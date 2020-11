Denuncias contra un activista que comparó a Netanyahu con Hitler

Sadi Ben Shitrit, un activista israelí, comparó al primer ministro Benjamín Netanyahu con Adolf Hitler en una manifestación el miércoles por la noche, lo que provocó denuncias. Se puede escuchar a Ben Shitrit, visto en un video que se compartió en las redes sociales, diciendo: “En los años 30, había un enemigo acérrimo de los judíos. Estaba en Alemania, y actuó como tú: dividido, incitado, destruido”.

Ben Shitrit tuiteó el jueves, diciendo que se mantuvo fiel a lo que había dicho y que “hay una persona que está … destruyendo el país. Despierta antes de que sea demasiado tarde”.

El presidente Reuven Rivlin respondió a Ben Shitrit en Twitter diciendo que “comparar al primer ministro Netanyahu con el enemigo de los judíos Hitler no es una protesta legítima. Este tipo de diálogo impacta los cimientos del edificio común que todos hemos construido, y condenarlo “.

וגם הבוקר נאמר בבירור, בלי אם ובלי אבל:

השוואת ראש הממשלה נתניהו לצורר היהודים היטלר איננה מחאה לגיטימית.

שיח שכזה מזעזע את יסודות הבניין המשותף שהקמנו ועל כולנו להוקיע אותו. — ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) November 19, 2020

El primer ministro alterno, Benny Gantz, tuiteó el jueves que condenó la declaración de un activista que compara a Netanyahu con Hitler.

אני מגנה בתוקף את ההשוואה הבזויה שנעשתה בין נתניהו לצורר אדולף היטלר.

אין מקום בחברה הישראלית להשוואות מהסוג הזה שפוגעות בזכר השואה. גם אם יש מחלוקות קשות וחוסר הסכמה עם דרכו של נתניהו, לא זו הדרך להביע זאת. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) November 19, 2020

“No hay lugar en la sociedad israelí para comparaciones de este tipo que dañan la memoria del Holocausto. Incluso si hay intensas divisiones y desacuerdos sobre el estilo de Netanyahu, esta no es la forma de expresarlo”, dijo Gantz.

El exjefe de Estado Mayor de las FDI, MK Yair Golan, respondió diciendo que aunque “Netanyahu no es Hitler” y la declaración fue de mal gusto, las duras denuncias estaban fuera de lugar.

“Un Sadi Ben Shitrit enloquece a todo el país. La delicada alma de Netanyahu resultó herida y todos se apresuran y corren para proteger a los indefensos”, dijo Golan. “Pero ‘la izquierda es traidora’ es un llamado común y nadie lo está denunciando. Las redes de la derecha están llenas de inmundicias y nadie lo está convirtiendo en un asunto mediático. Los deseos de muerte contra quienes se oponen a Bibi se han convertido en estándar, y nadie dice nada sobre ellos “.

“La incitación y la violencia política son mayoritariamente de derecha. Así que a todos los que están conmocionados les digo una cosa simple: cálmate”.

עם הרצון להעצים את האקטיביזם של בן שטרית, הסתה ואלימות פוליטית יש בעיקר מימין. אז לכל המזועזעים אומר דבר פשוט – תרגעו. הרעה מבליחה מהליכוד ומימין לו. ככה זה בישראל כבר חמישים שנים לפחות. — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) November 19, 2020

El líder de la oposición, Yair Lapid, también denunció la comparación en Twitter, diciendo que “la comparación de Netanyahu con Hitler es nada menos que una locura y la condeno enérgicamente”.

“La izquierda radical llama a Bibi Hitler, la derecha radical acosa a las familias en duelo, en el medio está ese centro cuerdo y pregunta ‘¿nos hemos vuelto locos?’ No, no nos hemos vuelto locos, estas personas no nos representan, no son nosotros, no son el verdadero Israel, no dejaremos que se apoderen de nuestras vidas y nos hagan odiar “.

השמאל הרדיקלי קורא לביבי היטלר, הימין הקיצוני מתנכל למשפחות שכולות, באמצע עומד המרכז השפוי ושואל את עצמו האם השתגענו? לא, לא השתגענו. האנשים האלה לא מייצגים אותנו, הם לא אנחנו, הם לא ישראל האמיתית. לא ניתן להם להשתלט על חיינו ולגרום לנו לשנוא. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) November 19, 2020

El movimiento Black Flags, una de las organizaciones que lidera las protestas contra Netanyahu, dijo que “la declaración debe ser condenada”.

