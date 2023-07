Comunicado de Netanyahu de esta noche

“Queridos ciudadanos de Israel,

Quiero comenzar con la imagen más conmovedora que he visto en el último día. Ayer por la noche, multitudes de israelíes acudieron en masa a las manifestaciones a favor y en contra de la reforma. A un lado de las escaleras mecánicas, en la estación de tren de Jerusalén, se encontraban los simpatizantes, y en la dirección opuesta, los opositores. Estos subieron y aquellos bajaron. Todos sostenían banderas, todos coreaban, todos estaban allí de corazón.

Luego, a pesar de las diferencias de opinión, cuando estuvieron a poca distancia, cada hombre se acercó a su amigo. Primero uno, luego otro y luego otro. Se dieron la mano, no como enemigos, sino como hermanos. Este es el pueblo de Israel. Este es nuestro espíritu. Aquí es donde siempre debemos esforzarnos, y especialmente en estos días.

Hoy llevamos a cabo un movimiento democrático requerido, el movimiento tenía como objetivo restablecer un grado de equilibrio entre las autoridades, que estuvo aquí durante 50 años. Movimos la enmienda a la razón de razonabilidad, para que el gobierno electo pueda conducir la política de acuerdo con la decisión de la mayoría de los ciudadanos del país.

Cumplir la voluntad del votante no es de ninguna manera “el fin de la democracia”, es la esencia de la democracia. Por la importancia del tema, la coalición trabajó por todos los medios para llegar a acuerdos con la oposición. Realmente no es obvio.

En casos previos de aguda controversia pública, los gobiernos no se acercaron a los opositores de sus políticas: ni en Oslo I, ni en Oslo II, ni en la expulsión de Gush Katif, ni en los acuerdos para entregar territorios estatales y reservas de gas al Líbano y, de hecho, a Hezbollah.

Pero nos comportamos de manera diferente. Acordamos detener la legislación, la detuvimos durante tres meses consecutivos. Acordamos cambios significativos en la política original.

Lo digo con pesar: ninguna de nuestras propuestas de compromiso fue aceptada. Ni una sola vez. Incluso hoy en el plenario, en medio de la votación, hasta el último minuto, tratamos de llegar a acuerdos, pero la otra parte persistió en su negativa. Y les recuerdo que, hasta hace poco, altos cargos de la oposición apoyaban cambiar la razón por la razonabilidad. Otros incluso acordaron abolirlo por completo.

Pero, aunque no esté de acuerdo con la enmienda proporcional que se trajo, ciertamente no justifica trastocar sus vidas y causar sufrimiento a millones de ciudadanos que no pueden ir al trabajo ni a los hospitales ni al aeropuerto, por cortes de ruta, demora de ambulancias, incendios provocados, bloqueo de la Carretera Nacional.

Y a pesar de todo, amigos, seguiremos esforzándonos por negociar y llegar a acuerdos. No estamos renunciando a la oportunidad de lograr un amplio acuerdo, y les digo que es posible.

Ya en los próximos días, la coalición se pondrá en contacto con la oposición para dialogar entre nosotros. Estamos listos para discutir todo de inmediato, y hacerlo en la ronda de conversaciones durante el receso y llegar a un acuerdo integral sobre todo, y si es necesario agregaremos más tiempo, hasta fines de noviembre. Es tiempo más que suficiente para llegar a un acuerdo en todo.

Tenemos acuerdos: todos estamos de acuerdo en que Israel debe seguir siendo una democracia fuerte, que seguirá protegiendo los derechos individuales de todos, que no se convertirá en un estado halajá, que la corte seguirá siendo independiente y que ninguna parte se hará cargo de ella.

Me gustaría enfatizar esto nuevamente: ninguna parte debe hacerse cargo de la corte. No sucederá en nuestro reloj.

Ciudadanos israelíes,

todos tenemos que estar de acuerdo en una cosa más: las FDI deben mantenerse al margen de cualquier controversia política. Todos sabemos que las FDI se basan en reservistas dedicados que aman al país. El llamado a la negativa atenta contra la seguridad de todos los ciudadanos del país. Ningún gobierno tiene la posibilidad de someterse a los dictados de la negativa y no nos someteremos a tales dictados.

Les pido a ustedes, nuestros hermanos y hermanas que sirven en las reservas: dejen el servicio en las FDI fuera del debate político.

Tenemos un país, una casa, un pueblo. En la víspera de Tisha B’Av, los protegeremos juntos.

Les digo a los líderes de la oposición: podemos seguir discutiendo, pero también podemos hacer otra cosa: podemos llegar a acuerdos sobre qué hacer a continuación.

Lleguemos a un acuerdo. Este es mi llamado a ustedes, y extiendo mi mano para pedir paz y respeto mutuo dentro de nosotros.

Y una última palabra a nuestros enemigos: sé que no saben qué es la democracia. No construyan sobre el argumento dentro de nosotros. Como siempre, estaremos hombro con hombro y repeleremos juntos cualquier amenaza a nuestro querido país”.

