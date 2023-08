Conocer y regular las emociones aumenta la capacidad de aplicar la inteligencia emocional

La inteligencia emocional se refiere a la habilidad de reconocer, comprender y gestionar las propias emociones.

Este tipo de inteligencia permite desarrollar una vida saludable .Las personas que no ejercitaron la inteligencia emocional les cuesta o no pueden llegar a concretar un proyecto, de familia , de amigos, de trabajo.

Y seguramente conocemos personas que consideramos muy inteligentes y sin embargo no pueden sostener un proyecto, una familia o aquello que se propongan.

Lic. Silvia Vajnenko

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai