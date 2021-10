Advierten que Hezbollah continúa siendo una amenaza concreta para Latinoamérica

La organización terrorista mantiene vínculos con los cárteles de la droga de México y Colombia. Hezbollah, una amenaza permanente para la región con vínculos con los cárteles de la droga de Latinoamérica

En diálogo con Infobae, Chaya comentó algunos aspectos relevantes sobre la conferencia que dictará este miércoles titulada “Hezbollah e Irán. Pasado y presente de una amenaza para la región”.

– ¿Hezbollah es una amenaza concreta para Latinoamérica?

– La agenda de la seguridad para el continente Latinoamericano es compleja por la diversidad y las características de sus integrantes regionales, ya sea por sus aspectos geopolíticos, económicos o sociales como por su extensión continental. En ese aspecto temas como el terrorismo, las redes del narcotráfico, y el tráfico de armas claramente deberían ser tópicos insoslayables en esa agenda puesto que colocan a los Estados en riesgos que comprometen la paz, la estabilidad y la vida misma de sus sociedades. En esa línea de análisis es desaconsejable no evaluar el peligro potencial de la organización política-terrorista libanesa Hezbollah como una amenaza concreta y real. Tanto la presencia como el accionar sus redes criminales está debidamente demostrada no solo en el análisis de la inteligencia, sino en investigaciones y probanzas judiciales obrantes en diferentes países de América Latina. Los ataques terroristas ejecutados en Buenos Aires sobre objetivos de la comunidad judía argentina en los años 90; el derribo del vuelo 911 de la aerolínea comercial Alas Chiricanas en Panamá sólo un día después de la voladura de mutual israelita local, la detención de Mohammad Ghaleb Hamdar en 2014 cuando planeaba ejecutar un ataque con explosivos en Lima, Perú y su reconocimiento de pertenencia a la organización como quedó demostrada ante la justicia peruana. Los organismos de seguridad e inteligencia de países como Paraguay, Colombia, Brasil y más recientemente México disponen de amplia información sobre redes, operativos militares y financieros de Hezbollah que operan desde finales de la década de los años ‘80 en la región. No cabe duda que la huella de Hezbollah en la región está bien marcada y debería ser motivo de atención especial por parte de las agencias y las fuerzas federales de cada país en Latinoamérica.

– ¿Qué magnitud tienen sus actividades en la región?

– La magnitud y peligrosidad de las implicancias que representa para la región la existencia de elementos activos de la organización surge no sólo de sus células durmientes, también de sus redes involucradas en distintos ilícitos que van desde el lavado de activos provenientes del tráfico de cocaína a gran escala hacia Europa y de marihuana a nivel regional; pero también del contrabando de cigarrillos, del fraude con tarjetas de crédito, el robo de automóviles y su posterior comercialización y de sus nexos con otros grupos criminales en zona de la Triple Frontera (TF) Paraguay, Brasil y Argentina. El desmantelamiento de lo que se conoció como el Clan Barakat con la detención de su líder Ahmad Barakat y varios de sus integrantes, incluidos sus primos, puso a la luz negocios ilícitos millonarios en esa zona y evidenció la impunidad con la conducían sus actividades criminales recaudando cientos de millones de dólares al año, especialmente con el lavado de dinero, que posteriormente era remitido para financiar a la organización en Beirut a través de una aceitada modalidad y estructura utilizando bancos alemanes y chipriotas. También en los tiempos de la pandemia originada por el Covid-19 ha regresado una práctica antigua conocida como Hawala, que es una forma de transferir y enviar dinero a través de la “confianza en el portador del mismo”, ese individuo cobra una pequeña comisión y generalmente no conoce a los remitentes de las remesas, por lo que ante la eventualidad de ser detenido no es de mucho valor para continuar el hilo investigativo. La modalidad no era ilícita dentro de las comunidades musulmanas de ultramar, pero Hezbollah ha sabido capitalizar los beneficios de su utilización. Hoy, en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Asunción de Paraguay hay unos 200 locutorios o falsas casas de cambio que operan esa modalidad y se sospecha que son el vehículo para una cifra anual cercana a los 300 millones de dólares estadounidenses que son girados sólo en esa operatoria, la cual es poco significativa si se considera que de la región salen cifras cercanas a los 600 millones de dólares al año, cuyo destino es ampliar la arcas de Hezbollah en materia de auto-financiación a las cifras que la organización recibe desde Teherán, la que ciertamente ha bajado en virtud de los problemas que originan las sanciones económicas impuestas a Irán, quien es el principal factor de financiamiento de la organización chiíta libanesa.

– ¿Cómo impactó que desbarataran al clan Barakat en la financiación de las actividades de Hezbollah?

– No hay dudas que ha sido una buena noticia la exitosa operación de desarticulación de la red Barakat. Hasta hoy es el grupo más relevante como elemento financiero de Hezbollah en la zona de Triple Frontera en ser neutralizado, y con ello se privo al grupo político-terrorista de un canal considerable de flujo de dinero. En este punto en particular se debe destacar el compromiso del trabajo mancomunado llevado adelante por los distintos organismos de seguridad y por la justicia de Argentina, Paraguay y Brasil, que trabajaron de forma estrecha en el combate contra el lavado y otros ilícitos cometidos por el clan Barakat durante varios años. Hay que destacar también que de forma contemporánea con ello se han producido otros avances en materia de sindicar a la organización como grupo terrorista trasnacional en Argentina, como posteriormente lo hizo Paraguay, está fue una decisión a la que otros países latinoamericanos también han adherido y a la que probablemente en el mediano plazo adhiera Brasil, que aún no lo ha hecho.

A mi juicio, la operación que desbarato el clan Barakat debe ser considerado el punto de inflexión para una política mancomunada de seguridad nacional y regional de los estados en los que estas redes criminales operan. Y existen elementos que muestran que eso está ocurriendo, éste es el camino que debe ser profundizado.

– ¿Hezbollah tiene vínculos con los cárteles de droga de Latinoamérica?

– En la región existen varias investigaciones judiciales en curso que indican que Hezbollah estableció hace varios años redes criminales como modalidad para obtener financiación propia, en ello, su vinculación con el tráfico de drogas ha ido ampliándose y estrechando cada vez más sus lazos con los cárteles colombianos y mexicanos, lo cual es una evidencia de la importancia de esa fuente de ingresos para mantener su estructura operativa-militar y las actividades de apoyo social a la comunidad chiíta dentro del Líbano. Existen probados antecedentes de ello. En diciembre de 2011, un Tribunal Federal estadounidense acusó y condenó al ciudadano colombiano-libanés Ayman Joumaa por financiar a la organización con la venta de 100 toneladas de cocaína al Cartel mexicano de los Zetas entre los meses de febrero de 2005 y diciembre de 2007. En mayo de 2014, Mansour Arbabsiar, con doble nacionalidad estadounidense-iraní, fue condenado en Estados Unidos a 25 años de prisión por contratar operativos de los Zetas para asesinar al embajador de Arabia Saudita en Washington. El intento de asesinato del diplomático de Riad fue neutralizado, pero durante la investigación y el debate judicial quedó probado que terroristas iraníes contactaron con al cártel mexicano para ejecutar el atentado. Y existen también muchos antecedentes recientes que muestran la relación de ciudadanos iraníes y libaneses con grupos del narcotráfico en América Latina.

