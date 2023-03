La abolición de la ineptitud para el cargo como política de estado

Según opina en Israel el conocido académico, Dr. Ido Baum, de la prestigiosa Facultad de Estudios de Gestión, “No hay un antecedente parlamentario, en la historia moderna, en el que se hayan aprobado tantas leyes revolucionarias, controvertidas, devastadoras y racistas a la vez y en tan poco tiempo, en medio de una oposición tan grande”. La aceleración de la aprobación del nuevo plexo legislativo, que esta imprimiendo la coalición gobernante en Israel, es a todas luces inédita, y sus consecuencias imprevisibles.

El listado, no exhaustivo, de los proyectos legislativos que se encuentran en tratamiento ante la Knesset incluye la votación en lectura preliminar de una enmienda a la Ley Básica: “El Gobierno”, que limitará, casi por completo, la posibilidad de resolver la incapacidad, ineptitud o impedimentos para el cargo de un primer ministro, salvo por motivos de afección médica o mental, y sin posibilidad de revisión judicial de las decisiones; la promoción de una enmienda a la ley básica destinada a restituir al Aryeh Deri al gobierno, y evitar la interferencia judicial en el nombramiento de ministros; la propuesta de una ley que fije la pena de muerte para terroristas, que todos los expertos en seguridad explican que no es efectiva, y que es redactada de una manera direccionada, garantizando que no se aplicará a los casos de terrorismo judío, permitiendo su cuestionamiento a nivel internacional.

Todo esto sucede mientras el Comité Constitucional de la Knesset continúa impulsando una legislación que contiene una contradicción absurda: por un lado, reduce la revisión judicial de las leyes por parte del Tribunal Superior, de modo que solo puede anular leyes con una mayoría especial de 12 de sus 15 miembros; mientras que por el otro lado, se permite a la Knesset que pueda superar fácilmente una sanción de inconstitucionalidad de una ley, mediante la mayoría normal que detenta la coalición gobernante de 61 miembros en la Kneset.

La ley que limita la posibilidad de fijar impedimentos al primer Ministro romperá con los frenos y contrapesos propios del sistema democrático israelí, determinando que el Asesor Legal del Gobierno, o cualquier otra parte que no sea el propio gobierno, puedan frenar el accionar del primer ministro.

El proyecto de ley para eliminar la posibilidad de fijar restricciones al primer Ministro otorgará a Netanyahu inmunidad frente a cualquier restricción que se haya comprometido a asumir ante el Tribunal Superior de Justicia.

Por lo tanto, no es necesario debilitar el sistema judicial como actualmente está ocurriendo en Israel, sino por el contrario, resulta evidente la necesidad de restringir la autoridad del Poder Ejecutivo, como única alternativa de preservación de la división de poderes, que es esencial en el sistema democrático moderno.

DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai