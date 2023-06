Francia tiene a su primera Rabina ortodoxa

Después de graduarse de un programa rabínico estadounidense este mes, una mujer francesa probablemente se ha convertido en la primera rabina ortodoxa de su país.

Myriam Ackermann-Sommer, de 26 años, ha estado dirigiendo Ayeka, una de las únicas congregaciones ortodoxas modernas de París, con su esposo Emile Ackermann. También obtuvo un título rabínico este mes de Yeshivat Chovevei Torah, un seminario ortodoxo liberal en la ciudad de Nueva York.

Ackermann-Sommer se graduó de su escuela asociada para mujeres, Yeshivat Maharat, que tiene un plan de estudios equivalente y ordena a sus estudiantes como clérigos, algunos de los cuales toman el título de “rabino” o una variación de esa palabra. Ambas escuelas fueron fundadas por Avi Weiss, un rabino conocido por defender a las mujeres en los espacios ortodoxos.

Ahora, con sus títulos, están calificados para adjudicar asuntos de la ley judía para sus feligreses, algo que Ackermann-Sommer llama una “tremenda responsabilidad”.

“Las niñas judías en Francia crecen rodeadas de mujeres que sobresalen en todas las áreas de la vida civil. Son abogados, médicos, profesores… ¡Pero todos nuestros rabinos son hombres de barba larga! Necesitamos que las mujeres también se involucren en la vida judía”, dijo a la Agencia Telegráfica Judía por teléfono el día antes de su ordenación el 15 de junio.

La ortodoxia, que tradicionalmente prohíbe a las mujeres dirigir servicios de oración o convertirse en rabinas, ha sido durante mucho tiempo la denominación judía predominante en Francia, que alberga a cerca de 450,000 judíos, o una de las poblaciones judías más grandes del mundo. Algunos segmentos liberales de la ortodoxia moderna, un subconjunto de la denominación que se esfuerza por adaptar la observancia judía tradicional a la vida contemporánea, han ordenado a las mujeres como rabinas y les han permitido dirigir algunas partes de los servicios. Pero ese enfoque está más extendido en países como Estados Unidos e Israel.

“Este es un momento histórico en la historia del judaísmo francés”, dijo Michaël de Saint Chéron. El filósofo francés y experto en religión recientemente coescribió un libro sobre cómo es convertirse al judaísmo o “regresar” al redil judío más adelante en la vida con Ackermann-Sommer que se publicará en octubre. “Son un ejemplo para muchos. Otras mujeres ya han seguido los pasos de Ackermann-Sommer y comenzaron a estudiar para ser rabinas”.

Solo se cree que hay otras cinco mujeres rabinas en Francia, todas bajo el paraguas liberal, similar al movimiento reformista en los Estados Unidos. Delphine Horvilleur, quien ha sido noticia por promover activamente las voces de las mujeres en el judaísmo en los últimos años, es una de las más conocidas.

Ayeka atrae regularmente a 50 personas para los servicios de Shabat, y las mujeres están separadas de los hombres, según la práctica ortodoxa, por un divisor que las sienta una al lado de la otra. La congregación realiza oraciones de acuerdo con los estándares de lo que se conoce como un “minián de asociación”, un modelo que se sigue en varias congregaciones ortodoxas liberales, principalmente en los Estados Unidos e Israel, en las que las mujeres pueden cantar lecturas semanales de la Torá y dirigir ciertas porciones de los servicios.

“Algunos están perfectamente de acuerdo con la forma en que funcionan las comunidades ortodoxas y eso es genial para ellos. Yo, como mujer, me indigno cada vez que estoy en la sinagoga y no puedo escuchar o ver lo que está pasando porque estoy sentada lejos en la parte de atrás detrás de los hombres o en un balcón donde no puedo escuchar muy bien”, dijo Ackermann-Sommer. “Ofrecemos una respuesta a las mujeres, entre otras, que quieren una mayor participación en el ritual y en el estudio”.

Algunos en Francia han criticado la filosofía de la pareja. Otros creen que todo el concepto de la ortodoxia moderna es ilegítimo.

“En la tradición judía, la noción de modernidad no significa nada en absoluto, la fuerza del judaísmo es que no ha habido ningún cambio desde el Monte Sinaí”, dijo el rabino Yves Marciano, rabino de la sinagoga ortodoxa Les Tournelles en París, que se encuentra a pocos minutos de donde se encuentra Ayeka. “Por lo tanto, ‘ortodoxo moderno’, es un concepto muy ambiguo”.

Pero Ackermann dijo que su movimiento no pretende ser “una revolución”.

“Esperamos poder mostrar a la comunidad judía francesa que no queremos reformar o luchar contra las comunidades existentes, sino simplemente abrir nuevas puertas”, dijo.

Con su amiga Tali Trèves-Fitoussi, Ackermann-Sommer también ofrece una serie de cursos de estudio para mujeres (y hombres) llamados Kol-Elles, un juego de palabras “kollel”, el término para un grupo de eruditos judíos que estudian juntos, y el pronombre femenino francés “elle”. También dirige un podcast llamado “Daf Yummy”, un juego de palabras sobre la práctica de Daf Yomi, la práctica de estudiar una página de doble cara del Talmud babilónico por día.

“Los que vienen aquí tienen una sed intelectual y espiritual. No son solo mujeres que vienen como feministas, y los temas estudiados no solo están relacionados con las mujeres, obviamente, se trata de conocer la tradición judía de la manera en que durante mucho tiempo solo se ha enseñado a los hombres”, explicó Ackermann-Sommer.

Trèves-Fitoussi ha sido miembro de Ayeka desde sus inicios.

“Realmente ya no iba a la sinagoga, ya que siempre me sentía fuera de lugar. Ayeka es el único al que iría. La ortodoxia moderna me hace sentir incluido. Aquí, siento que existo”, dijo Trèves-Fitoussi.

Aquellos que se unen a Ayeka “han estado buscando otra forma de ser judíos, una forma en que hombres y mujeres tengan roles muy similares y donde tanto hombres como mujeres puedan afirmar su identidad como hombres o mujeres mientras siguen estrictamente la tradición judía”, dijo Saint-Chéron. “Todavía se necesitan diez hombres para completar un minyan [quórum de oración], pero Ackermann-Sommer puede ser el que lea el ‘Kadish del doliente’ [oración], por ejemplo”.

Ackermann-Sommer se crió en un hogar no religioso. Descubrió el judaísmo cuando era adolescente a través de las enseñanzas de su tío, Alexis Blum, quien era rabino de la comunidad en Neuilly-sur-Seine, un suburbio cerca de París. Solo comenzó a estudiar activamente textos judíos después de conocer a su esposo en 2017.

Marciano es cauteloso sobre cómo Ayeka se mezclará con el tejido religioso de Francia.

“Hay muchos menos judíos liberales en Francia que en los Estados Unidos, no veo cómo encajará su movimiento aquí, pero tenemos que darle tiempo al tiempo. No tengo ninguna duda de que tendrán seguidores. Y no me importa, el sol brilla para todos”, dijo.

A pesar de que Ackermann-Sommer vive en París, estudió en Yeshivat Maharat de forma remota y está promoviendo la escuela a otras mujeres francesas. Su objetivo: enviar a tantas mujeres ortodoxas a estudiar allí como sea posible y ayudarlas a convertirse en líderes judías en Francia. Alrededor de 10 nuevos rabinos son ordenados cada año en Yeshivat Maharat; a partir de ahora, dos mujeres francesas están estudiando allí y serán ordenadas en los próximos dos años.

“Nuestra esperanza es que iniciemos un movimiento que vaya mucho más allá de nosotros”, dijo.

POR ALICE D’OLÉON

Fuente: JTA

