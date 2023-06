Intendentes y presidentes de comunidades judías firmaron en AMIA un manifiesto para ayudar a fortalecer el pedido de justicia

En el marco del primer “Encuentro Federal por la Memoria” que se realizó ayer, en la sede de la AMIA, intendentes y representantes de comunidades judías de catorce provincias argentinas firmaron una declaración conjunta, en la que se comprometieron a “realizar y apoyar la organización de actividades tendientes a denunciar la impunidad vigente en la causa, y mantener vivo el reclamo de justicia, y el homenaje permanente a las 85 víctimas fatales del ataque perpetrado el 18 de julio de 1994”.

“Es la primera vez que se convoca a representantes de gobiernos locales, presidentes y miembros de comisiones directivas de comunidades judías a formar parte de una jornada destinada a renovar el compromiso con el ejercicio de la memoria, y dejar sellada esa voluntad mediante la firma de un acuerdo”, explicó el rabino Eliahu Hamra, presidente de la Federación de Comunidades Judías de la Argentina (Vaad Hakehilot), entidad que forma parte de la AMIA desde 70 años y que fue la encargada de organizar el encuentro.

Del evento institucional participaron más de 60 dirigentes y funcionarios, provenientes de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, San Luis, La Pampa y Río Negro, las provincias argentinas en las que hay comunidad judía organizada.

Luego de un recorrido guiado por la sede Pasteur 633, donde se emplazan obras, murales y muestras permanentes para recordar a las víctimas del atentado, los asistentes a la jornada escucharon las palabras del titular de la AMIA, Amos Linetzky, quien agradeció a todos “por estar apoyándonos en nuestro grito de justicia y acompañándonos en el ejercicio tan importante de la memoria”.

“Dentro de muy pocos días, se cumplirán 29 años del atentado contra la AMIA. Seguiremos insistiendo para que se extremen los esfuerzos por llevar ante nuestros tribunales, con todas las garantías de un estado de derecho, a quienes son señalados como responsables directos de este crimen de lesa humanidad”, aseguró el presidente de la institución en su mensaje.

“Luchamos también contra el olvido, que es automático. La memoria es una decisión y un trabajo permanente. Es entender que para construir un mundo mejor desde el presente es necesaria la recordación. La memoria es parte indisoluble de la identidad. Somos lo que elegimos recordar. Y este encuentro es una muestra más de esa decisión de no permitir que el olvido nos venza”, concluyó.

La jornada, a la que asistió Santiago Rodríguez, director del RENAPER, quien estuvo en representación del ministerio del Interior de la Nación, contó también con los mensajes de los intendentes de Bahía Blanca, Héctor Gay, y de Corrientes, Eduardo Tassano, quienes compartieron sus impresiones acerca de la importancia del encuentro, y del significado del manifiesto que se rubricó.

En el encuentro federal, Elio Kapszuk, director de Arte y Producción de AMIA expuso las distintas acciones de recordación que se vienen realizando, desde la institución, para renovar el reclamo de justicia, y para rendir homenaje a las víctimas fatales del atentado.

Las palabras finales de la jornada estuvieron a cargo de del director ejecutivo de la AMIA, Daniel Pomerantz, quien resumió la labor que desarrolla la institución en sus diferentes campos de acción. Luego de agradecer a todos los participantes del encuentro por su asistencia y compromiso con el ejercicio de la memoria, Pomerantz enfatizó en todo aquello que el accionar terrorista pretendió arremeter cuando hizo estrellar un cochebomba contra el edificio ubicado en Pasteur 633. “El 18 de julio de 1994, el terror quiso atacar una tarea social, una tarea cultural, una tarea orientada a mejorar la vida de las personas que atraviesan situaciones desfavorables, una tarea que busca la equidad”, concluyó.

“Valoramos el esfuerzo de todos quienes viajaron y dijeron presente en esta histórica jornada que realizamos, para renovar el compromiso con el reclamo de justicia por un atentado terrorista aún impune, que es una dolorosa herida abierta para toda la sociedad argentina”, aseguró Eliahu Hamra al término del encuentro.



POR EL MANTENIMIENTO DE LA VIDA JUDÍA

A través de diferentes iniciativas y proyectos, la Federación de Comunidades Judías de la Argentina (Vaad Hakehilot) trabaja para fortalecer y acercar la tradición y los valores judíos a cada lugar del país, y unir y apoyar a las comunidades judías.

La federación fue fundada hace 70 años y forma parte de la AMIA. “Nuestra misión es centralizar y coordinar las acciones que se desarrollan en pos del mantenimiento de la vida judía organizada con las comunidades“, destacó Eliahu Hamra, titular de la Federación.

El manifiesto acordado en el marco del “Primer Encuentro Federal por la Memoria” dejó también expresado el compromiso de los participantes para brindar la ayuda necesaria “para preservar los templos y cementerios ubicados en diferentes ciudades del país, con el objetivo de resguardar el patrimonio y que se conserven de manera adecuada cada uno de los lugares, atendiendo a su valor histórico, edilicio y religioso.”

El tercer punto suscripto establece la voluntad para “Contribuir con proyectos y programas al mantenimiento de la vida judía en diferentes localidades del país, a fin de resguardar su acervo y potenciar su desarrollo, en el marco del respeto y de la convivencia en la diversidad que caracteriza a la sociedad argentina”.

LOS FIRMANTES DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA

En nombre de las intendencias firmaron el acuerdo los siguientes jefes comunales: Pedro Pesatti, de Viedma (Río Negro); Claudio Alfredo Di Tella, de Cipolletti (Río Negro); Enrique Cresto, de Concordia (Entre Ríos); Héctor Gay, de Bahía Blanca (Buenos Aires); Eduardo Tassano, de la ciudad de Corrientes; Inés Brizuela y Doria, de la ciudad de La Rioja; Mario Hernán Besel, de Basavilbaso (Entre Ríos); Juan Ignacio Ustarroz, de Mercedes (Buenos Aires); María Mercedes Pérez, Colonia Avigdor (Entre Ríos); Miguel Angel Kittler, Bernasconi (La Pampa); Jorge Oggero, de Moisés Ville (Santa Fe); Juan Secundino Romero, de Villa Domínguez (Entre Ríos); Jaime Vélez, de Ingeniero Miguel Sajaroff (Entre Ríos); Alejandra Dupouy, de Ceres (Santa Fe); María Claudia Monjo, de Villaguay (Entre Ríos); Carlos Bevilacqua, de Villarino (Buenos Aires), Martín Héctor Oliva, de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), y Emiliano Durand, intendente electo de la ciudad de Salta.

También rubricaron el acuerdo los siguientes funcionarios municipales: Mateo Alberto, director de Culto de la Municipalidad de La Plata; Alejandra Torres, secretaria de Modernización y Relaciones Exteriores de la ciudad de Córdoba; Pablo Gomelsky, subsecretario de Culto de la Municipalidad de Lomas de Zamora; Pedro Manuel Egea, presidente del Consejo Municipal Roque Sáenz Peña (Chaco); Gabriela Rosemberg, jefa de Gabinete San Carlos de Bariloche; María Clara Denoni, secretaria de Gobierno y Asuntos Sociales de Gualeguay (Entre Ríos ); Mauricio Nadalich, jefe de gabinete de la ciudad de Formosa; Vicente Paredes, director de Cultura de Carmen de Patagones (Bs. As.); José Luis Bello, secretario de gobierno de San Salvador (Entre Ríos); Juan Pedro Esponda, subdirector de Derechos Humanos y No Violencia de Santa Rosa (La Pampa), y Alejandro Javier Herrero, Enlace entre el municipio y el cuerpo legislativo de General Pueyrredón (Bs. As.). También firmó la declaración Walter Torchio, senador provincial por Carlos Casares (Bs. As.).

En nombre de las comunidades judías de nuestro país firmaron el manifiesto Ernesto Halac, presidente Centro Unión Israelita de Córdoba; José Schvsrtzman, presidente de AMIA La Plata; Judith Blumenthal, presidenta de la Comunidad Mutual Israelita de Moisés Ville (Santa Fe); Claudia Malamud, presidenta de la Sociedad Unión Israelita Marplatense; Uri Jaraz, presidente de la Comunidad Judía de Resistencia (Chaco); Mario Jinkis, presidente de la Asociación Israelita de Coronel Suárez (Buenos Aires); Matías Lucas, coordinador del área social de la comunidad de Tucumán; Jaime Scheines, presidente de la Asociación Israelita de Protección mutua y beneficencia de Médanos (Buenos Aires); Ruth Vainman, presidenta de la Comunidad Doctor Hertzl de Lomas de Zamora; Sebastián Shoijet, presidente de la Asociación Israelita Argentina de Catamarca; Norberto Schmira, presidente de la Sociedad Israelita de La Rioja; Claudio Kosak, presidente de la Asociación Israelita Jevrá kedushá de Rivera y colonias Barón Hirsch (Bs. As.); Saúl Lifchitz, presidente de la Asociación Israelita de Villa Domínguez (Entre Ríos); Saúl Cohen, presidente de la comunidad de Viedma y Carmen de Patagones (Rio Negro); Miguel Bajaroff, presidente de la Asociación Israelita Basavilbaso (Entre Ríos); Fabio Pfeifer, presidente del Centro Unión Israelita Colonia Avigdor (Entre Ríos); Marcela Schemberg, presidenta de la Asociación Fraternal Israelita Teodoro Hertzl de Roque Sáenz Peña (Chaco); Ernesto Hapter, secretario general de la Unión Israelita de Concordia (Entre Ríos); Martín Izcovich, de la Comisión Directiva de la Asociación Israelita de Bahía Blanca; Marcela Morquin, presidenta de la Asociación Israelita de Santa Rosa (La Pampa); Marina Garber, presidenta de la Asociación Israelita Argentina de Villaguay (Entre Ríos); Noelia Sorokin, de la Comisión Directiva de la Sociedad Israelita de San Luis; Mirta Siedlecki, de la Comisión Directiva de la Comunidad Judía de Bariloche; Rebeca Rubinstein, presidenta de la Sociedad de Socorros Mutuos de Carlos Casares (Bs. As.); Norma A. Ozuna de Zibelman, vicepresidenta de Sociedad Cultural Israelita Scholem Aleijem de Corrientes; Elías Horacio Hoffmanm, presidente de la Asociación Israelita Unificada Barón Hirsch de San Salvador (Entre Ríos); Ruth Verónica Vaisman, presidenta de la Sociedad Israelita de Río Cuarto (Córdoba); Marcelo Banchik, de la Comisión Directiva del Centro Social Israelita Argentino de Concepción del Uruguay (Entre Ríos); Adrián Svetliza, presidente Unión Israelita Ceres (Santa Fe) y José Daniel Azar, vicepresidente de la comunidad de Gualeguay (Entre Ríos).

En representación de la AMIA, sellaron el compromiso con sus firmas el presidente Amos Linetzky; el tesorero Ariel Halperín; el director ejecutivo Daniel Pomerantz, y el presidente del Vaad Hakehilot Eliahu Hamra.

