Cómo es el juzgamiento en ausencia en Israel

A raíz de las jornadas organizadas el día jueves en el marco del CPACF para debatir sobre la posibilidad de juzgamiento en ausencia de acusados, que es un tema que cobró notoriedad por los distintos proyectos de ley, cuyo objeto es la celebración del juicio por el atentado a la AMIA con la ausencia de los imputados, nos pareció interesante y sumamente relevante realizar un resumen del tema según la ley y la perspectiva del derecho israelí, para ver como su sistema legal brinda soluciones en la materia.

Si se analiza los diferentes sistemas procesales penales a nivel global se llega fácilmente a la conclusión que en cualquier tipo de proceso penal es indispensable la presencia del procesado o del acusado en el momento de su juzgamiento, para que se respete, de manera efectiva, la garantía del debido proceso, y principalmente para que el encausado pueda ejercer su derecho a la defensa.

Pero, la no comparecencia del encausado al juicio es un problema que se da con bastante frecuencia, ¿y entonces que se hace?

El sistema penal israelí es del tipo adversarial. Esto significa que el proceso penal se basa en un sistema de confrontación entre dos partes: la acusación, representada por el fiscal del Estado, y la defensa, representada por los abogados defensores. En este tipo de régimen legal, el fiscal tiene la responsabilidad de presentar pruebas y argumentos que demuestren la culpabilidad del acusado, mientras que la defensa tiene la tarea de refutar esas pruebas y argumentar a favor de la inocencia del acusado. El objetivo final es que un tribunal imparcial, compuesto por un juez o un jurado, evalúe las pruebas y tome una decisión basada en la ley y los hechos que han sido probados.

El enfoque adversarial pretende garantizar un proceso justo y equitativo, para que ambas partes puedan presentar sus pruebas y argumentos de manera adecuada.

En Israel, como en la mayoría de los sistemas judiciales, se aspira a que los acusados estén presentes durante su juicio para garantizar sus derechos a la defensa, confrontar a los testigos y participar activamente en el proceso. Esto asegura un juicio justo y el respeto al principio de presunción de inocencia. Sin embargo, existen circunstancias excepcionales en las que un acusado puede ser juzgado en ausencia.

El artículo 126 de la Ley de procedimiento penal de 1982, se establece la regla relativa a la presencia de un acusado en su juicio:

El sistema procesal penal Israel parte de la base indudable de respetar la garantía del debido proceso, y la Ley de Procedimiento Penal de 1982 establece la regla básica de la necesidad de la presencia del acusado en su juicio. Se determina expresamente en el artículo 126 que “”A menos que exista otra disposición en la misma ley, una persona no será juzgada por delitos sino personalmente”, y ese es el pilar del sistema de enjuiciamiento penal. Pero seguidamente el artículo 130 de la ley de procedimiento penal incluye numerosas excepciones que permiten al juez llevar adelante el proceso penal en ausencia del acusado.

Es decir, y esto es lo principal, que la regla relativa a la presencia del acusado en el juicio no es absoluta. Bajo ciertas condiciones, el acusado puede renunciar a su presencia en el juicio. En otros casos, el interés público en celebrar el juicio prevalece sobre el derecho del acusado a estar presente en el juicio, y esto se da, por ejemplo, cuando la propia conducta del imputado impide el debido desarrollo del proceso.

En definitiva, el derecho del imputado a estar presente en el juicio no es de carácter absoluto y existen numerosas excepciones al mismo.

También hay que decir que el derecho a comparecer en el juicio, como principio general, es uno de los pilares fundamentales del sistema legal israelí, y se ha visto fortalecido desde la promulgación de la Ley Fundamental: Dignidad Humana y Libertad en 1992, que le ha dado carácter de derecho constitucional, que debe ser respetado y priorizado sobre otros derechos en la ley.

Pero, sin embargo, hay también uniformidad en que ese derecho no es absoluto. El Juez Amnon Strashnov, ha sistematizado determinados supuestos en los que es posible o necesario juzgar al imputado en su ausencia, así es cuando:

A) El propio imputado pide ser excusado de asistir al juicio.

b) El imputado se encuentre detenido y se niega a estar presente en el juicio.

c) El imputado se evade la acción judicial, y por tanto el juicio puede realizarse en su ausencia.

Asimismo, el derecho israelí reconoce determinadas circunstancias en las cuales aquella persona que ha sido juzgada en ausencia podrá presentarse, dar razones suficientes para anular su juzgamiento, y solicitar la revisión de su sentencia.

