“Para Paraguay es muy importante que Israel dé el paso de abrir la embajada en Asunción” Senador Gustavo Leite

“De resultar electo presidente llevaría la embajada de Paraguay a Jerusalem” había dicho Santiago Peña, hoy presidente electo por el Partido Colorado.

Ayer se dio en Paraguay algo muy muy importante. El Senador Gustavo Leite que preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado convocó a un evento dónde la “Fundación aliados de Israel” ha planteado la importancia de ésta medida de llevar la embajada de Paraguay a Jerusalem y de profundizar los lazos entre ambos países.

La Embajada de Paraguay en Jerusalem ya fue instituída en mayo de 2018 por el presidente Cartes, lastimosamente el presidente actual, quién se está yendo, revocó ese mandato y el Presidente Peña en campaña hizo la afirmación la promesa de campaña de que íbamos a revertir lo que considerábamos un error. Porque nosotros en Paraguay somos muy apegados a la historia, somos muy de sentir al corazón.

Decíamos ¿qué hubiera pasado sí en la Guerra de la Triple Alianza en la que fuimos vencidos, nos hubieran dispersado y hubiera habido una diáspora y después de un tiempo hubiéramos podido reconquistar una parte de nuestro país y nos hubieran dicho que nuestra capital no puede ser Asunción. Y bueno, eso es lo el pueblo judío siente, si uno mira la historia …y yo hacía un recuento anoche.

La primera vez que fui a Jerusalem veía una excavación y pregunté qué era y me dijeron “Es la ciudad de David” entonces nadie puede dudar que el Rey David hace 3000 años instituyó la capital de la Nación judía ahí.

Estamos discutiendo sobre cosas que son hasta para nosotros banales para una comunidad integracional para mi gusto un poco hipócrita pero Paraguay tiene sus posturas muy firmes y eso va a volver a ser así la “Fundación Aliados de Israel” es una fundación creada por miembros de la Knesset en 2004, muy fuerte en Estados Unidos, que luego se expandió. Es una red de “Parlamentarios Libres”. Nosotros no asumimos posiciones del Parlamento, asumimos posiciones, cada individuo y más de 2000 parlamentarios en el mundo, hoy de más de 52 países democráticos, claramente, dicen que el Estado judío tiene Derecho a determinar que su capital Eterna es Jerusalem tiene Derecho a vivir en Paz. Tenemos que estar en contra de quienes promueven el terrorismo sean -individuos o estados-entonces tenemos una cierta afinidad Filosófica con amigos de Israel y con amigos de todo el mundo. Y de eso se trató el evento de anoche. Tuvimos la sorpresa yo lo había invitado al Presidente electo somos del mismo equipo fuimos compañeros de trabajo, el fue Ministro de Finanzas yo fui Ministro de Industria y comercio y él nos sorprendió a todos primero con su visita y último, él no estaba previsto en el listado de oradores :”Quiero decir unas palabras” y cuando habló reafirmó el compromiso de que la Embajada de Paraguay será restituída a Jerusalem que es el lugar en el que queríamos que esté desde el 2018.

-Senador, Paraguay e Israel tienen vínculos históricos importantes. Desgraciadamente, Israel en algún momento cerró su embajada en Paraguay. ¿ Existe en el Paraguay la solicitud y la expectativa de que Israel reabra su embajada?

Haber hubo dos cierres de embajadas de Israel en Paraguay

Una hace unos 20 años por motivos presupuestarios y otra en respuesta –no quiero decir retaliación- pero en respuesta por la decisión del Presidente Mario A. Benitez de rebuscar el mandato de la embajada en Jerusalem entonces sí, nosotros esperamos que Israel también tenga un gesto con nosotros, entendemos que todos los países tenemos rigideces presupuestarias, pero para Paraguay es muy importante que Israel dé el paso de abrir la embajada en Asunción. ¡No es una condición! Es nada más que un gesto también de amistad nosotros vamos a estar muy contentos de poder reabrir la embajada en Jerusalem.

-El vínculo bilateral siempre pasa más allá de lo Cultural y lo afectivo por los negocios bilaterales. ¿Cuáles son los elementos complementarios que Ud ve entre la economía de Paraguay las necesidades de Paraguay y las posibilidades y la economía de Israel?

Yo se lo plantee al entonces Ministro Bennett en 2013 Paraguay es una excelente plataforma, Paraguay No es un gran mercado somos 7000 000 de habitantes pero el Mercosur fantástico mercado, Israel es una potencia Mundial en Innovación lo que nosotros ambicionamos es los inventos de Israel producidos en Paraguay para la región en una alianza duradera forever.

Vamos a trabajar en esa línea. Además de eso, Israel sigue siendo un país que todavía necesita algunos productos alimenticios, si bien es cierto es un milagro que todos los productos que Israel pone en la mesa de la gente en el mundo son de altísima calidad. pero nadie es autosuficiente asique también creemos que se debe profundizar el acuerdo Mercosur-Israel que está firmado. También creemos que Paraguay aspira genuinamente a más inversiones de capitales israelíes o capitales judíos per-se hay banca de inversión de capitales muy fuertes en el mundo judío.

Nosotros somos un país amigo y queremos que nos tengan en cuenta por nuestra laboriosidad, que nos tengan en cuenta por nuestra competitividad, que nos tengan en cuenta por nuestro ambiente de inversión, no solamente por ser amigos, porque los amigos a veces tomamos cerveza en la casa de los amigos y somos amigos pero no hacemos negocio juntos. Por n motivos, nosotros creemos que calificamos para ser un socio creíble no solo para Israel, para Argentina, para Brazil, para Uruguay para nuestros socios del Mercosur y para “todo el mundo”.

En 5 minutos estoy recibiendo al Embajador de Corea. Nosotros tenemos unas relaciones vibrantes de un país que toda su vida pensó : ¡Qué lástima! Que no tengo salida al mar. Y anoche el Presidente Peña nos recordaba que Israel tiene el ambiente más hostil que se pueda imaginar que se pueda pensar como en Taiwan también. Nosotros por lo menos con nuestros vecinos nos metimos balas hace 150 años , hoy nos llevamos muy bien y tenemos que llevarnos bien –enfatizó- porque es nuestro vecindario. Los mejores días de Paraguay están por-venir.

No nos olvidemos que Paraguay en 1850 era el país más desarrollado de la región. Paraguay creemos nosotros con justa razón que tiene un destino de grandeza y queremos igualarnos a nuestros socios. Nosotros hemos perdido mucho tiempo nuestros socios avanzaron y nosotros nos quedamos, pero siempre hay tiempo de alcanzar!

-Paraguay en las últimas décadas un gran crecimiento ha estado rezagado pero ha tenido un crecimiento constante. ¿Qué es lo que han hecho para que esto se dé y hoy Paraguay sea un país que muchos miran con atención y con mucho atractivo?

“Creo que hemos tenido el síndrome del enfermo que asustado va al médico que sabe que se va a morir y toma las recetas del doctor en serio”. En el 2002 estuvimos en un cuasi-default y nos tragamos la receta del fondo monetario internacional, hicimos las reformas estructurales ya a partir del 2003 en adelante trabajamos. Mire Ud que en el 2002 un dólar valía 7000 guaraníes y 2023 sin sacarle ningún cero un dólar sigue saliendo 7000 guaraníes. Entonces hemos apostado a que estabilidad macro y la disciplina fiscal son valores –No Negociables-

Evidentemente lo macro que no voltee el bolsillo de la gente es la prioridad de este gobierno y vamos a trabajar para que la gente viva mejor a partir de su trabajo a partir de su esfuerzo al que no tiene trabajo le vamos a ayudar a que se ponga de pie para trabajar NO para vivir eternamente del estado. Es una filosofía.

Que podamos encontrarnos pronto para hablar de estos temas. Que se realice esto que ya se anunció y que se pueda abrir la Embajada de Israel en Asunción y profundizar las relaciones bilaterales. Gran abrazo.

Redacción gentileza de la Licenciada Graciela Belluscio

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai