6 israelíes heridos, uno de gravedad, en tiroteo terrorista en Ma’ale Adumim

Un oficial fuera de servicio mata a un terrorista palestino en un tiroteo frente a un centro comercial en una ciudad de asentamientos de Cisjordania; trabajador de hamburguesería dice ‘la bala me pasó por la cara’, otro golpeó a un cliente.

Seis israelíes resultaron heridos de bala, uno de ellos de gravedad, en un ataque terrorista en la ciudad de asentamientos de Ma’ale Adumim, en Cisjordania, el martes por la tarde, dijeron la policía y funcionarios médicos.

Según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el terrorista palestino abrió fuego contra un grupo de personas, incluidos los comensales de un restaurante de hamburguesas, en una plaza fuera de un centro comercial principal en el asentamiento, antes de ser asesinado a tiros por un oficial de policía fuera de servicio mientras intentaba huir de la escena.

El servicio de ambulancias Magen David Adom (MDA) dijo que una de las víctimas, un hombre de unos 40 años, figuraba en estado grave. Cuatro víctimas, un niño de 14 años y hombres de 28, 29 y 37 años, se encontraban en condición moderada, dijo la MDA. Otro hombre de unos 20 años resultó levemente herido, según funcionarios del hospital.

Los seis fueron llevados al Centro Médico Shaare Zedek y al Hospital Hadassah Mount Scopus en Jerusalén para recibir tratamiento.

La policía dijo que un oficial de la Policía Fronteriza fuera de servicio, que estaba a punto de cortarse el pelo en una barbería cercana, escuchó disparos y gritos. Corrió al lugar para buscar al terrorista, que había huido.

“El terrorista comenzó a dispararle al oficial”, dijo la policía, y agregó que se enfrentó al pistolero y lo mató.

El comisionado de policía Kobi Shabtai y el jefe de la policía fronteriza, el comisionado adjunto Brik Yitzhak, se dirigieron al lugar, donde hablaron con el oficial que disparó contra el terrorista.

“Vi a un hombre que llevaba un chaleco reflectante con una pistola. Todavía no estaba seguro de si este era el terrorista. Le pedí que se detuviera y amartillé mi arma. No se detuvo y comenzó a abrir fuego contra mí. En el momento en que me disparó, me di cuenta de que era el terrorista”, dijo el oficial a Shabtai.

El comisionado de policía de Israel, Kobi Shabtai (derecha), habla con un oficial (centro) que disparó contra un terrorista palestino, en la escena de un ataque con disparos en el asentamiento occidental de Ma’ale Adumim, 1 de agosto de 2023. (Policía de Israel)

En declaraciones a la prensa, Shabtai dijo que el terrorista “abrió fuego en todas direcciones” y el oficial “evitó un ataque terrorista más amplio”.

Las imágenes mostraban al terrorista, vestido con un chaleco amarillo fluorescente, abriendo fuego contra personas desde los arbustos detrás de una parada de autobús y luego huyendo por una carretera, donde un oficial de la Policía de Fronteras le disparó.

Un trabajador del restaurante de hamburguesas describió el momento del ataque terrorista a la emisora ​​pública de Kan.

“El terrorista estaba parado afuera [del restaurante] y disparó dos o tres tiros, alcanzando a uno de mis clientes”, dijo Ravid, quien trabaja en Burgers Bar. “Otra bala pasó por mi cara y golpeó la pared”.

Otra de las víctimas del ataque fue el peluquero del oficial que mató al terrorista.

En declaraciones a los periodistas desde su cama de hospital, Moshe Turgeman dijo que estaba cortando el cabello de un cliente cuando entró el oficial, uno de sus clientes habituales. “Simplemente se sentó. Escuchamos disparos y vimos gente corriendo afuera”, recordó.

Turgeman dijo que los dos luego fueron a buscar al terrorista, y en un momento aparentemente pasaron junto al pistolero sin darse cuenta de que era él, notando el chaleco fluorescente que llevaba puesto.

Turgeman dijo que la gente gritó desde los edificios cercanos que el hombre del chaleco era el atacante, lo que los llevó a retroceder tras él.

“Me disparó, logró golpearme en la mano”, dijo Turgeman, “y [le disparó] a otro tipo cerca de mí en la pierna”.

“El heroico oficial de la Policía Fronteriza lo eliminó en unos segundos. Salimos de milagro”, agregó.

Hablando con el Canal 12, el policía fronterizo fuera de servicio no identificado dijo que había llegado a la barbería cuando escuchó los disparos por primera vez y vio a la gente corriendo. Corrió a la escena y vio al atacante. “Al principio no estaba seguro de si él era el terrorista, pero amartillé mi arma y le grité que se congelara. No lo hizo y comenzó a dispararme”, dijo el oficial, y agregó que rápidamente devolvió el fuego y neutralizó al atacante.

El oficial de la Policía Fronteriza que mató a tiros a un terrorista en Ma’ale Adumim el 1 de agosto de 2023 junto al Comisionado de Policía Kobi Shabtai (L). (Policía de Israel)

El terrorista fue identificado por la agencia de seguridad Shin Bet como Mohannad Muhammad Suleiman al-Mazra’a, de 20 años, de la cercana ciudad cisjordana de al-Azariya.

El Shin Bet dijo que al-Mazra’a, que trabajaba como limpiador en un centro comunitario local en Ma’ale Adumim, tenía permiso para trabajar en los asentamientos de Cisjordania, pero no en Israel propiamente dicho.

En una grabación no verificada que circula en las redes sociales palestinas y atribuida a al-Mazra’a, el orador afirma no estar afiliado a ninguna facción. El terrorista supuestamente grabó su “voluntad” como una nota de voz de 95 segundos antes de cometer el ataque a tiros.

En el archivo de audio, cuyo origen no se pudo verificar de forma independiente, el hombre citó varios versos coránicos y hadices (dichos del profeta Mahoma), diciendo que si muere “en el nombre de Alá” y los israelíes se llevan su cuerpo, “eso no importará. Exigió que cuando sea enterrado, no se celebre ningún funeral para él y no se grabe ningún nombre en su lápida.

El grupo terrorista que gobierna Gaza, Hamas, emitió un comunicado de prensa poco después del ataque terrorista, felicitando a al-Mazra’a y calificando el tiroteo de “heroico y atrevido”.

En una declaración separada, Mahmoud Mardawi, un funcionario de Hamas, afirma que el tiroteo fue en respuesta a la última visita del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, al Monte del Templo en Tisha B’Av el jueves pasado.

“Los protectores de Jerusalén y al-Aqsa siempre tienen el dedo en el gatillo y no perderán la oportunidad de abalanzarse sobre el enemigo”, dijo Mardawi.

Mientras tanto, el teniente de alcalde de Ma’ale Adumim dijo que la ciudad de asentamientos de Cisjordania prohibiría la entrada de trabajadores palestinos hasta nuevo aviso, luego del ataque terrorista.

“Por el momento no hay ingreso de trabajadores a la ciudad hasta nuevo aviso. Todos los sitios de construcción en la ciudad fueron evacuados de inmediato”, dijo Guy Yifrah en un comunicado.

En el momento del ataque terrorista, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el Ministro de Defensa Yoav Gallant estaban realizando una evaluación en la sede del Comando Central de las FDI en Jerusalén, que es responsable de las actividades militares en Cisjordania.

Un comunicado de la oficina de Netanyahu dijo que los dos estaban recibiendo actualizaciones sobre el tiroteo.

Varias horas después del ataque a tiros, un hombre palestino supuestamente intentó apuñalar a soldados israelíes en el sur de Cisjordania antes de recibir un disparo, dijo el ejército.

Las tensiones se han mantenido altas en Cisjordania, con el ejército realizando incursiones casi nocturnas en medio de una serie de ataques terroristas palestinos mortales en Israel y Cisjordania que han matado a 25 personas desde principios de año.

Según un recuento de The Times of Israel, 161 palestinos de Cisjordania han sido asesinados desde principios de año, la mayoría durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o mientras realizaban ataques, pero algunos eran civiles no involucrados y otros fueron asesinados en circunstancias poco claras.

