Cristina Kirchner dijo que quería demostrar su inocencia pero permanentemente intenta entorpecer la llegada de la causa al juicio – Farini Duggan

Usted que es una persona de bien, cuando uno tiene una situación judicial y nada para ocultar, lo primero que quiere, especialmente si tiene buenos abogados, es presentarse a la justicia y demostrar que esas imputaciones son falsas.

La actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros, fueron denunciados por el fiscal Alberto Nisman por el Memorándum de entendimiento con Irán como una operación para encubrir y levantar las alertas Rojas contra los imputados por el atentado a la AMIA.

Luego de una situación completamente alejada de los códigos penales que había sobreseído sin juicio a los imputados, las instancias superiores incluyendo la Corte Suprema determinaron la realización del mismo. La vicepresidenta con sus letrados viene buscando de diversas maneras que el mismo no se lleve a cabo.

El Dr, Tomas Farini Duggan, es el patrocinante de los familiares Luis Czyzweski y Mario Abervuj, padres de dos de las víctimas del atentado, que promueven la realización del juicio y dialogó con Radio Jai.

“La cámara y la Corte fueron contundentes al desestimar el sobreseimiento que impostado por el tribunal oral 8 intentó hacer un simulacro de juicio donde lo que hizo fue una audiencia que permitió que nuestra actual vicepresidenta y el resto de los funcionarios imputados hicieran un alegato sin permitir que se produzca la prueba, una audiencia que no está prevista en el código procesal penal” …Después vino la resolución que los dejaba libres de culpa y cargo. “Mire yo no sé cómo va a terminar el juicio oral si yo supiera cómo va a terminar un juicio oral si se va a absolver o se va a condenar yo me dedicaría a comprar quiniela, Lo que si se es que se debe realizar. Sí sé es que tenemos muchísimas pruebas. Esta denuncia que hizo fiscal Niman es gravísima y la misma merece un juicio oral. Esto es lo que yo sé y esto es lo que mis clientes siempre quisieron que esto llegue a juicio oral.

“Lo que hace la vicepresidenta va contramano de lo que nos decía públicamente, que ella quería que esto vaya lo más rápido posible a juicio, porque ella iba a demostrar su inocencia hizo todo permanentemente para entorpecer la llegada de la causa al juicio. Ahora estos recursos extraordinarios tienen que ser resueltos si son rechazados por más que se vayan en queja los plazos no se interrumpen si son concedidos” señala Duggan

