“No puede ser que tengamos gobernadores que hace cuarenta años sojuzgan al pueblo” Fanny Mandelbaum

Hace ya más de 30 años, en los 90, se daba este caso que conmocionó a todos, el de María Soledad Morales, cuando en ese feudo de los Saadi, en Catamarca se dio ese hecho espantoso, el de una chica de 17 años asesinada a través de lo que en ese momento se denominó “un clan del poder”.

Y en estos días estamos en la “gran chanchería argentina”, que parece, continúa siendo parte de lo que acontece en el interior de muchas provincias de la Argentina, donde se mezcla el poder, la corrupción, la impunidad y este tipo de situaciones realmente tan espantosas, donde aparecen estos personajes y clanes feudales.

Cecilia Strzyzowski está siendo buscada hace ya más de dos semanas, hay quienes dicen que será difícil incluso encontrar su cuerpo, y hoy también aparece un clan, “el clan Sena” por lo que este es un tema que va más allá de un hecho delictivo, pasional, un crimen. Es necesario conocer la fenomenología y matriz que se encuentra instalada en muchas provincias del interior de la Argentina.

Fanny Mandelbaum tuvo un rol fundamental desde lo periodístico en el caso de Maria Soledad en Catamarca, fue alguien que, además, acompañó en todo momento a dos grandes: la madre de María Soledad y la hermana Martha Pelloni. La periodista fue enviada por 3 días y terminó siendo una de las voces de denuncia contra la impunidad durante 7 años.

Hoy en diálogo con Radio Jai expresó conmovida: “Es como que empiezo a revivir y a recordar cosas que nunca olvidé, y que no se podrán olvidar, ni para mí ni para todos los que vivimos esa época hace 33 años”.

La periodista que a veces encuentra chicas que se llaman María Soledad y que les pregunta por qué le pusieron ese nombre, la respuesta es siempre la de que “parece que había una historia que a la mamá le impresionó mucho de una chica que mataron”.

“Siento una mezcla de dolor profundo y de alegría porque quiere decir que María Soledad sigue viviendo en el recuerdo, quizás en el recuerdo también de tantas que se llaman Ana por Ana Frank o tantos otros nombres de chicas que fueron mártires dentro de la historia del mundo”, reflexionó Fanny.

María Soledad fue un caso emblemático hace 33 años y podemos recordar esas marchas y todo lo que significó el escándalo en términos del clan de los Saadi en Catamarca. Pensábamos que en algo habíamos evolucionado, y sin embargo nos encontramos con que no, que sigue habiendo “clanes”, como este, el de Emerenciano Sena, un impresentable, financiado por el gobierno de Chaco. Parecería que esto es algo que va más allá del hecho del femicidio y del horror de un crimen; parecería que tiene que ver con algo que todavía está instalado en algunas provincias de la Argentina.

Al respecto Mandelbaum afirmó que “está instalado y lo va a seguir estando mientras haya feudos y gobiernos corruptos, mientras que no haya justicia ni en la nación ni en el país, mientras no haya una república con tres poderes divididos e independientes”. Señaló que esto es una involución total, que no puede ser que tengamos gobernadores que hace cuarenta años sojuzgan al pueblo, y que los porteños, los cordobeses, los que estamos más evolucionados, miremos para otro lado, y que el día en que queremos salir a gritar la verdad, nos repriman porque tienen el poder, el dinero, y despiertan el miedo en la población. Afirmó que eso es lo que pasa en Formosa, en San Luis, eso es lo que pasa en Chaco, y en muchos otros lugares que no conocemos; y eso es lo que pasaba en Catamarca.

Eso ocurría hace 33 años, cuando no había la comunicación que tenemos ahora, y entonces se pregunta Fanny cómo puede ser que ahora esté sucediendo esto cuando el Ministerio de la Mujer sabe en el momento, conoce lo que está pasando en todo el país. Cómo el mismo día en que la mamá de Cecilia denunció la desaparición de su hija, no estaba allá la ministra de la Mujer, ni la Vicegobernadora ayudándola, la Vicepresidenta, que son mujeres y tienen poder; tampoco jueces, ni fiscales, cuando toda esa gente se enteró antes que el ciudadano común, que los periodistas, antes de que la mamá pudiera acceder a los medios nacionales, a pesar del miedo.

Una realidad en una Argentina que todavía tiene feudos, que repite el horror de Catamarca de hace 33 años, que conmueve a la periodista de tal forma, que no se anima a llamar a Ada Morales (la mama de Maria Soledad) porque está segura de que “para ella será como que le está enclavando un cuchillo en una herida que nunca cicatrizó”, es volver a sentir todo lo que ella vivió buscando justicia en una provincia que estaba cerrada a los demás; piensa en todo lo que sufrieron los periodistas de Catamarca, quienes no podían publicar lo que sabían, que tal vez sea lo mismo que deben de estar sufriendo los periodistas de Chaco ahora: “El gobierno de entonces, que ha vuelto a ser gobierno ahora, esto se sabía, no podían desconocer esto”, declaró.

Sobre el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, Mandelbaum indicó que Cristina fue muy amiga de él, que habían sido compañeros en el Congreso, que incluso, cuando ella tenía que elegir vicepresidente estaba entre Boudou y Capitanich y que este último se convirtió en su vocero (luego jefe de gabinete). O sea que no desconocía, sabía que Capitanich había elegido a su mujer sabiendo que intelectualmente, no podía estar en el lugar donde estaba, pero que había que armar el nepotismo, había que armar un círculo familiar alrededor, tal como sigue pasando en las provincias, en los sindicatos y en la Justicia.

En este contexto, con todo lo que ha ocurrido, pedimos a la entrevistada su opinión sobre el futuro de la Argentina, a lo que respondió: al menos no en un futuro próximo veo como dijera Churchill “sangre sudor y lágrimas”, que si no nos apretamos el cinturón no saldremos adelante; que necesitamos a alguien que realmente tenga mucho valor y todo un equipo atrás con mucho valor también y que mantenga las decisiones. No ve a esa persona por ahora, a ese “alguien”, no lo ve solo,” lo ve como un equipo de mucha experiencia y de ningún prontuario detrás”.

Son los mismos personajes y al parecer nada puede cambiar, pero el domingo en el Chaco, la gente votó por Cecilia y por perder el miedo. También la gente que no fue a votar o votó en blanco votaron por Cecilia, opinó

Mandelbaum cerró con la esperanza que aparezca una Martha Pelloni, que los dueños de los medios permitan que los periodistas se queden hasta el último momento en que vean ir presos tanto al Clan Sena, como a los cómplices que ahora están cubiertos por el poder. Porque si se van los periodistas nacionales, los que viven allá se encuentran coartados en sus posibilidades. Como siempre nos dicen:”ustedes, los porteños, pueden hacer todo y decir todo, pero ustedes se van y nosotros nos quedamos”.

Redacción: Prof. Cita Litvak

