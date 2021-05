Waldo Wolff y una conversación necesaria sobre algunos aspectos de la realidad argentina.

Así podríamos definir la charla que mantuvo nuestro Director, Miguel Steuermann, con el diputado nacional Waldo Wolff, quien desempeña ya un segundo mandato en esa condición.

RJ: Waldo, qué pensás de esta postura de los sectores kirchneristas que plantean no pagar al FMI o al Club de Paris, en estos momentos en que estamos en pandemia y la Argentina no tiene los medios para cumplir con esos préstamos?

WW: El kirchnerismo tiene esta característica de reescribir la historia. No sólo se desentienden de su responsabilidad en los problemas que tiene la Argentina, sino que además responsabilizan a terceros. Hacen responsables a ajenos, al neoliberalismo, a Macri, etc. Te voy a pasar algunos números. Argentina debe 335.000 millones de dólares. En el 89 Alfonsín deja el gobierno con 60.000 millones de deuda. Desde entonces se ha tomado deuda por 275,000 millones. Entre lo que Macri tomó, restando lo que dejó de reservas, más lo que tomó De la Rúa fueron 60.000 y 20.000 millones de dólares respectivamente. Es decir que los dos gobiernos no peronistas tomaron 80.000 millones. Eso suma un 29% de lo que se tomó de deuda. Los gobiernos peronistas del 89 a hoy, tomaron el 71%. Son números del Banco Central. Se pueden verificar. No hay polémica al respecto.

Vos tomás deuda porque gastás más de lo que ingresa o de lo que se produce. Los gobiernos populistas son los que más déficit han generado.

Cuando asumimos en el 2015, en cada factura de luz o gas, pagábamos sólo el 15% del costo de la energía. El 85% era subsidiado. En los dos gobiernos de Cristina se generaron 115.000 millones de déficit por subsidiar la energía. Todo esto está chequeado con números. Cuando nosotros nos fuimos, llevamos las tarifas al 69% del costo. El esfuerzo lo hicieron los argentinos. Pero si necesitábamos que el mundo nos volviera a prestar, debíamos dejar de generar déficit. Algo así como el 70% del costo lo pagaba el ciudadano. Hoy estamos nuevamente pagando el 34% del verdadero costo de la energía. Estamos nuevamente subsidiando el 65% del costo de la energía. Estamos generando deuda nuevamente. Por eso emitimos permanentemente y por eso hay inflación.

Si se hace un análisis del déficit, se puede conocer cuáles fueron las gestiones que generaron la deuda del país.

RJ: Qué le significaría a la Argentina no pagar?

WW: Pobreza. Más pobreza. Porque te abstraes del mundo. Dejas de tener acceso a un montón de convenios internacionales de libre comercio, de intercambio de bienes y servicios. Ningún país ha generado riqueza cerrándose y consumiendo lo propio. La suma de todas las empresas locales produciendo sólo para adentro no genera riqueza para el país. Necesitamos divisas. El 60% entran de la exportación que hace el campo. Empezamos este proceso pegándonos un tiro en el pie prohibiendo la exportación de carne. Subió un 15% desde que la prohibieron. Entonces seguiremos con la épica K , la culpa la tienen los demás. Más épica pero más hambre y pobreza.

RJ: Qué opinás de las manifestaciones del 25 de mayo en varias ciudades del país?

WW: Nos encerraron cuando no era necesario y cuando hace falta la gente ya está fatigada, hastiada, sin posibilidades. Hay rubros independientes que están sin dinero, tienen hambre. Hay una falta de empatía, de liderazgo ético y moral. El sector público no se ha ajustado. Cuando esto comenzó pedimos, quienes integramos el interbloque al que pertenezco, que se redujeran los ingresos de todo el sector público, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Pero nada de eso sucedió. Escucharlos ahora hablar contra la gente, responsabilizándolos de querer transmitir el virus, genera reacciones en la gente.

RJ: Waldo, fuiste uno de los que luchó para que se esclareciera el asesinato del fiscal Nisman. Cómo crees que seguirá este expediente?

WW: Desde lo jurídico no se va a saber nada. La causa no se va a cerrar. Pero ellos lograron parte de su objetivo. Cuando el Poder Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de instruir sobre la escena del crimen, se ocupa en las primeras horas de generar el ambiente para que no se sepa, no se sabe nunca. Si contaminás la escena del crimen no se puede saber. Ellos estuvieron a pocos minutos de instalar que era un suicidio. También que el atentado a la Amia era un auto-atentado. Pero de eso no van a poder volver. La vicepresidenta dijo al tribunal que la juzgaba: “La historia ya me absolvió”. Yo creo que la historia ya la condenó.

No alcanza, pero al menos no se salen con la máxima de ellos, que era cerrar la causa totalmente.

RJ: Con respecto a la causa del Memorándum con Irán, hay esperanza de que eso llegue a buen puerto?

WW: No con este gobierno. Firmaron un memorándum con el responsable de haber asesinado a nuestros hermanos. En realidad la historia ya los ha condenado. Ahora se han abrazado con Hamás, un grupo terrorista. Pero el kirchnerismo abrazó no solo el terrorismo de Hamás, sino también el de Hezbollah y el de Venezuela. Ingresar a una institución judía, custodiada por un sistema de seguridad como lo están todas nuestras instituciones, que debe ser cuidada por el Poder Ejecutivo, y ver cómo este mismo poder se abraza con aquellos que generaron esto, es realmente muy difícil.

RJ: Si ponemos al aire a Juan Grabois hoy te diría otra cosa. Me explicaría que el problema es el neoliberalismo etc. Parece que vivimos en dos países, dos realidades paralelas. Hay cómo salir de esto?

WW: No soy un estadista, pero sé cómo no se sale. Con el silencio no se sale. Estuve tres veces en Formosa entre enero y febrero. 25 años el mismo gobernante. Formosa es la primera provincia en mortalidad materno infantil y segunda en mortalidad infantil. Me tocó estar en Venezuela y ver cómo la gente cobra 5 u 8 dólares por mes y con eso debe vivir. Me tocó ver en Cuba cómo los jóvenes se prostituyen por jabones.

Ahora me toca ver en la Argentina, cómo el modelo chavista, mal llamado americanista, logra que perdamos las dos cosas más valiosas que tenemos. Una es la libertad y la otra a nuestros hijos. Porque nuestros hijos se están yendo del país. Nada bueno puede salir de eso.

A los judíos, como minoría, nunca nos ha ido bien con los que tienen la suma del poder público. El judaísmo es la meca de la ley. Hace poco conmemoramos cómo Dios le entregaba a Moisés las Tablas de la Ley. Hay que defender las instituciones. Por eso yo peleo.

