“Emprendieron esa aventura irresponsable de recuperar YPF” Emilio Apud, secretario de Energía y Minería

El derrotero de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, emblemática en Argentina, permitiría escribir un libro. Vamos a hablar con el Secretario de Energía y del Directorio de YPF, Emilio Apud sobre el tema que hoy marca la agenda.

28 de Julio 2023

-Es una irresponsabilidad muy grande. Acá no solamente al gerente no se lo echa sino que, probablemente, se lo reelija en la Pcia. De Bs. As. como gobernador.

Fue una decisión de mala praxis, mezclada con ideología de el entonces Ministro de Economía Kicillof que pensó que había una caja importante en YPF. Estaban exhaustas ya en esos momentos las arcas del tesoro y entonces emprendieron esa aventura irresponsable de recuperar entre comillas YPF. No obstante haber sido los Kirchner los principales promotores de su estatización, perdón, de su privatización en el año 92 ¿no? ¿Para qué?

Todos sabemos que para poder conseguir los 600.000.000 dólares de ese entonces por regalías, no pagar también entre comillas que lo manejó casualmente también el grupo Eskenasi que también tenía el Banco de Santa Cruz. Eso, para poner en contexto que no son cosas aisladas ¿no?.

Toda la dirigencia política suscribió este disparate salvo los legisladores del Pro y un par de legisladores del radicalismo que todos levantaron la mano festejando la expropiación de YPF con reminiscencias a ese también lamentable acto en el Congreso cuando se decidió No pagar la deuda externa. Son hechos que suceden con mucha frecuencia y las consecuencias se empiezan a pagar ahora. Pero no solamente cometieron el error , sino que prácticamente, anunció que iba a cometer ese, no sé, ese equívoco que provocaría un juicio.

Kicillof dijo en el Congreso: “Ningún tonto va a respetar los estatutos de YPF y va a pagar por las acciones lo que no se debe pagar, además YPF nos debe. Los españoles nos deben, 10.000.000.000 de dólares”, todo para la tribuna pero que lamentablemente, después de 20 años, las deudas en algún momento se pagan.

Hoy estamos ya al borde de una sentencia, en el mejor de los casos van a ser 50.000.000 de dólares, puede llegar a 16.000.000.000 de dólares ahora lo decimos con ligereza, nos acostumbramos a miles de millones, pero son más de tres gasoductos Néstor Kirchner que son los de la soberanía energética del gobierno.

“Pagamos todos estos dislates, y sigue por ahí dando cátedra de cómo manejar las cosas Públicas”.

-¿Cuánto genera YPF anualmente? Cuál es su riqueza? Por decirlo así ¿Cuánto sale esta empresa? Porque creo que en otro estado uno diría si no fuera esto bueno la mando a la quiebra, porque estoy perdiendo por todos lados estoy pagando más los juicios de lo que sale la empresa.

Según los valores que están de las acciones de YPF de la Bolsa de Estados Unidos no llegaría a los 2000 millones de dólares el valor de toda la empresa.

Lo que se mezcla acá es un -nacionalismo- medio barato con cuestiones que son de gestión y que son de conveniencia económica para el país. Nos embanderamos con la soberanía energética de YPF, una puede hasta ahora funcionar porque nos conformamos con el mercado interno y algo del regional pero en realidad acá los recursos que tenemos nosotros son para exportar al mundo, a Alemania, a Europa, a Asia, sobre todo a India y a China que están ansiosos por gas natural. Y ahora se puede transportar por barco. Entonces dentro de lo que es la mediocridad que tenemos ahora en el sector energético por conformarnos con un mercado chico cuando los recursos son para 100 veces ese mercado . YPF puede funcionar, ahora YPF va a tener que ajustarle las clavijas, remodelarla digamos para que cumpla ese objetivo de ser un país netamente exportador de hidrocarburos.

La potencialidad está, pero en el camino le pagamos 5000 millones de dólares a Repsol que en realidad también hoy el Ministro (hoy Gobernador ) se lo vamos a pagar con unos bonos que al final ya son 8000 millones de dólares lo que termina de pagarse a Repsol . Hablamos de una cantidad astronómica de dinero cuando la gran mayoría de los argentinos está como está y en cualquier administración esto sería un escándalo aquí parece que pasa desapercibido.

¿Cómo se hace para qué aquellos que han cometido mala praxis. Ud me va a decir el voto, pero más allá del voto, tenga que dar cuenta por esta mala praxis que nos sale miles de millones de dólares?. Por eso está el congreso y los políticos, por la decisión que tomaron hace 20 años, tienen cola de paja, no pueden lanzar la primera piedra.

Nos estamos olvidando del acuerdo con el Club de París. En ese momento que alegremente si nos pedían más le dábamos más, porque Kiciloff estaba desesperado por cumplir las condiciones que les había puesto Chevron para poder asociarse , que fue la única empresa que se animó a asociarse con la YPF de Galicia en ese momento. Entonces, yo creo que es un problema de impunidad, empieza por la sociedad. La sociedad no se tiene que desentender de estas cosas hay que hacerles entender que parte de la inflación , parte del cepo, parte de la falta de productos etc. es precisamente por estos dislates de miles de millones de dólares y por otro lado, la dirigencia política tendría que mejorar un poco y en vez de festejar disparates en el Congreso como ya lo hicieron en varias oportunidades piensen un poco más racionalmente y no demagógicamente.

Los 600 millones de dólares que lograron lo Kirchner en su provincia los administró Eskenazi con el Banco de la provincia de Santa Cruz. Es decir, habría un vínculo comercial.

_ Ud podría haber sido accionista de YPF en esas condiciones o yo porque en realidad no era necesario tener un cuit o poner un capital. Ahora no termina ahí el beneficio de los Eskenasi porque van a beneficiarse con el 30 % de lo que laude el tribunal de Nueva York, ahora con el tema este de la expropiación, de dónde no se participó a resto de los accionistas. Era una opción que figuraba en los estatutos, una cosa inaudita, los españoles tuvieron que ceder el vanager de la empresa hay gente que no era del sector que no tenía experiencia en manejar una empresa que mueve arriba de 10.000 millones de dólares por año entonces esos disparates se tapan con la recuperación, la soberanía y todas esas pavadas que lamentablemente hay todavía muchos argentinos que compran y este creo que cada vez menos por suerte pero yo me dedico bastante tiempo a explicar este caso a Usdes que este ews una forma que la gente se despabile que están pasando cosas. Que lo mejor que puede pasar la gente sin escrúpulos es que la sociedad no se entere de lo que están haciendo.

Quedan dos instancias de apelación, pero si quiere apelar, el gobierno va a tener que dar un porcentaje del monto que se falle como sentencia que va a ser unos centenares de millones de dólares. Habría que apelar, pero si esta gente llega a la conclusión de que se va a fin de año, no sé… a lo mejor le deja un muerto interesante al próximo gobierno.

Escuche la entrevista completa a Emilio Apud, secretario de Energía y Minería del MINISTERIO DE ECONOMIA

