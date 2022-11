“No abrir la causa memorándum con Irán sería un escándalo jurídico”

En dialogo con Radio Jai el Dr. Tomas Farini Duggan expresó su punto de vista respecto de la decisión que debe tomar la Cámara de Casación en relación a los sobreseimientos dictados por el TOF 8 en Octubre del 2021.

“El Memorándum importo un riesgo y su objetivo era la caída de las alertas rojas de Interpol, y ese era su objetivo, aun cuando esto no sucedió ” dijo el representante legal de dos familiares de victimas del atentado a la AMIA.

Agrego que “El tribunal utilizo una excusa porque no quería realizar el juicio”

Indicó que no tiene ninguna información respecto de la resolución posible pero que le han llegado trascendidos en relación a que Casación no abriría el caso. “no se si la otra parte tiene acceso a la sala pero puede ser que los rumores provengan de la intención de condicionar el fallo”

“Si la resolución fuera la de no abrir a juicio oral seria gravísimo por que abriría la puerta a los tribunales orales a no realizar los juicios , básicamente cuando opinan que no, sin proveer las pruebas que solo pueden ser aquellas que se aportan en el juicio”.

“Lo que están haciendo los jueces seria un escándalo desde el punto de vista procesal penal” concluyo el Dr. Farini Duggan

