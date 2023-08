Alerta: “1 de cada 5 alemanes vota a la ultraderecha”

El crecimiento cada vez más importante de la ultraderecha en Alemania de la mano del partido AFD (Alternativa por Alemania), y por otro lado, situaciones de antisemitismo que continúan dándose, son motivo de gran preocupación.

El periodista Guillermo Atlas que reside en Alemania desde hace 40 años, dialogó con Radio Jai y analizó la realidad de la “locomotora de Europa” de estos días.

El cronista afirmó que, en realidad es una preocupación que tenemos todos, no solamente los judíos, sino todo el arco democrático. Remarcó que hay que tener en cuenta, que a pesar de que están en pleno verano, en pleno receso estival, cuando las noticias suelen ser triviales, la AFD ha sido el tema principal de los medios alemanes en la última semana. El partido de la derecha celebró un congreso en Magdeburgo, la capital del estado de Sajonia-Anhalt, un estado que pertenecía a la Alemania oriental comunista, un bastión importante del partido, para definir el programa y candidato para las elecciones del Parlamento europeo que se van a celebrar recién en junio de 2024, lo que es un golpe publicitario muy hábil con el que lograron concentrar la atención de todos los canales mediáticos, hasta Fénix, el canal oficial, que le dedicó toda la semana a las sesiones del partido AFD. Además, la revista Spiegel, el semanario icónico de la prensa alemana que se fundó después de la guerra, le dedica la tapa de esta semana a la AFD y la pone a Alice Weidel, que es la copresidenta del partido, en la portada como “una sirena cuya música y voz hechiza a los votantes alemanes”.

Por otro lado, la única noticia que parece ser una suerte de consuelo es que de acuerdo con la encuesta de este domingo, la AFD, que en marzo tenía el 15 % y que logró una curva ascendente sin detenerse a 21%, por primera vez que se detuvo. Sin embargo, ese 21% de un partido como la AFD, que ya tiene en estos momentos como 80 diputados, es significativo, más aún, si nos remontamos al año 2021 cuando habían sacado apenas el diez por ciento de los votos. Subrayó Atlas que la democracia cristiana, que es el partido más fuerte, tiene solo el 27%, y que la socialdemocracia está en tercer lugar con el 19%.

Atlas analizó la “fascinación” que despierta este partido de derecha. Dijo que la AFD surgió hace unos años como un grupo de antieuropeístas, y que se fue radicalizando cada vez más, captando y canalizando prácticamente todos los cuadros políticos neonazis que estaban desperdigados en distintas organizaciones, Destacó como muy importante que ha logrado, además, que el ala más ultra del partido, es el ala que se ha impuesto en ese congreso.

La AFD nunca ha tenido un programa orgánico, explica Atlas, lo que ha hecho es incitar al público con frases vacías populistas, y que, por ejemplo, frente a la escasez de mano de obra que padece Alemania y que podría mitigarse abriendo la inmigración, proponen “incentivar la natalidad” (sic). “Hay un problema concreto de mercado: No hay enfermeras, médicos, cuidadores de ancianos, gente que esté dispuesta a hacer determinados trabajos, faltan técnicos”, es un problema demográfico concreto”, afirmó.

Dijo que “es un clásico” de la AFD el tema de la inmigración, y que otro es, aprovechando la pandemia, el no a la vacunación, aduciendo teorías conspirativas.

Explica el periodista que en estos momentos Alemania se encuentra en un proceso muy profundo, un proceso de reconversión energética y por ende de una revolución tecnológica y productiva enorme. Además, como sabemos la principal industria alemana es la automotriz, es la que más gente ocupa, y lo que está ocurriendo ahora es que el principal mercado de Alemania, China, se está quebrando porque Alemania no logró aún desarrollar el tema del auto eléctrico de la manera que lo están desarrollando los chinos, y los chinos están dejando de comprar los famosos BMW, Volkswagen, Mercedes, Porsche, todos los coches prestigiosos alemanes, y eso está incidiendo en que la industria automotriz comience a resquebrajarse, que empiece a echar gente, y muchos de los trabajadores de la industria automotriz, la industria madre alemana, se están acercando a posiciones de la FDA porque ven que la situación es mala. La FDA por su parte les propone no cortar con las industrias clásicas, continuar con la nafta y el Diesel, oponiéndose a la idea del gobierno que es la de ir poco a poco ir reemplazando esas energías por energías limpias. Y la FDA dice del gobierno actual que es ”una dictadura ecológica”, que todo esto del cambio climático son pamplinas, exageraciones al estilo de Trump, negacionismo.

Este partido de la derecha alemana apunta al miedo, al de perder empleos, calidad de vida, de verse en una economía resquebrajada, y también a otro punto fundamental, que es por el tema Ucrania, el cuestionamiento que hace la FDA sobre el alineamiento occidentalista, y toman el eslogan de Trump y dicen “Alemania primero, no al envío de armas a Ucrania, no al financiamiento de Ucrania, tenemos que pensar en nosotros porque estábamos muy bien cuando nos llevábamos bien con Putin que nos mandaba gas barato”.

Otro tema “increíble” que proponen es el de romper con la “dictadura europea”, con la burocracia europea, con el alineamiento de Europa con Estados Unidos, es decir hay un cuestionamiento incluso de una manera del estatus quo después de la guerra.

Continuando su análisis, el intelectual señala que, en uno de cada cinco alemanes, su preferencia está en la FDA, un partido de extrema derecha.

Frente al descontento de la gente, a la profunda desconfianza al sistema liberal democrático, los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda también suelen seducir a los votantes. Al respecto el periodista opina que lo que hay es un proceso clásico como ha habido en otras épocas de la historia en el siglo XX, que es una gran incertidumbre por las grandes transformaciones, y que la gente busca respuestas facilistas a problemas muy complejos, que de hecho, en toda Europa está creciendo la ultraderecha, como en Italia, creciendo en España, en Francia, en Suecia hay un gobierno de coalición con la ultraderecha, Finlandia, Polonia y Hungría tienen gobiernos de ultraderecha, es decir, es parte del paquete general que estamos viendo. Acerca de lo que puede ocurrir en este escenario, dijo que uno de los temas principales de la prensa del día de hoy es qué hacer con la FDA, cómo combatirla e incluso si se podría llegar a prohibirla. Entonces, muchos dicen, hace unos años intentó prohibir a un grupo que era extremista, el NPD, un partido de la ultraderecha, y la justicia no dio lugar a la prohibición, porque ese grupo era muy pequeño y no revestía peligro, pero que este no sería el caso ahora.

Por otra parte el señor Félix Klein, una especie de comisario para asuntos de antisemitismo a nivel federal y en cada región, dice que el AFD es un peligro para la vida judía en Alemania. Lo dijo también el Presidente de los servicios de inteligencia internos alemanes, a los cuales la copresidenta de la AFD le contestó con ataques verbales que generaron toda clase de polémicas, pero que es evidente que la AFD está en un proceso de cada vez mayor radicalización.

Remarcó que, incluso uno de los titulares de hoy lunes, era que no se descarta que el señor Björn Höcke, que es el presidente de la región de Turingia, un hombre claramente fascista, nazi, puede llegar a asumir la presidencia del partido muy pronto. “Realmente estamos en un momento dramático”, expresó.

Atlas dice que el gran problema es la debilidad de los partidos, que hace unos días el Presidente de la democracia cristiana, no tuvo mejor idea que decir que “en el cordón sanitario que establecemos con el AFD, quizás podamos colaborar en algunas regiones a nivel municipal”, y que, por suerte, hubo una respuesta contra esa aseveración, porque realmente eso era jugar con el fuego, porque hasta ahora, todos han dicho que el FDA no es un partido compatible con la democracia.

Acerca de si debiéramos preocuparnos por este avance de la extrema derecha, conociendo lo acontecido en Alemania en las dos grandes guerras del siglo XX, Atlas opinó que hay una sociedad civil fuerte, pero que de todas maneras hay que estar preocupados, que hay que seguir el tema en el día a día. “Acá no nos recibimos de demócratas, acá todos los días hay que rendir examen y los partidos políticos tienen que ponerse realmente el chalequito y trabajar para consolidar la democracia en el día a día, porque, en definitiva, no la hemos ganado”, declaró.

Sobre el antisemitismo en Alemania, el periodista coincidió en que hay un recrudecimiento de distintas fuentes: el antisemitismo clásico neonazi, el antisemitismo de origen islámico, sobre todo más callejero, como el de agredir a alguien que porta kipá. También hay un antisemitismo más sofisticado por parte de la ultraizquierda también, Subrayó que han crecido delitos antisemitas en los últimos años que no es una cosa masiva pero que es muy preocupante. La islamofobia también ha crecido, sobre todo al estilo AFD que de golpe se quiere mostrar “amiga de los judíos” para atacar a los musulmanes, pero que, por suerte, la Comunidad Judía alemana no compra esos “cantos de sirena”.

Redacción: Prof Cita Litvak

