Hezbollah planeaba asesinar a israelíes en Colombia para vengar a Soleimani: Informe

Según informes, funcionarios del Mossad visitan el país en medio de temores de un aumento de la actividad terrorista.

Hezbollah planeaba asesinar a un ciudadano israelí en Bogotá como parte de una operación que también tenía como objetivo a estadounidenses para vengar el asesinato en enero de 2020 del comandante iraní de la Fuerza al-Quds, general Qassem Soleimani, informó el domingo un periódico colombiano.

El diario El Tiempo dijo que el israelí atacado por el grupo terrorista libanés, era un ex oficial de inteligencia que había estado destinado en la ciudad como miembro del cuerpo diplomático, luego abrió una empresa involucrada en la importación y venta de cámaras y tecnología de vigilancia.

El informe, que cita fuentes anónimas de los servicios de inteligencia militar de Colombia, dice que el servicio de seguridad del Mossad de Israel descubrió que el empresario había sido espiado en varios lugares.

El diario colombiano dijo que un dossier de inteligencia sobre el asunto, que incluía información proporcionada por el Mossad, indicaba que además del israelí, miembros de una delegación estadounidense en la ciudad también estaban bajo vigilancia por parte del grupo terrorista.

El informe dijo que se notificó a las autoridades colombianas que la evidencia indicaba que el israelí iba a ser asesinado y que el grupo además estaba espiando a otros extranjeros en la capital colombiana.

El periódico dijo que el ciudadano israelí fue sacado rápidamente de Bogotá, de regreso a Tel Aviv.

El informe dice que tres altos funcionarios del Mossad visitaron recientemente el país latinoamericano en medio de crecientes preocupaciones sobre su uso como base para operaciones terroristas. Hasta ahora, se pensaba que Hezbollah solo estaba usando a Colombia para operaciones financieras.

El informe se produjo cuando Colombia dijo el domingo que está monitoreando las actividades de Hezbollah y acusó al grupo terrorista de haber llevado a cabo actividades “criminales” en el país.

“Hace dos meses tuvimos que lidiar con una situación en la que tuvimos que organizar un operativo para capturar y expulsar a dos criminales comisionados por Hezbollah con la intención de cometer un acto delictivo en Colombia”, dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, en una entrevista con el mismo periódico, sin dar detalles sobre el operativo, que el informe implicado estaba relacionado con el complot de asesinato.

Colombia tiene una comunidad libanesa considerable y Hezbollah tiene presencia en la vecina Venezuela, así como en otros países latinoamericanos. Además, Hezbollah e Irán, su patrocinador, han estado vinculados durante mucho tiempo con el atentado de 1994 que mató a 85 personas e hirió a cientos en un centro judío en Buenos Aires.

Molano dijo que había un “riesgo con Hezbollah en Venezuela y lo que sus vínculos con el tráfico de drogas o grupos terroristas en el lado venezolano [de la frontera] podrían generar para la seguridad nacional”.

Colombia ha acusado durante mucho tiempo a Venezuela de albergar y apoyar a las guerrillas que luchan contra Bogotá.

El informe de El Tiempo decía que se creía que Hezbollah planeaba utilizar a ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que habían sido entrenados en Venezuela, para llevar a cabo el ataque contra el israelí, como implica el uso de la frase por parte de Molano. “Criminales encargados por Hezbollah”. Además, Venezuela tiene estrechos vínculos con Irán.

El 8 de noviembre, mientras acompañaba al presidente Ivan Duque en una visita oficial a Israel, Molano dijo que los dos países tenían un “enemigo común en Irán y Hezbollah”, que dijo que no solo operaba contra Israel sino que apoyaba al régimen de izquierda en Venezuela.

Pero el domingo, Molano dijo que había hablado “apresuradamente”. Sus declaraciones en Israel fueron duramente criticadas en Irán, con el que Colombia ha tenido relaciones diplomáticas desde 1975, y por su embajador en Bogotá, Mohammad Ali Ziaei, quien dijo que “la destrucción de esta relación no beneficia al pueblo”.

Duque dijo más tarde que “Colombia no usa la palabra ‘enemigo’ para designar un país”, y agregó que “eso no significa que no tengamos divergencias en cuestiones específicas con Irán”.

Fuente: The Times Of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai