La novela sobre el rescatador chino de judíos plantea preguntas sobre hechos versus ficción en las historias del Holocausto

La hija de Ho Feng-Shan, un diplomático con sede en Viena que durante la Segunda Guerra Mundial emitió miles de visas de salida ilícitas a Shanghái, protesta por la confusión entre realidad y ficción en ‘Night Angels’

Por Jordyn Haime / JTA

TAIPEI — Ho Feng-Shan, el diplomático chino estacionado en Viena que ayudó a miles de judíos a escapar de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, nunca conoció a Adolf Eichmann.

Pero en “Night Angels”, una novela basada en su vida, Feng-Shan se encuentra cara a cara con Eichmann varias veces, y la tutora judía de su esposa Grace, Lola, intenta matar al arquitecto del Holocausto.

Ese detalle es uno de los muchos que han incitado a Ho Manli, la hija de Feng-Shan, a hablar en contra de “Night Angels”, la cuarta novela de la autora chino-estadounidense Weina Dai Randel. Manli dice que el libro distorsiona elementos de la historia de su padre, que era desconocido antes de que pasara décadas documentando sus heroicos esfuerzos para emitir visas que permitieran a los judíos escapar a Shanghái.

“Lo que encontré al hacer esta historia es que es muy difícil tratar de mantener la integridad histórica de los hechos”, dijo Manli a la Agencia Telegráfica Judía. “Innumerables personas… quieren usar esto para sus propios medios, ya sea comercial como este novelista, ya sea político o lo que sea. Así que durante las dos décadas que he estado obstinadamente tratando de descubrir más y más, he estado constantemente defendiéndome de este tipo de ataques oportunistas”.

La disputa ensombrece la novela, publicada este mes, y revigoriza debates de larga data sobre la importancia de la verdad en la ficción histórica, particularmente en las historias sobre el Holocausto.

“Night Angels” sigue a Feng-Shan y su esposa, Grace, mientras arriesgan sus vidas al emitir visas que permiten a miles de judíos escapar de Alemania y Austria a Shanghái. Grace, una de las narradoras y personajes principales de la novela, se basa en la segunda esposa real de Feng-Shan con el mismo nombre que ya no estaba en Viena después del Anschluss, la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi en 1938, y el período en el que se desarrolla la novela. colocar. En ese momento, Feng-Shan ya había enviado a Grace a Boston. Ella nunca fue testigo del gobierno nazi ni de los esfuerzos de Feng-Shan para salvar judíos, escribe Manli.

Varios otros eventos en el libro, incluida la amistad de Grace con una mujer judía que intenta asesinar a Eichmann y su desarrollo de una adicción a la morfina, son completamente ficticios.

Manli apuntó por primera vez al libro en una columna el mes pasado en China Daily . La novela, escribió, “explota nombres reales, personas reales, eventos y lugares reales, en lo que es esencialmente un melodrama con el tema del Holocausto”.

“En las reseñas en línea, los lectores dicen que están encantados de aprender sobre mi padre y esta historia, excepto, por supuesto, que lo que han aprendido no es realmente historia, ni de mi padre ni de nadie más”, escribió.

Randel y su editor, Amazon Publishing, no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.

Randel dedicó la novela a “Ho Feng-Shan, su familia y todos los ángeles de Viena y más allá”. El libro incluye un descargo de responsabilidad que revela que su contenido es una obra de ficción y un producto de la imaginación del autor.

Pero eso no es satisfactorio para algunos lectores, incluida Tina Kanagaratnam, cofundadora del grupo patrimonial Shanghai histórico, cuyo grupo de libros leyó una historia anterior de Randel ambientada en Shanghai.

“Si estás hablando de un personaje histórico, tienes que entender bien la historia. De lo contrario, solo crea un personaje ficticio”, dijo Kanagaratnam a JTA. “Esto está escrito para personas que no conocen la historia, pero como dijo Manli, eso es peligroso, porque eso es lo que recuerdan. Eso es lo que se llevan”.

“Night Angels” ha acumulado miles de críticas positivas en Amazon y ha sido promovida por organizaciones judías de todo el país. El miércoles, el Consejo del Libro Judío, en colaboración con Tablet Magazine y el Museo Judío de la ciudad de Nueva York, llevará a cabo un evento con Randel y el periodista Jonathan Freedland que explorará “la realidad, la ficción y la línea a veces borrosa entre ellos”.

El libro de Randel se suma a una larga lista de historias del Holocausto que ocupan ese territorio borroso y que datan de los primeros días del género. Muchos lectores creían, por ejemplo, que “El pájaro pintado”, la obra fundamental de la ficción sobre el Holocausto de la década de 1960, estaba basada en la experiencia del autor Jerzy Koszinski durante el Holocausto; no era. Académicos y libreros se han preguntado durante mucho tiempo si llamar a “Night” de Elie Wiesel memorias o novela , y si la distinción es importante cuando se enseña en las aulas estadounidenses.

La lucha se ha extendido a preguntas sobre quién puede contar qué historias del Holocausto. En 2014, la periodista de Haaretz Judy Maltz presentó una demanda contra Penguin Canada y la autora Jenny Witterick alegando que la novela de Witterick, “El secreto de mi madre”, copió el documental de Maltz sobre el rescate de su familia durante la Segunda Guerra Mundial. El tribunal falló a favor de Witterick sobre la base de que la protección de los derechos de autor no se aplica a los acontecimientos históricos.

“Un autor solo es responsable de su propia ficción. Tienen licencia creativa. Y la ficción de otras personas en contra de su voluntad es parte de la historia de la literatura”, dijo Helen Finch, profesora de la Universidad de Leeds que estudia las representaciones del Holocausto en la literatura alemana. “Pero eso no absuelve al escritor de la crítica”.

Manli, una periodista que trabajó para el Boston Globe y ayudó a fundar el China Daily, un medio de comunicación respaldado por el estado, en 1981, se ha propuesto dejar las cosas claras sobre la historia de Feng-Shan. Comenzó a investigar a su padre después de su muerte en 1997, mientras escribía su obituario. Una línea en sus memorias de 1990 que recordaba “salvar a quién sabe cuántos judíos” despertó su interés y la llevó a una búsqueda de 25 años para documentar el alcance de lo que hizo su padre durante la guerra.

Su historia de desafiar tanto a su propio gobierno como al gobierno de Alemania para escribir visas de Shanghái para miles de judíos perseguidos había sido previamente desconocida, incluso para los propios refugiados, la mayoría de los cuales nunca conocieron a Feng-Shan.

La investigación de Manli condujo al reconocimiento de Feng-Shan por parte de Yad Vashem, el museo y autoridad conmemorativa del Holocausto de Israel, en 2000 como “Justo entre las Naciones”, un honor otorgado a quienes arriesgaron sus propias vidas para ayudar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, se ha prestado mayor atención a su historia, y monumentos en todo el mundo, desde Israel hasta China e Italia, llevan su nombre en la actualidad.

Manli dijo que Randel se acercó a ella varias veces antes de que se publicara su libro, pero después de que ya se había escrito. Según Manli, Randel buscó su bendición para el libro por teléfono y correo electrónico, diciendo que “la historia del Holocausto y la historia de tu padre ahora se están olvidando” y agregó que quería ayudar a difundir esa historia. Manli, que está trabajando en su propio libro sobre su padre, dijo que se negó a responder, “solo por el tono de su carta y lo que quería”.

“Esto me ha quemado antes”, dijo Manli a JTA. “Supe de inmediato que esto no era algo en lo que quería participar y ciertamente que no iba a respaldar”.

En un correo electrónico compartido con JTA en respuesta al editorial de Manli, Randel escribió que tiene “un gran respeto por el Dr. Ho Fenghan[sic] y su familia. Me sorprende escuchar críticas negativas tan fuertes. Estoy desconcertado de ver que mi gesto de respeto es visto de una manera tan hostil. Si la Sra. Manli Ho desea hablar conmigo, estoy aquí”.

Randel, según una biografía en su sitio web, llegó a Estados Unidos desde China a los 24 años y se convirtió en “la primera novelista asiático-estadounidense que entrelazó la historia china con la diáspora judía en Shanghái durante la Segunda Guerra Mundial”.

Su novela anterior, “La última rosa de Shanghái”, sigue a una mujer china que se enamora de un refugiado judío alemán que vive en el gueto de Shanghái, el área restringida en la que vivían más de 20.000 judíos desplazados durante la Segunda Guerra Mundial, bajo la brutal supervisión de funcionarios japoneses que ocuparon la zona. En entrevistas antes del lanzamiento del libro en 2021, Randel recordó haber escuchado sobre refugiados judíos mientras vivía cerca del distrito que albergaba el gueto.

Después de mudarse a los Estados Unidos, se casó con un judío estadounidense y está criando a sus hijos con ambas culturas en Brooklyn. Ha dicho que “La última rosa de Shanghái” se inspiró en su interés por la historia que vio en Shanghái y el deseo de rendir homenaje a su lado judío de la familia.

“Creo que es adecuado decir que la supervivencia de los judíos de Shanghai también es una historia de cómo nosotros, como razas diferentes y como seres humanos, brillamos y triunfamos sobre la guerra y la adversidad”, dijo en una entrevista de enero de 2022 con World Literature Today.

Pero otros investigadores y autores profundamente familiarizados con la historia de Feng-Shan y la historia judía en Shanghái le dijeron a JTA que “La última rosa de Shanghái” también contenía inexactitudes históricas, incluida la tergiversación de personas reales que aparecen como personajes, como Victor Sassoon, un hombre de negocios judío . y miembro de la dinastía conocida como los ” Rothschilds of the East “, y Laura Margolis , la primera mujer representante del Comité de Distribución Conjunta.

El libro también incluye un personaje llamado Goya, descrito como “un judío desvergonzado… que de alguna manera se había ganado la confianza de los japoneses”.

El personaje judío se basa en el verdadero Kanoh Ghoya, que no era judío, sino un oficial japonés notoriamente cruel que se autodenominó “rey de los judíos” y “fue infame por su trato inhumano a los habitantes del gueto”, según USC Shoah fundación.

Según Publisher’s Marketplace, “La última rosa de Shanghai” se vendió a Lake Union Publishing, una editorial de Amazon Publishing, en 2021 como la mitad de un acuerdo de dos libros con un valor de entre $ 100,000 y $ 250,000. Fue finalista de un Premio Nacional del Libro Judío ese año. (El Consejo del Libro Judío, que otorga esos premios, no respondió a múltiples solicitudes de comentarios sobre el evento “Night Angels”).

Kanagaratnam dijo que el grupo de libros de Historic Shanghai leyó “La última rosa de Shanghai” en 2021 y recibió a Randel para un evento. El grupo no quedó satisfecho con la respuesta de Randel cuando se le señalaron cuestiones de hecho, en particular la caracterización de Ghoya como judía, y Randel las descartó, dijo Kanagaratnam.

La novela de Randel es solo una parte de una creciente conciencia entre el público en general sobre la historia de los refugiados judíos de Shanghái. En las últimas décadas, especialmente después de la normalización de las relaciones entre Israel y China en 1992 y el reconocimiento de Feng-Shan por parte de Yad Vashem, ambos gobiernos han promovido la historia , a veces distorsionando los hechos para impulsar diferentes narrativas sobre su pasado en tiempos de guerra.

Han proliferado nuevos libros y otras adaptaciones de los medios sobre la historia de los refugiados judíos de Shanghái, como el musical “ Shanghai Sonatas ” (2022) y las novelas “ Algún día volaremos ” (2019), “ La vida antes que nosotros ” (2019), y “ El mundo y todo lo que contiene ” (2023). Próximamente se publicarán otras películas y libros .

“La audiencia de personas que están interesadas, por así decirlo, en una historia judía ‘exótica’, creo que significa que estamos viendo más y más de estas. Todo el mundo ha oído la historia del Holocausto. Pero ahora aquí hay uno en un escenario exótico”, dijo Kanagaratnam. “Creo que los autores deben asumir la responsabilidad. Pero, sinceramente, también culpo a la industria editorial, porque ¿dónde están los verificadores de hechos? Muchas de las cosas en esto se pueden buscar fácilmente en Google”.

Finch dijo que las novelas ambientadas en ese período son “siempre una obra de ficción sobre el presente”.

“Así que la pregunta es, ¿por qué este autor está escribiendo este libro ahora? ¿Qué dice eso sobre el momento actual cuando está escribiendo? ¿Y qué pasa con Randel tratando de reflejarse consciente o inconscientemente en la política contemporánea también?

Fotos: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai