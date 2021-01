Congresista republicana en un mitin pro-Trump: “Hitler tenía razón en una cosa”

Una congresista republicana recientemente juramentada declaró que “Hitler tenía razón en una cosa” en una manifestación a favor de Trump en Washington contra la certificación de los resultados demócratas de las elecciones presidenciales.

Sus comentarios se produjeron antes de que los partidarios del presidente irrumpieran en el Capitolio de los Estados Unidos en escenas sin precedentes, destrozando propiedades, irrumpiendo en los pasillos del Congreso y haciendo huir a los legisladores estadounidenses.

“Si ganamos algunas elecciones, seguiremos perdiendo a menos que ganemos los corazones y las mentes de nuestros hijos. Esta es la batalla. Hitler tenía razón en una cosa. Dijo: ‘Quien tiene la juventud tiene el futuro”, dijo Mary Miller, que parece citar la autobiografía del ex líder nazi Mein Kampf.

El director ejecutivo de la Liga Anti Difamación, Jonathan Greenblatt, condenó los comentarios y tuiteó: “Hitler no tenía razón en nada, e invocar su nombre en este o cualquier otro contexto es tremendamente ofensivo y es una falta de respeto a los millones que murieron debido al odioso régimen genocida de los nazis”.

“Una disculpa es lo mínimo que puede hacer por sus electores y nuestro país”, agregó Greenblatt.

Here’s the full clip. Incoming Illinois Congresswoman Mary Miller didn’t slip or improvise when she quoted Hitler and praised how the murderous Nazi built his political movement by indoctrinating youth. She was reading from prepared remarks. pic.twitter.com/xWPi2u8wB3

— Mark Maxwell (@MarkMaxwellTV) January 6, 2021