan, el tribunal dice qué prueba es aceptable que no, y que, ahí notaron la primera señal de alarma. Antes de esto habían tenido que recursar a la jueza Namer, porque ella había ocupado el papel de Nisman, es decir, había ocupado la fiscalía de Nisman, y había intervenido en actos concretos como fiscal, y que ahora aparecía como jueza. Esto era una razón que la tornaba totalmente imposible como juzgadora. Luego de la recusación, aparece esta señal de alarma que es, primeramente, un intento de que declare Ronald Noble, de manera anticipada como testigo en la causa. Ellos habían advertido que Noble había sido imputado por la Cámara Federal, y que, por lo tanto, no podía declarar como testigo.

Remarca el abogado que Ronald Noble había sido el Director general de Interpol que intervino en la época del Memorándum, y que tuvo un rol claramente polémico, porque, por un lado, fue señalado por distintas fuentes como aquel que habría hablado con los iraníes, quienes estaban muy preocupados cuando el fiscal Nisman logra reimplantar las alertas rojas en la causa AMIA, porque lo que querían era que cayeran nuevamente, y que, entonces Ronald Noble les dijo que la única forma de que esto ocurriera era que se llegara a un acuerdo político entre los dos países, y esto fue el Memorándum, que se crea con el único objetivo de hacer caer las alertas rojas y lo que había detrás de él, una cantidad de negocios que estaban gestionando a través de figuras marginales entre nuestra actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el cerebro del atentado de la AMIA que fue Mohsen Rabbani, y que se utilizaba como conductos intermediarios a Luis D’Elía y otros sujetos.

Subraya el letrado Duggan que, este es un punto muy importante, porque el primer argumento que utilizó el tribunal oral para decir que esto no tenía que ir a juicio oral es que se trataba de una cuestión política no judiciable. Dijo que esto se da cuando por ejemplo el Congreso y el Poder Ejecutivo tienen las facultades de hacer un tratado internacional, por lo tanto, es una cuestión que no se puede discutir, pero que este no era el punto y esto lo deja claro el fallo.

Lo explica con un ejemplo: “Yo quiero exportar cocaína, entonces firmo un tratado internacional con un país para exportar tractores, y dentro de los motores meto cocaína, y después pretendo usar como argumento que no se me puede juzgar porque es una cuestión política no judiciable”. Entonces, señala, eso es cualquier cosa, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, que, una cosa es tener la facultad de firmar un tratado internacional, y otra es cometer un delito utilizando como conducto para ocultarlo un tratado internacional.

El segundo argumento que usó el tribunal oral para intentar evitar el juicio oral, porque, remarca, esta fue una decisión política, no fue una decisión judicial por lo burdo de lo presentado, es que “había una prueba novedosa que tornaba innecesario el juicio, y para ello, utilizó una figura específica que autoriza a no ir a juicio oral y sobreseer”, pero en casos absolutamente burdos, es decir, no en un caso como este.

Duggan señala que los casos en que está autorizado que un tribunal oral sobresea sin ir a juicio son, por ejemplo, que se esté juzgando un homicidio y que aparezca el muerto en el juicio. Es decir, está viva la persona, entonces, no hay nada que discutir. “Nada de esto pasaba en la causa”, afirmó. Dijo que, de hecho, el tribunal oral utilizó un informe de Interpol que se conocía desde el inicio, y vienen a decir, que Interpol comunicó que las alertas rojas no cayeron a pesar de firmar el memorándum. “Chocolate por la noticia, eso lo sabíamos todos, no hacía falta”.

Indicó el abogado que ese no era el punto, que lo que se estaba juzgando era el riesgo que había importado el memorándum para que las alertas rojas cayeran, porque Interpol tenía como doctrina el hecho de que, si se llegaba a un acuerdo político entre los países sobre una controversia que está siendo tratada en Interpol, las alertas rojas de Interpol caían.

Subraya Duggan que este es punto importante, porque se trató de mezclar el fallo, se intentó mezclar a los jueces que fueron recusados, intentaron mezclar órdenes de captura internacional con alertas rojas, que son dos cosas que no tienen nada que ver.

Respecto de cómo continúa el tema, cuáles son los tiempos para llegar al juicio oral, si podremos ver allí a los imputados que tendrán que dar la respuesta por todas las cosas que conocemos, como a través de las famosas escuchas tan claras y contundentes, el abogado, dijo que primeramente lo que él quería aclarar es que a los pocos días de que el fiscal Nisman hiciera su denuncia, esta denuncia, que tal como lo dijera la Cámara Federal en la causa donde se investiga el homicidio del fiscal Nisman, fue la causa de la muerte del fiscal Nisman, es decir, a los pocos días de esta denuncia el Fiscal fue asesinado, y la causa fue enterrada. Lo que ello generó fue que, a partir de ese momento, muchísima prueba con la que razonablemente contarían hoy se hizo desaparecer, porque en el mismo momento en que se supo de la existencia de la causa se la archivó y se alteró precisamente la prueba que hubiera permitido demostrar un montón de cosas que ya no se van a poder probar.

Indicó Duggan que lo que va a ocurrir ahora, es que hay que esperar diez días, el plazo que tienen las defensas para interponer el recurso extraordinario. A partir de ese momento tienen que sortearse tres nuevos jueces para intervenir en lugar de estos jueces, porque estos que firmaron “esta aberración jurídica, este sobreseimiento increíble”, ya están apartados. Entonces, ahora tienen que sortearse tres nuevos magistrados, y a partir del sorteo, cuando quede firme su designación, (las partes pueden eventualmente recusarlos) efectivamente tiene que reactivarse esta causa, y fijar la fecha para el debate que va a ser muy largo, porque hay muchísimos testigos, más de 300.

Duggan señaló que es difícil determinar cuándo será la fecha del juicio, porque eso va a depender de la agenda y de las posibilidades físicas del tribunal oral y de los nuevos jueces que estén sorteados, pero que razonablemente esto debería ocurrir tal vez a mediados o fines del año que viene.

Sobre el porqué de la demora, de que recién ahora, y en estos momentos especiales de política interna aparezca esta decisión desde Casación, Duggan dijo que “los tiempos y la justicia, son un problema”, pero que, en este caso concreto, fue que, estos jueces que “por suerte han sido recusados” manejaron los tiempos de esa manera, no hicieron nada durante los períodos políticos que sostenían las defensas, y que, cuando eso cambió, esos vientos políticos cambiaron, reactivaron todo esto pero con un propósito clarísimo que fue no hacer el juicio, es decir, todo lo que hizo el tribunal oral que fue recusado tuvo por objeto que el juicio no se hiciera nunca. Inventaron una audiencia que no está en el Código Procesal Penal para hacer un simulacro de juicio oral donde la vimos a la vicepresidenta y los demás imputados haciendo grandes alegatos políticos y echando culpas y demás, que no tuvieron como correlato la prueba, es decir, la producción de la prueba ni los alegatos de esta parte, de las querellas. Es decir, no se les permitió alegar y no se les permitió probar, es decir, un juicio sin juicio, es decir, un juicio donde los imputados decían por qué estaba mal que se hiciera el juicio y después de eso vino el sobreseimiento, es decir, que “esto es otra demostración de la clarísima parcialidad de los jueces”, esa fue una manipulación clarísima de los tiempos y que después vino todo lo ocurrido con la doctora Figueroa, es decir, que en realidad de alguna manera hasta que ella no definiera sus fallos tampoco podían resolverse las causas que tenía en esa sala de la Casación, es decir, Hotesur, los Sauces, y este memorándum entre otras. Esto también fue un problema y una vez que se resolvió la situación de la Dra. Figueroa recién en ese momento aparecen los fallos.

